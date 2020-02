AU!: Abid Raja fikk gjennomgå på fotballbanen da han besøkte Lillesand IL. Foto: Mattis Sandblad

Abid Raja om shortsbråket: – De vil være med på å bestemme

Lillesand IL havnet i offentlighetens søkelys etter at årsmøtet i idrettslaget sa nei til å bytte ut hvite shortser som ble gjennomsiktige i regnet. Søndag fikk de besøk av idrettsministeren.

Debatten rundt shortsene har rast etter at årsmøtet i Lillesand idrettsklubb forrige uke vedtok å stemme ned et forslag om å bytte ut de hvite shortsene i klubbens drakter.

Årsaken til at flere kvinnelige spillere på både håndball- og fotballagene i ønsket å skifte ut shortsene, er at de blir gjennomsiktige når de blir våte. I tillegg påpekte jentene at hvite klær og mensen kan være en uheldig kombo.

Klubben snudde etter en heftig, nasjonal shortsdebatt, som blant annet kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) kastet seg inn i. Tor Berthelsen i Lillesand IL beskriver mediestormen de har stått i som «tung» til nettsiden Medier24.

– Jeg må si at for det første er det veldig positivt at barn som er aktive i idrettsbevegelsen deltar i utviklingen av hvordan man skal ha det i idretten. Jeg har også gitt honnør til foreldre og trenere som snudde da jentene ikke ville spille i gjennomsiktige shortser, sier Raja til VG.

















– Gikk i bakken

Søndag fikk Raja testet fotballferdighetene mot jentene i Lillesand IL.

– Jeg spurte dem om det er noe de ønsker mer av fremover. De vil gjerne være med på å bestemme selv, sier Raja.

Han mener en del av jobben som idrettsminister er å heie frem barn i idretten som vil være med på å ta avgjørelser – og at det var riktig av ham å uttale seg om shortsdebatten i Lillesand.

– I kjølvannet av saken har andre saker dukket opp på sosiale medier, og flere jenter over hele landet sier at de ønsker tilrettelagte drakter.

– Jeg har en jente og en gutt, begge spiller håndball. Hun er på ingen måte dårligere enn ham. Som far ser at de gjøres forskjell på dem av for eksempel sponsorer. Noen har gått foran, men akkurat som i samfunnet ellers er det en god del igjen før full likestilling.

På banen gikk ikke besøket like godt for Raja.

– Jentene var veldig flinke. Jeg gikk i bakken et par ganger, og er glad for at jeg ikke brakk noe. Det var en usedvanlig fin måte for meg å tilbringe søndagen, men nå gleder jeg meg til å komme hjem til sofaen.

Publisert: 23.02.20 kl. 22:56

