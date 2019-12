Hauglies departement samlet inn NAV-spørsmål til seg selv fra Stortinget: - Uheldig

Dette er spørsmålene sendt fra Høyre, Frp og Uavhengig representant Ulf Leirstein og adressert til Anniken Hauglie (H) tirsdag.

1) Komiteen viser til et brev fra 2009 fra NAV til arbeidsdepartementet , der Nav ba om avklaringer knyttet til fortolkninger av forordning 883/04 før implementering.

*Er dette den eneste gangen Nav ba om avklaringer før implementering, og har Nav vært tydelige på hvilke utfordringer de så knyttet til implementering og forståelsen av denne forordningen generelt, og artikkel 21 spesielt?

De ber også om innsyn i alle relevante referater og lignende dokumentasjon om forordningen fra vedtak i EU i 2004, til implementeringen i EØS-avtalen i juni 2012.

2) *Hva innebar ansvarsfordelingene mellom departementet og Nav før 883/04 ble implementert i EØS-avtalen?

De ber også om innsyn i alle relevante referater og lignende dokumentasjon om saken i Arbeids- og sosialdepartementet.

3a) De viser til et brev fra 11. mai 2009 der departementet skriver at «De nye forordningene vil i alt vesentlige ikke medføre vesentlige materielle regelendringer (verken når det gjelder stønads- eller lovvalgsregler)» og ber om innsyn i alle relevante referater og lignende dokumentasjon om saken i Arbeids- og sosialdepartementet, som viser hvilke vurderinger departementet gjorde av innholdet

3b) *På hvilken måte vil departementet vurdere at dette signalet påvirket Navs feilaktige praksis knyttet til artikkel 21?

3c) De viser til at departementet svarer i 2009 at utvidelse av personkretsen er den viktigste materielle endringen i den nye forordningen, sammenliknet med den forrige, og spør:

*Var dette et signal til Nav om at Nav ikke skulle vurdere øvrige endringer i praksis som følge av ny forordning?

De ber også om innsyn i alle relevante referater og lignende dokumentasjon, om saken i departementet

4) De viser til et vedlegg fra 2009 der NAV viser til at det var varslet om mangelfull systemstøtte på medlemskapsområdet i 2009.

*Hva innebar dette varslet for implementering av 883/04 og hvordan fulgte departementet opp for å sikre at dette var under kontroll?

De ber også om innsyn i alle relevante referater og lignende dokumentasjon i departementet.

5) *På hvilken måte fulgte AD opp implementeringen av forordning 883/2004?

De ber også om innsyn i alle relevante referater og lignende dokumentasjon om saken i departementet.

6) De viser til et vedlegg fra 2010 der Nav ba om møte med departementet for vurdering implementering og avklaring av uklarheter knyttet til den nye forordningen

*Hva gikk disse vurderingene og uklarhetene på, og hvordan besvarte departementet etatens behov?

De ber også om innsyn i alle relevante referater og lignende dokumentasjon om saken i departementet.

7a) De viser til at Utenriksdepartementet i 2011 orienterer om at flere departementer var involvert i vurderinger av forordning 883/04, og at Stortinget i brevet fra Utenriksdepartementet i juni 2011 ble informert om at forordningen ikke ble ansett å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet.

*Hvilke vurderinger og på hvilket tidspunkt hadde Utenriksdepartementet og de andre departementene gjort disse, som viste at norsk handlefrihet ikke ble vesentlig påvirket?

De ber også om innsyn i alle relevante referater og lignende dokumentasjon om saken og all relevant intern og ekstern kommunikasjon rundt vurderinger og utredninger som ledet frem til denne konklusjonen.

7b) De viser til at UD skriver at koordineringsreglene skal bygge på fire hovedprinsipper, der blant annet eksport av ytelser nevnes.

*Hva var regjeringens tolkning av konsekvensene av disse fire prinsippene generelt, og punktet om eksport spesielt?

De ber også om innsyn i alle relevante referater og lignende dokumentasjon, om saken.

8) De viser til tildelingsbrev for 2012 punkt 4.8. Utenlandsområdet, der arbeidsdepartementet ber Nav om en grundig redegjørelse for situasjonen ved Nav internasjonalt, spesielt knyttet til «bedre samhandling internt i etaten og med andre etater på utenlandsområdet, vurdering av rundskriv og regelverk, samt kompetanse og mekanismer for kontroll og kvalitet».

Fristen for rapportering til departementet var satt til 1.4.2012. Komiteen ber om innsyn i hvordan Nav redegjorde for disse punktene, samt departementets oppfølging av dette. Komiteen ber om også innsyn i alle relevante møtereferater og kommunikasjon rundt denne rapporteringen.

9a) De viser til et vedlegg fra 2010, som er kongelig resolusjon om inkorporering av trygdeforordningen.

I dokumentet står det: «…som dessuten ikke helt ut er i samsvar med Lovavdelingensveileder om lovteknikk og lovforberedelse...»

På hvilken måte var kongelig resolusjon av 22.6.2012 ikke i samsvar med Lovavdelingens veileder? Komiteen ber departementet redegjøre for hvilke vurderinger og behov som var bakgrunnen for avviket.

9b)Hvordan ba departementet Arbeids- og velferdsdirektoratet redegjøre for implementeringen og fortolkningen av den nye forordningen?

10a) De viser til at i tildelingsbrev for 2013. I punkt 4.5 Utenlandsområde skriver departementet at forordningene (883/04 og 987/09) innebærer enkelte regelverksendringer. Komiteen ber om en redegjørelse over hvilke regelverksendringer departementet viste til.

10b) De viser til at i tildelingsbrev for 2013 var følgende ordlyd fra tildelingsbrev for 2012 tatt ut; «vurdering av rundskriv og regelverk, samt kompetanse og mekanismer for kontroll og kvalitet».

Hvorfor hadde departementet tatt ut disse punktene i tildelingsbrevet for 2013? Hvilke mekanismer for kontroll og kvalitet hadde Nav rapportert å ha implementert?

11)Var håndtering av utfordringer knyttet til EØS/EU-regelverk et gjentakende tema i styringsdialogen mellom departementet og Nav før implementeringen i 2012? Hva gikk i tilfelle denne dialogen ut på, og hvordan fulgte departementet opp de forhold som ble tatt opp?

De ber om en oversikt over hvordan kontroll med og oppfølging av internasjonale avtaler ble håndtert forut for implementering av 883/2004, samt alle relevante møtereferater og kommunikasjon mellom departementet og Nav om dette.

12) Komiteen viser også til Spørsmål 2 til statsråden av 14. november angående Trygderetten.

Anså Trygderetten den endrede praksisen som en prinsipiell endring, og vurderte Trygderetten behovet for å benytte seg av å nedsette en femdommersrett i spørsmålet, jf. Lov om trygderetten §7-3?

Trygderetten viser i vedlegg 20181119 til at de ønsket å forelegge tolkningen av artikkel 21 for EFTA, og komiteen spør: Vurderte Trygderetten det fortsatt som usikkert hva som var riktig tolkning av artikkel 21 i november 2018?

13) De viser til at den nye EU-forordningen ble gjeldende i bl.a. Sverige og Danmark to år før (2010) den ble gjeldende i Norge (2012). I regjeringens møte med regjeringer fra Sverige, Danmark og Island i forbindelse med nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester skulle harmoniseringen med EU/EØS forordning 883/2004 behandles.

Hvordan kunne regjeringen inngå en avtale med disse landene uten å oppdage at man hadde ulik praksis pga.

forordningen?