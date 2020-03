I HJEMMEKARANTENE: Mona Nygård Turøy er daglig leder i Bergens Broderiservice AS. Hun ser frem til at de kan åpne bedriften igjen. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Bunadsbedrift tilbyr seg å produsere smitteverndrakter

BERGEN (VG) I over 50 år har familiebedriften i Bergen produsert bunader. Nå har daglig leder Mona Nygård Turøy tilbudt seg å lage smitteverndrakter for Bergen kommune.

– Jeg så at kommunen søkte etter noen som kan produsere smitteverndrakter for dem, og har tatt kontakt for å høre om de ønsker at vi hjelper til med denne produksjonen. Jeg har allerede tatt kontakt med leverandør av stoff, som er klart til oss dersom vi skal starte denne produksjonen, sier Nygård Turøy.

Bergens Broderiservice AS ble startet i 1967 og har enerett på å selge Bergensbunaden. Coronakrisen kom på det verste tenkelige tidspunktet.

– Perioden fra januar til mai er høysesong for oss. Da har vi cirka 70 prosent av årsomsetningen, sier Nygård Turøy.

I forrige uke måtte samtlige 13 ansatte, med unntak av en, i karantene etter at tre i staben ble syke.

– Akkurat nå er det vanskelig å vite hva konsekvensene blir for oss. Situasjonen er rimelig kaotisk, sier firebarnsmoren.

Hun har nå en kollega som har en bror som er i risikogruppen, boende hos seg.

– Vi gleder oss til karantenedagene er over, slik at vi kan leve et litt mer normalt liv – selv om vi begge er svært nøye med å følge alle forbud og retningslinjer som er gitt. Jeg bruker dagene til å følge opp de ansatte, og å holde meg oppdatert på hva som skjer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nygård Turøy er bekymret for at krisen kan bli langvarig.

– En langvarig krise vil gå hardt ut over bedriften – for ikke å snakke om samfunnet for øvrig. Bedriften har vokst mye de siste årene, og jeg ønsker selvsagt at alle de ansatte fortsatt skal kunne ha en jobb å gå til.

TILBYR SEG Å HJELPE: Mona Nygård Turøy har tilbudt Bergen kommune hjelp til å sy smitteverndrakter. Foto: Hallgeir Vågenes

Hun tror mange som har bestilt nasjonaldrakt til konfirmasjoner, nasjonaldagsfeiring og andre høytidsdager, vil kunne få problemer med å finansiere bunadskjøpet. Hun tror også firmaet vil merke krisen på antall bestillinger fremover.

– Samtidig ser vi at folk strikker og broderer mer nå når de må være mer inne, så vi håper vi vil ta igjen litt av det tapte der. Jeg håper også at regjeringen følger opp oss småbedrifter, slik som de har lovet å gjøre. Jeg er avventende til hvilke tiltak de vil komme med dersom krisen blir langvarig, og jeg håper at disse tiltakene i så fall kan gi oss en forutsigbarhet.

Nygård Turøy sier at de ansatte er en samlet gruppe som har stor omsorg og omtanke med hverandre.

– Vi har opprettet en Facebookgruppe, der vi har kommunisert med hverandre og delt informasjon og nyheter. Alle ansatte holder seg oppdatert, og signaliserer at de lengter tilbake til jobb. Det er en snodig tid for oss alle, og noen har begynt med sysler de ellers ikke pleier å holde på med.

Krisen har skapt bekymring hos de ansatte, sier hun.

– De er engstelige for hva som vil skje fremover, for de får jo med seg at mange permitteres, og at bedrifter går konkurs. Samtidig oppfatter jeg det som om de holder motet oppe. Vi har begynt å snakke om hvordan vi skal ha det på jobb når vi åpner igjen på mandag, sier hun.

Når driften gjenopptas over helgen, vil Nygård Turøy hente og levere flere av de ansatte, slik at de ikke trenger å ta offentlig transport til og fra arbeid.

– Dette begynte vi med før vi måtte i karantene, og er et godt tiltak ettersom myndighetene fraråder å reise offentlig dersom man kan unngå det. Alle våre ansatte er opptatt av å følge de råd og forbud som er gitt oss, slik at vi skal være sikre på at ingen tar noen unødvendige sjanser.

Publisert: 30.03.20 kl. 10:43

