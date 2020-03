Den siste oljen – er verdt 2400 milliarder

DRAUGEN FELTET (VG) Solnedgangen for norsk oljeproduksjon kan gi Norge ekstra gull. Sp-nestleder Ola Borten Moe har allerede tjent millioner.

Helikopteret tas rolig ned på dekket på oljeplattformen Draugen. – Velkommen, sier han:

Bonden Borten Moe er langt fra gården i Trøndelag. Og nestleder Borten Moe i Senterpartiet er langt fra den politiske kivingen i Oslo.

Den som tar imot oss er lærling Ola Borten Moe: Han har tatt sikkerhetskurs og holder på med opplæring på Draugen for å bli kvalifisert til plattformsjef.

– Det var mange som trodde det var en spøk da det ble kjent?

– Jeg gjennomfører denne opplæringen i år, med sikte på å bli plattformsjef her ute. – Det er en en erfaring jeg ønsker å ha med meg og viktig for hovedledelsen i Trondheim at flere av oss har god kjennskap til hva som skjer på plattformen.

– Du skal jobbe to uker på og ha fri i fire uker: Hvordan passer det med å være nestleder i Sp?

– Det tror jeg vi gå veldig bra.

Han sitter ikke på Stortinget, så han må ha annen jobb.

For fem år siden gikk Borten Moe sammen med grunder Erik Haugane og to andre og dannet oljemyggen Okea. For 15 måneder siden fikk de overta operatøransvaret for Draugen av Shell.

Vi besøker ham fordi Oljedirektoratet har undersøkt potensialet for økt utvinning på norsk sokkel, som kan få stor innflytelse for såkalt haleproduksjon: Den siste oljeproduksjonen før oljeutvinningen blir ulønnsom.

– Vår studie viser et potensial på 4,4 milliarder fat, sier sjefingeniør Sølvi Amundrud i Oljedirektoratet.

Det høres kjedelig ut, men er du ung og frykter at dagens voksne kommer til å bruke opp oljefondet, så er brutto salgsverdi av denne oljen 2400 milliarder, ifølge Norsk Olje og Gass (basert på en oljepris på 60 dollar fatet og 9,3 kroner for en dollar).

Mer om studien Amundrud sier de har undersøkt de 46 største oljefeltene og -funnene på norsk sokkel, gjennom en screenstudie. – Hva har dere undersøkt? – Et felt beregnes å inneholde så og så mye olje og gass – hva som anses å kunne produseres gjennom feltets levetid. Men ny teknologi gjør at mer olje kan hentes opp. Vi kaller det IOR (økt utvinning). Vi har sett på bruken av 14 nye utvinningsmetoder og beregnet hva det kan gi

av økt oljeproduksjon fra nå og til enden av et felts produksjonstid. – Våre ressursestimater er grove anslag, men da vi presenterte den første delen av studien for utvalgte operatører i 2017, hadde de ingen tunge faglige innvendinger, utover at teknologiene kunne bli dyre å implementere, sier hun. 2400 milliarder kroner utgjør nesten en fjerdedel av oljefondet, som pr. nå er oppe i 10 800 milliarder kroner. Til sammenlikning er statens totale utgifter over statsbudsjettet i 2020 beregnet til 1443 milliarder kroner. Giganten Shell opererte Draugen i gullalderen. De planla å stenge det ned i 2013, men det er forlenget. Vis mer

– Feltets levetid er stadig forlenget. Vi har nå forlenget fra 2027 til 2035, og har som mål at vi skal drive til godt etter 2040, sier Borten Moe.

Shell har hentet opp olje av feltet for 540 milliarder kroner. Okea har produsert for snart fem milliarder på vel ett år.

Myggen har vokst raskt.

OKEA fikk inn thailandske Bangchak som hovedeier i forbindelse med Shell-transaksjonen i 2018 og ble børsnotert forsommeren 2019.

I 2017 var driftsinntektene til Okea 43 millioner kroner, i 2018 kom de opp i 309 millioner. I fjor tok de tigangeren og driftsinntektene endte på tre milliarder kroner.

Børsverdien er på 1,8 milliarder kroner og gjelden etter store investeringer er på 2,78 milliarder. Det store løftet kom da de brente av 4,5 milliarder kroner og kjøpte Shells lisensandeler i Draugen og Gjøa i 2018.

– Shell produserte 200 000 fat olje her ute hver dag i mange år. – Vi produserer nå 20 000 fat om dagen og må stå på for å opprettholde det fremover.

Han forklarer haleproduksjon slik:

– Tenk deg at du skal pusse opp badet: Du ringer ikke til Skanska. Ikke fordi de ikke klarer det, men det kommer til å bli kostbart og ta tid. De er heller ikke interessert i slike småjobber. Derfor ringer du en snekker i stedet. Vi er snekker’n på norsk sokkel, sier Borten Moe.

– De store selskapene vil ha volum, og når et felt går mot slutten, er de store, staten og vi små ofte tjent med at ansvaret flyttes til et mindre selskap.

PÅ OPPLÆRING: Ola Borten Moe sitter i bakgrunnen på allmøte for dette vaktlaget, hvor driftsdirektør Tor Bjerkestrand blant annet forteller hvorfor de må sette seg inn i klimaargumentene til Greta Thunberg. Foto: Helge Mikalsen

Okea-sjef Haugane er ikke med ut på feltet. Han sitter på land og deler vurderingene.

– Norsk sokkel har stort sett bare vært en arena for de store, hvor det knapt har vært et prosjekt under ti milliarder kroner. Det vil endre seg, for å få ut mest mulig av det som er igjen.

Prosessoperatør Gro Anita Markussen (49) sitter i messa på Draugen. Middag på hotellnivå, som det er på de fleste norske rigger. Hun har vært med på hele Draugen-ferden.

– Jeg har vært med siden åpningen, da kong Harald åpnet Draugen før jul 1993, sier hun.

Den gang var hun 22 år og Shell var operatør.

– Jeg har hatt mange gode år i Shell. Draugen var kronjuvelen til Shell på norsk sokkel. Men de siste årene, da de største volumene var tatt opp, var det ikke så viktig å bruke ressurser her ute.

– Du ble med over til Okea?

– Ja, det har vært bra. Toppene sitter nærmere og beslutningsprosessene går kjappere. Og med de planene de har for å forlenge produksjonen, så går det an å håpe at jeg får bli med helt til jeg blir pensjonist, sier 49-åringen.

TRIVES: Gro Anita Markussen må forklare at hun ikke jobber for Ikea. Foto: Helge Mikalsen

Hun forteller om en annen forskjell.

– Da vi var i Shell, visste alle hvor vi jobbet; for en av de store. Når jeg forteller at jeg jobber i Okea, har ingen hørt om det. De lurer de på om hovedkontoret ligger på Slependen: Ikea, ler hun.

Okea har også eierandeler i andre felt, som Gjøa, Ivar Aasen, Grevling og Yme - og letelisenser blant annet med Equinor.

Driftsdirektør Tor Bjerkestrand sitter i det daglige i Okea-driftssenteret på land, på Råket, ti minutter utenfor Kristiansund sentrum.

De har gått fra null til 208 ansatte, hvorav 78 er på Draugen.

– På fire og et halvt år, siden oppstarten i juni 2015, har vi nådd en omsetning på tre milliarder. Det er veldig lite på norsk sokkel. Men hvis en gasellebedrift på land når 30 millioner kroner i omsetning etter noen år, da er det imponerende. Vi er allerede oppe i tre milliarder og har blitt en av de største private arbeidsgiverne i Kristiansund.

UT PÅ TUR: Driftsdirektør Tor Bjerkestrand går ombord i helikopteret ved Kristiansund lufthavn. Foto: Mikalsen, Helge

– Det perspektivet er viktig å ta med seg, fordi vi skaper store ringvirkninger på land. Vi har kontrakter med 130 leverandører, så de vel 200 som jobber hos oss, blir fort opp mot 400 totalt, sier Bjerkestrand.

– Kan Borten Moe bli plattformsjef?

– Ja, vi har adoptert opplæringsprogrammet til Shell. Ola har de lederegenskapene som skal til. Han har vært olje- og energiminister og vet hva det betyr å lede. På en plattform må du være psykolog, prest og rådmann; det er et lite samfunn du skal lede. Det kan Ola. Det han må lære, er å forstå risiko, det er helt avgjørende at sikkerheten ombord ivaretas, og det er en viktig del av jobben for plattformsjefen.

Han sier Borten Moe, hvis han består testen, vil gå inn i et vaktlag med tre plattformsjefer.

Det er blitt kveld. Et forsyningsskip stamper i de tunge bølgene. Containere løftes ombord. Vi forlater varmen og drar på fiske.

– Jeg fikk en lange på 23 kilo forleden, sier Borten Moe. Han viser med armene. De er ikke lange nok.

Fra nederste dekke er det 28 meter ned til det frådende havet.

To liner forsvinner ned.

– 200 meter der nede er de store fiskene, de ligger under seien, sier Sølve Søyland, prosjektoppfølger på plattformen.

Og fisket.

Det endte med noen sprelske seier.

I gulltiden, helt frem til på begynnelsen av 2000-tallet, var det ren olje som kom opp. Bare olje, ikke noe vann. I dag er det 90 prosent vann og ti prosent olje.

– Det er hverdagen for haleproduksjon: Det er vanskeligere å få opp den siste oljen, sier Borten Moe.

I Oljedirektoratet ser de at haleproduksjon har åpnet muligheter for mindre selskaper - fordi oljegigantene er avhengige av å gå for store produksjonsvolum verden rundt.

– Ja, det er en av årsakene til at mindre selskaper slipper til. Vi ser at enkelte av de store selskapene etterhvert trekker seg ut av Nordsjøen når produksjonen på deres felt går mot slutten, sier sjefingeniør Sølvi Amundrud i direktoratet.

Equinor er den store giganten på norsk sokkel, med operatøransvaret for 70 prosent av produksjonen.

– Greier de holde følge med myggene som utvikler ny teknologi?

– De små er fremoverlente, men selv om teknologi for avanserte metoder for haleproduksjon (EOR) er en litt seigere materie, opplever vi at det er interesse også i Equinor.

– Opplever dere at Equinor står i veien for at mindre selskaper skal få komme inn og stå for haleproduksjon?

– Nei, vi har ingen opplevelse av det.

FORHOLDET MELLOM VANN OG OLJE I DAG: Laborant Anne Beth Owe (59) startet på Draugen i 1993. Da var det bare olje og ikke noe vann som de pumpet opp. Nå er det mer enn 90 prosent vann som kommer opp fra bunnen. Oljen skilles ut på plattformen. Foto: Helge Mikalsen

Hun beskriver siste del av teknologiutvikling som en lang vei.

– Det utvikles spennende nye teknologier, men det mangler ofte størrelse og vilje til å ta risiko og kapital til å gjennomføre pilotprosjekter, som gjør at de får prøve teknologien på en brønn eller to. Det er på høy tid å få teknologien ut fra laboratoriene og testet på feltene.

Amundrud sier at halvparten av den norske oljen vil bli liggende.

– Det fordrer hardt arbeid og smarte løsninger å få finne og få opp olje: Over halvparten (ca 52 prosent) av de anslåtte olje- og gassressursene på norsk sokkel vil med dagens planer ikke bli produsert.

Hun sier at både økt utvinning (IOR) og avanserte metoder (EOR) må til for å øke utvinningsprosenten.

Klimaforkjempere mener norsk oljeutvinning må bremses og stenges ned - ikke forlenges.

Et av oljeselskapenes hovedargument er at CO2-avgiftene og kvotene de må betale - og ikke minst elektrifisering - altså at de henter strøm fra land i stedet for å bruke kraftverk på plattformene som energikilde i produksjonen; at det samlet gjør at norsk oljeproduksjon er veldig mye mer klimavennlig enn andre steder.

– Det er et faktum, sier Borten Moe og viser oss en graf som forteller at CO2-utslippene på norsk sokkel er under halvparten av resten av verden.

– Men dere må trolig hente strøm fra land for å sikre legitimitet for å hente den siste oljen: Draugen er ikke elektrifisert?

– Nei, men det jobber vi med og har som mål å få til. Mer elektrifisering vil drive utslippene ytterligere ned. Jeg vet ikke om det norske folk vet det, men kombinasjonen av CO2-avgift og kvoter gjør norsk sokkel til den dyreste plassen i verden å slippe ut CO2, og regjeringen har varslet fem prosent økning hvert år frem til 2025.

LITEN POST GIR MYE PENGER: Ola Borten Moe sitter med vel 0,5 prosent av aksjene i Okea. Det gir en urealisert gevinst på åtte millioner kroner. Foto: Helge Mikalsen

Han sier de nå planlegger å investere opp mot to milliarder kroner på et lite felt som heter Hasselmus, nær Draugen.

– Det vil kunne gi fire milliarder i inntekter. Derfor satser vi. Det er småpenger her ute, men mye på land; det vil skape akkurat like mye aktivitet som et lignende prosjekt på land, sier han.

Ola Borten Moe var en av grunderne som startet Okea ASA, med en eierprosent på fem prosent.

Men i forbindelse med at selskapet ble børsnotert, er han vannet ut.

– Nå sitter jeg igjen med en halv prosent av aksjene, sier han.

Deres Draugen er en betongplattform, med ett bein, mye høyere enn Eiffeltårnet. Toppdekket ligger 60 meter over havoverflaten og det er 260 meter ned til sjøbunnen. Oljen hentes 1,7 kilometer ned i kloden.

Det Bermuda-baserte investeringsfondet SeaCrest er en av de største eierne i Okea, med 20,6 prosent gjennom selskapet Okea Holdings ltd. Da de kom inn på eiersiden, sa Haugane at det var inngått en avtale med dem om levering av bonus knyttet til verdiutviklingen i Okea.

– Hva er de verdt for dere i dag?

– Det er riktig at det opprinnelig var en aksjeklasseavtale, men den ble annulert i forbindelse med børsintroduksjonen.

– Fikk dere da flere aksjer som kompensasjon?

– Nei, det gjorde vi ikke.

KOMMER OG GÅR: Ansatte flys i en jevn strøm inn og ut fra plattformen. Foto: Helge Mikalsen

Haugane og Borten Moes aksjeportefølje er blitt vannet ut, men de sitter med henholdsvis vel en og vel 0,5 prosent av aksjene.

Med en aksjeverdi på vel 1,8 milliarder kroner, utgjør det 19 millioner for Haugane og ti millioner for Borten Moe.

– Det er ikke noe jeg tenker over. Jeg har ingen planer om å realisere det, men bygge opp dette selskapet videre, sier Borten Moe.

Han legger til at innkjøpskostnaden for aksjekjøpet er på rundt to millioner, slik at urealisert gevinst er på rundt åtte millioner.

Det har blitt morgen på Draugen. Frokost 06.30.

– Jeg har regnet, sier Borten Moe, og fortsetter fortellingen fra i går - som om vi ikke har hatt søvn i mellom.

– De 20 000 fatene vi tar opp daglig, utgjør 11,5 terrawatttimer i året, omregnet til strøm. Det er over dobbelt så mye som samlet norsk vindkraftproduksjon i fjor.

Vi spiser sammen med en gjeng plattformarbeidere. De har spist ferdig og hilser:

– God natt.

De har jobbet i natt.

