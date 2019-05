SKJERPER FORSLAG: Her leser Carl I. Hagen forslaget sitt, som han la frem i VG i 1993. Foto: Frode Hansen, VG

Carl I. Hagen tar opp 26 år gammelt forslag: Bør miste barna om de ikke lærer norsk

GARDERMOEN (VG) Carl I. Hagen (Frp) gir aldri opp et gammelt forslag. I 1993 foreslo han at innvandrere kunne miste foreldreretten om barna deres ikke lærte norsk før skolestart. Nå skjerper han forslaget.

Nå nettopp







– For meg er det ikke avgjørende om forslaget har appell til velgerne. Det å fortelle om løsningene er for meg det primære, sier Hagen til VG.

– Så du mener fortsatt at barnevernet skal gripe inn om barna ikke kan norsk?

– Jajaja, svarer Frp-veteranen, som fyller 75 år på mandag. Søndag formiddag ble han feiret på forhånd med bursdagssang fra hundrevis av delegater på Frp-landsmøtet.

– De som sier nei til norskopplæring for sine barn, utviser grov omsorgssvikt. Etter vår barnevernslovgivning kan de da miste foreldreretten. Men alle vil jo at barnet deres skal bli en suksess, legger han til.

les også Trekker oppholdstillatelsen for alle med IS-tilknytning

VG-utspill fra 1993

Et gulnet eksemplar av VG, datert 20. februar 1993, kom nylig til syne i et rekkehus som pusses opp i Oslo-området.

På side 4 er et bilde av en 26 år yngre utgave av Hagen som blar i Norges lover.

Overskriften er «Bør miste sine barn om de ikke blir lært norsk, mener Hagen».

FOR 26 ÅR SIDEN: I 1993 foreslo Carl I. Hagen at innvandrere kunne miste foreldreretten om barna deres ikke lærte norsk før skolestart. Foto: Frode Hansen, VG

les også Kommentar: Protestparti i trøbbel

Integreringsetat

2019, på Frps landsmøte:

– Jeg har nå laget et nytt forslag om en integreringsetat i Oslo, som skal følge opp familiene. Nå tenker jeg at vi må ta tak i dette når foreldrene venter barn. Jordmødre og helsestasjonene bør melde fra til integreringstjenesten om den gravide moren ikke kan norsk og trenger tolk, forklarer han.

– Men det foreslo du også i VG i 2014?

– Ja. men nå er forslaget enda bedre og mer gjennomarbeidet.

les også Carl I. Hagen i 2014: Lær barna norsk eller mist støtte

Fungerer ikke

Hagen sitter med tall som viser at Oslo bruker 285 millioner kroner på ekstra norskopplæring for 13000 barn.

– Dette fungerer ikke. Da må vi gjøre noe annet enn det vi har gjort til nå.

Integreringsetaten skal, ifølge Hagens forslag, kunne gå inn i hjemmet og sjekke at barnets aller første ord er på norsk. Og at denne opplæringen skal være systematisk gjennom hele førskole-livet.

Og Hagen er hard med de harde:

– De fleste foreldrene takke ja til positive hjelpetiltak for at barna skal lære seg norsk. Men De som vegrer seg, er det en barnevernssak, og da kan de miste foreldreretten. Innvandrerforeldre er livredde barnevernet.

– De skal skremmes til å lære norsk?

– Dette er ikke for å være slemme mot noen. Tvert imot. Norskopplæringen er nøkkelen og til barnets beste. Jeg er helt sikker på at det vil fungere og at man skjønner at norsk er avgjørende.

Krymper i Oslo

I 1993 var Frp Oslos tredje største parti. I VGs ferskeste partibarometer i Oslo får partiet 4,8 prosent oppslutning. Seks partier er større enn Frp i Oslo: Høyre, Ap, SV, Rødt, MDG og Venstre.

– Vi har ikke vært flinke nok til å kommunisere ut til mediene. Da trenger vi spissformuleringer, Men når vi nå har fått gjengkriminaliteten og belastede bydeler, vil folk forstå at dette har med norskopplæring, sier Hagen, som sitter i Oslo bystyre ut denne valgperioden, og er møtende vararepresentant på Stortinget for tiden.

– Har du og Frp mistet grepet på Groruddalen, Hagen? Du som var Groruddalens ukronede konge en gang?

– Ja, jeg var det. Men våre velgere har flyttet ut fra Groruddalen. Våre velgere som reagerte på den voksende innvandrerbefolkningen og de voksende forskjellene og flyttet sin vei, forklarer han.

Publisert: 05.05.19 kl. 21:23