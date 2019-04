Knivraner stoppet av politiet etter biljakt

Etter å ha truet til seg en bil, stukket av fra politiet og kjørt gjennom Stavangers gater, ble en 19 år gammel mann stoppet etter en dramatisk biljakt.

En 19 år gammel mann ble fredag ettermiddag jaktet av politiet etter han hadde brukt en kniv til å true til seg en bil. Raneren unndro seg politikontroll, hvorpå han ble stoppet etter en dramatisk biljakt.

– Som en scene fra et GTA-spill

Et vitne på stedet fikk tatt en video av de siste sekundene av jakten.

– Jeg sto på en terrasse og snakket i telefonen da jeg hørte masse sirener. Da jeg la på begynte jeg å filme. Jeg så bilen som kom kjørende med politiet bak, og jeg tenkte: «Wow, er dette i Norge?» Det så ut som en scene fra et GTA-spill med kollisjoner og med folk som gikk i gatene, sier han til VG.

GTA er et actionspill hvor man kan gå og kjøre rundt helt fritt. Det er spesielt kjent for å være et voldelig spill med 18-års aldersgrense.

STOPPET AV POLITIET: Gjerningsmannen ble raskt stoppet av politiet, som tvang han inn i et smug hvor han krasjet i en betongkloss. Foto: Espen Tillerli, ET Services

Videoen viser en hvit Toyota med politiet halsende like bak. Først får de snudd bilen ved å kjøre inn i baken på bilen, slik at den snurrer og kjører tilbake.

Etter flere små sammenstøt med politibilen kjører 19-åringen ut på en åpen plass hvor en tilfeldig passerende greier å løpe unna før personen blir kjørt ned av den stjålne bilen.

Til slutt krasjer raneren inn mellom to store betongklosser. Deretter er politiet raskt på plass og drar mannen ut av bilen.

– Ingen skader på gjerningsperson

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Brit Randulff sier til VG at de så seg nødt til å kjøre inn i bilen med forsett da han utgjorde en fare for forbipasserende.

– Når han nærmet seg sentrum likte vi ikke situasjonen. Men han punkterte, så det gikk ikke så fort. Det er grunnen til at vi presset han inn i smuget.

Hun forklarer videre at det er vanskelig å planlegge for en slik situasjon, da den eskalerte. Heldigvis skal de ikke ha fått noen meldinger om farlige situasjoner opplyser Randulff.

– Det er heller ikke noen skader på gjerningspersonen. Ihvertfall ikke som vi vet om. Han er ihvertfall klarert for retten, sier hun.

Om han var beruset på noe vis vet ikke politiet ennå. De har heller ikke sjekket om han er en kjenning av politiet, men Randulff påpeker at de har hatt med personen å gjøre før.

Fra de fikk beskjed om at bilen ble stjålet til personen ble stoppet tok det ifølge operasjonslederen rundt 15 minutter, fra klokken 16.30 til 16.45.

– Når det er fare for tredjeperson er det viktig å stoppe bilisten, så biljakten var vellykket, sier hun.

Publisert: 26.04.19 kl. 20:54 Oppdatert: 26.04.19 kl. 21:15