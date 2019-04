KVEITEFANGST: Rune Grønlund poserer med ruggen. Foto: Privat

Fytti kveite så moro!

Det er langt fra den største kveita en norsk fisker har dratt opp fra havets dyp, men få opplever å få fangst på over 100 kilo på første forsøk.

Det gjorde derimot Rune Grønlund fra Åmot utenfor Sørøya, ikke langt fra Hammerfest, nå i påsken.

196 centimeter lang og 100,4 kilo er fastiten etter Grønlunds aller første kveitetur. En tur som ble svært så moro for fiskeentusiasten.

– Det var en surrealistisk opplevelse av dimensjoner. Fisken var jo veldig tung i forhold til fiskeutstyret vi brukte. Samtidig var den jo hele tiden i bevegelse, vi forflyttet oss en god kilometer under fighten. Så vi kan vel si at den tauet på oss en god stund, og fokus var å ikke slippe stanga, sier gla'laksen til VG.

Halvtime

Han er en erfaren fisker, men det har gått mest i laks og ørret i ymse elver. Opplevelsen med kveita omtaler han som «i en annen liga og divisjon!».

– Når vi så fisken sige opp fra dypet, ble vi målløse hele gjengen. Ingen av oss hadde noen gang hatt noe sånt i båten. Vi brukte tau og kroker og masse energi for å få den i båten, etter en halvtime fikk vi den over båtripa, forklarer Grønlund, som først trodde han hadde satt seg fast i noe.

De 196 centimeterene med fisk viste seg å være for mye for vektstativet på brygga, så et nøyaktig mål av kveitas vekt fikk de aldri gjort. Men stoler man på den såkalte Kveitetabellen, og det skal man ifølge fiskeavisen.no, som omtalte fangsten først, så tilsvarer 196 centimeter en vekt altså på 100,4 kilo.

FOR HØY FOR VEKTA: Rune Grønlund fikk aldri sjekket den nøyaktige vekta på fisken, men kveitetabbelen sier 100,4 kilo. Foto: Privat

– Tull og tøys

For en nybegynner er dette selvsagt stor stas, selv om det nesten blir for småfisk å regne sammenlignet med noe av de virkelig store kveitene. For eksempel denne, som klokket inn på 314,5 kilo i 2007.

Men kanskje er det bra for Grønlund at hans fisk ikke var større ettersom man sier at grove kveiter ikke smaker så godt. Angivelig skal det gjelde også for de som er i 100-kilosklassen.

– Det vil jeg si tull og tøys. Vi har spist en middag allerede, og kjøttet var nydelig. Det ble ca 50-60 kg filet. Noe ble med hjem, og mye ble gitt bort, avslutter fiskeren.

Publisert: 22.04.19 kl. 14:07