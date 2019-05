METTE OG FORNØYDE: Tove Nyheim (84) på Fagerborghjemmet fikk Siv Jensen (49) til bords under torskemiddagen, og var strålende fornøyd både med maten og Frp-lederens nyhet om friske midler fra regjeringen til flere kjøkken på sykehjemmene. Foto: Helge Mikalsen, VG

Frp-Siv inviterer til spleiselag for egen mat på hjemmet

FAGERBORGHJEMMET (VG) Finansminister Siv Jensen (Frp) fikk fersk, kokt torsk med eggesmør. Nå vil hun sørge for at flere eldre får kokk og mat fra eget kjøkken på hjemmet.

I kommende revidert nasjonalbudsjett fra regjeringen vil det komme en første-bevilgning til en pott som eldreinstitusjoner kan søke av for å skaffe seg eget kjøkken.

Det kunne Siv Jensen og eldreminister Åse Michaelsen avsløre under middagen på Fagerborghjemmet nylig.

Tilskuddsordningen vil bety at en kommune som bygger kjøkken vil få 50 prosent, eller halve regningen dekket av staten i tillegg til momskompensasjon.

TORSK PÅ MENYEN: Torsk, eggesmør og poteter ble servert til både finansminister Siv Jensen, fast middagsgjest Tove Nyheim og eldreminister Åse Michaelsen på Fagerborghjemmet. Det ble vann i glasset denne gangen, men rødvin og øl kan skjenkes til de som vil ha.

– Det vil bidra til at flere kommuner vil få kjøkken tilbake på sykehjemmene. Nå har ikke kommunepolitikere lenger argumenter for å nekte eldre å få god, appetittvekkende og næringsrik mat på sitt siste hjem, sier Michaelsen til VG.

– Upåklagelig mat

Hun inntok dagens middag i den hyggelige kafeen på Fagerborghjemmet sammen med Frp-leder og finansminister Siv Jensen noen dager før Frp-landsmøtet. Der sørger to kokker for de lekreste hjemmelagede retter fra eget kjøkken daglig.

Midt imellom statsrådene satt fast middagsgjest Tove Nyheim (84). Hun fant fort tonen med de to politiker-gjestene. Til dagens middagsmeny er det hver dag tilbud om øl, vin og mineralvann.

– Jeg er her tre ganger i uken. Maten er upåklagelig. De er spesielt flinke med grønnsaker, salater og god vanlig mat. Jeg simpelthen synes det er flott at Siv Jensen nå vil gi andre aldershjem støtte til eget kjøkken, sier Nyheim til VG.

NOE SØTT: En sjokolade til kaffen etter middag, er også mulig å skaffe seg på Fagerborghjemmet, forteller tavlen på veggen.

Siv Jensen mener det er for få sykehjem som har tilgang på eget kjøkken. Samtidig er antall underernærte eldre på vei nedover, men fortsatt er 30 prosent av beboerne på sykehjem underernærte, ifølge eldreministeren.

Matlukt

– Her kjenner du matlukten bre seg i lokalene. Du blir sulten. Det er viktig. En av de andre rundt bordet sa til meg: Det lukter jo ikke noe av Fjordland, gjengir Siv Jensen fra praten rundt middagsbordet.

En annen gjest ved bordet sier at på Fagerborghjemmet, der har hun lagt på seg.

– Det gjør da ikke noe, nei vettu hva! Det må være helt greit, svarte Frp-Siv og tok en ny munnfull med torsk og eggekrem.

Selv om hun vanligvis er ytterst forsiktig med dessert, så ble skålen med sjokolademousse raskt tomt også på bordenden der finansministeren tok sete.

Mot kjøttkutt

Hverken hun eller eldreminister Michaelsen har særlig sans for forslaget fra MDG i Oslo om en halvering av kjøttmåltidene som et klimatiltak i kommunens institusjoner som for eksempel sykehjemmene.

– Når man har nådd en viss alder i livet. så skal de spise hva de har lyst på. Den type krav som De Grønne går inn for i Oslo, er bare tull, melder Siv Jensen.

– Er Frp mot storkjøkken som leverer mat til flere sykehjem?

– Det er viktig at kjøkkenet er sentrum i hjemmet der beboerne kan ta del i matlagingen. For de med demens, er gjenkjennelse viktig. I de sykehjemmene med eget kjøkken, der er det ofte mer ro og trivsel. Dette får du ikke like lett med maten levert fra storkjøkken utenfra. Alle sykehjem i Danmark har eget kjøkken. Der har vi noe å lære. Nå er vi i gang, svarer eldreministeren.

– Er det viktig med retter på menyen som de eldre er vant med hjemmefra?

– Ja, de skal kjenne seg igjen. Lytt til de som bor der. Det er deres hjem.

Publisert: 02.05.19 kl. 21:07