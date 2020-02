PANIKK: Skolens helt synes situasjonen var dramatisk, men ved hjelp av verktøyet sitt fikk han opp nødutgangen. Foto: Anne Lise Haugland Valdez

13-åring hylles – hjalp medelevene ut av veltet buss

Syvendeklassingen Håkon Melve reagerte raskest da skolebussen veltet ut i grøften på vei hjem. Nå har han blitt skolens helt.

Anne Lise H. Valdez

Nicolai Landmark

Hendelsen skjedde ved Vennesla i Agder på torsdag ettermiddag da bussen skulle kjøre elevene hjem etter endt skoledag.

– Det var veldig dramatisk da bussen kjørte utfor veien. Det var høy skriking, og jeg kan fortsatt høre skriket inne i ørene mine, sier Håkon Melve til lokalavisen.

Det var til sammen 23 elever fra Samkom skole som var om bord i bussen. Ingen ble alvorlig skadet, men noen ble sendt til legevakten på grunn av brudd og småskader.

– Mange hylte og fikk panikk da bussen gikk rundt og flere ble hengende opp ned i setebeltet. Bussjåføren hang også i lufta mens jeg var heldig og satt på høyre side, slik at jeg ikke hang i lufta. Jeg beholdt roen og skjønte ganske fort at det tross alt hadde gått ganske bra, sier 13-åringen videre.

Åpnet takluken med kniv

Den eneste måten å komme ut av bussen på var gjennom takluken – men den var festet i fire stropper som ikke gikk an løsne.

– Jeg tenkte her må vi bare få alle ut. Jeg kom på at jeg hadde et multiverktøykort, en slags miniselekniv som jeg fant i sekken og med den kuttet jeg alle stroppene og fikk åpnet takluken, forteller Håkon Melve.

VELTET: Det var da bussen lå på siden i grøften Håkon berget sine medelever. Foto: Christopher Johansen/ Vennesla Tidende

Det var han og sjåføren som tok kommandoen.

– Jeg sa at alle som er løse må komme seg ut fort, forteller han.

De som forsøkte å ta med seg skolesekken fikk beskjed om å «drite i den» og skynde seg ut. Deretter tok Håkon ansvar for elevene som hang i beltene.

– Jeg sto klar med armene mine utstrakt slik at de kunne falle ned på meg for å ta dem imot. De gjorde som jeg sa, men de fleste hadde panikk, forteller Håkon rolig.

Håkon er bestemt på bussjåføren ikke skal få skylden, for han gjorde sitt beste.

– Det var veldig glatt og sjåføren kjørte sent. Han fortalte oss at han ønsket å legge på kjetting, men at det ikke var noen plass til å kjøre ut. Da vi stoppet for en møtende bil, på et smalt punkt, begynte bussen å gli utover. Jeg synes ikke det var sjåførens feil, fastslår Håkon.

Skolens helt

– Skolens helt i dag er Håkon Melve. Han gjorde en fantastisk jobb der han klatret opp, åpnet luken og hjalp alle ut. Jeg gråt da jeg hørte hvordan han hjalp min niårige datter og mange andre, sier Hege Frustøl, nestleder i FAU ved skolen, til Vennesla Tidende.

– Alle barna skal forresten ha berømmelse for at de var så vanvittig flinke til å hjelpe hverandre, legger Frustøl til.

– Prisverdig

– Dette er en nydelig historie. Mange får panikk i en slik situasjon men han greide å være rolig og kunne hjelpe mange, sier rektoren til VT – som gjerne kaller han for skolens helt.

Politiet priser også 13-åringen.

– Det er veldig flott at han hjalp til og tok initiativ. Han virker som en veldig handlingskraftig elev – det er prisverdig, sier Bjarne Røyland, etterforskningsleder i Vennesla og Iveland lensmannskontor, til VG.

– Det er klart jeg synes det er fint å høre. Jeg tenker selv at jeg gjorde bare det jeg kunne. I dag tenker jeg ikke på det vonde og jeg er ikke lei meg. Jeg tenker bare at det verste var et brudd i armen og det kan jo fikses, avslutter den modne syvendeklassen.

Publisert: 28.02.20 kl. 20:13

