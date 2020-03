Ullevål med nye karanteneregler

Etter at coronaviruset spredte seg fra en ansatt ved Ullevål sykehus, ber nå sykehuset alle ansatte og pasienter som har vært i smitteområder om å holde seg hjemme i 14 dager.

Ullevål sykehus skjerpet søndag sine karanteneregler i forbindelse med coronaviruset. De nye reglene er jobbet ut i samråd med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Alle som har vært i et smitteområde skal holdes i karantene i 14 dager. Taksameteret går fra de kommer hjem. Dette gjelder både for ansatte og for pasienter, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth på en pressekonferanse søndag kveld.

Han sier at dette vil berøre mellom 150 til 160 ansatte på Ullevål sykehus nå, men at dette kan endre seg.

Spesielt øyeavdelingen vil være rammet av dette.

– Vi er veldig opptatt av å gi et godt tilbud til våre pasienter. De som er pasienter hos oss skal føle seg trygge. Og vi er selvfølgelig bekymret for ansatte som har vært i kontakt med de smittede ansatte, sier Bjørnbeth.

De nye karantenereglene skjer etter at fem ansatte ved øyeavdelingen har testet positivt for coronaviruset.

20 ansatte har testet negativt for viruset, og 23 ansatte venter fortsatt på svar på sine prøver. Foreløpig er det ikke funnet smitte blant pasienter.

16 pasienter har blitt testet. Medisinsk direktør Hilde Myhren sier seks av disse har kommet tilbake negative, mens man fortsatt venter på svar på de resterende ti.

Bjørnbeth sier til VG at pasienter som har vært på reise skal kontakte sykehuset for å høre om timen deres.

