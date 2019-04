FLYPLASSBRANNBILEN HJELPER TIL: Flyplassbrannbilen fra Torp har bidratt i slokningsarbeidet i Melsomvik. Foto: VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Ukontrollert gressbrann - folk ble evakuert

En gressbrann ute av kontroll herjet lenge i Melsomvik i Vestfold.

Alle nødetater rykket ut til Melsomvik i Vestfold grunnet en ukontrollert gress/skogbrann. Det var fare for spredning til boliger og det ble satt i gang evakuering, skrev politiet på Twitter.

14.15 meldte politiet at det ikke lenger er åpen ild på bakken, men at det er varme under bakken og brannvesenet vil bruke etterslukking.

Fylkesvei 554 var stengt som følge av brannen.

– Det brenner fortsatt, et brannhelikopter er på vei og skal være her om cirka 30 minutter, får VG opplyst fra politiet i Sør-Vest 13.45.

Mange er fortsatt evakuert fra boliger i Storevarveien. Litt over klokken 14 melder politiet at en kvinne som har fått i seg røyk blir hentet av ambulanse for helsesjekk.

