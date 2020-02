TAR PRØVER: Passasjerer blir undersøkt på Malpensa flyplass i Milano i Italia. Foto: VG

Equinor frykter coronasmitte: Ber ansatte holde seg hjemme i 14 dager

Selskapet har sendt ut melding til alle ansatte som har vært på reise eller jobb i Italia, Kina, Japan og Sør-Korea om å bli hjemme fra jobb i to uker.

Meldingen har kommet internt til alle Equinor-ansatte tirsdag kveld.

– Det har blitt sendt ut en melding til ansatte i Equinor. Vi ber de som har besøkt eller har vært på gjennomreise i Italia, Kina, Sør-Korea og Iran om å holde seg hjemme i 14 dager etter å ha vært på reise, sier pressetalsmann Erik Haaland til VG.

Selskapet har virksomhet i både Sør-Korea og Kina.

– Vi følger i stor grad rådene fra norske og internasjonale helsemyndigheter og gjør vurderinger ut ifra hvordan situasjonen utvikler seg. Vi gjør dette etter et føre-var-prinsipp. Vi har ikke hatt noen tilfeller av sykdom blant våre ansatte, sier Haaland.

– Hva skal de ansatte som må holde seg hjemme gjøre i 14 dager?

– Vi har gode ordninger for hjemmekontor og tekniske løsninger som gjør at de fleste skal kunne være hjemme uten at det påvirker aktiviteten i selskapet, sier Haaland.

Tidligere tirsdag oppdaterte Folkehelseinstituttet sin risikovurdering av den såkalte covid-19-epidemien. FHI mener risikoen for norsk spredning er moderat, men ber helsetjenestene forberede seg på en alvorlig epidemi.

CORONA-POST: Denne e – posten ble sendt til Equinors ansatte tirsdag kveld. Foto: SKJERMDUMP

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til VG at dersom en person som har vært på reise i et land med høyrisiko for smitte blir syk, er det viktig at vedkommende ikke møter opp på legekontoret eller legevakten.

– Det er veldig viktig å ta kontakt dersom man blir syk, men ikke møt opp fysisk, ring legevakten eller legekontoret. Deretter blir det gjort en vurdering av legevakten eller kommunen om hvordan personen blir fulgt opp videre.

– Hvis de blir syke, så vil det være naturlig at de blir testet for å finne ut om de har en type coronasmitte.

Guldvog sier at dersom det blir påvist Covid-19-smitte hos noen som kommer til Norge, vil helsemyndighetene drive med aktiv smittesporing for å finne alle tilbake til personer som kan være utsatt for smitte. Dette kan være passasjerer som kan ha sittet i nærheten av dem på et fly eller andre som vedkommende har hatt kontakt med.

– Men vi har foreløpig ingen grunn til å anta at vi er i den situasjonen i dag, sier helsedirektøren.

Guldvog forteller at siden det kommer tusener av reisende til Norge hver dag, som har vært i mange forskjellige land, er helsemyndighetene avhengig av et godt samarbeid med de reisende.

– Vi har ikke en tjeneste som fanger opp og følger reisen til hver enkeltperson, så vi er avhengig av at personer tar kontakt med helsetjenesten, dersom de er usikre på om de er smittet eller har blitt syke etter å ha vært i et land med høyrisiko for smitte.

