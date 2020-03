DØDE PÅ AHUS: Søndag formiddag kom telefonen fra sykehuset. Faren hadde tapt kampen mot coronaviruset. Foto: Ørn E. Borgen, NTB scanpix

Line mistet faren (73) til corona: – Han kjempet og kjempet

Line Nilsens far var kreftsyk og coronasmittet. Søndag døde han på Akershus universitetssykehus.

Fire ganger den siste uken har familien blitt bedt om å komme til Akershus universitetssykehus (Ahus). Beskjeden har vært: Nå går det mot slutten.

Søndag formiddag var det slutt. Da sovnet faren inn i sykehussengen.







Han ble 73 år gammel.

– Han kjempet og kjempet imot. Det var forferdelig å se på hvordan kroppen hans kjempet for å få puste. Jeg unner ikke noe menneske å måtte kjempe den kampen pappa gjorde. Jeg håper ingen får oppleve det samme, sier Line Nilsen til VG.

Kan ikke sørge sammen

På grunn av smittefare kan ikke familien være sammen i sorgen.

– Mamma er i isolasjon. Hun sitter alene med dette nå. Vi får ikke besøkt henne, men har kontakt på telefon og FaceTime. Legene har sagt at de regner med at hun er smittet, siden hun har bodd i samme hus. Hun skal etter planen testes for coronasmitte i løpet av mandagen, sier Nilsen.

Faren var kreftsyk og holdt seg mye innendørs. 6. mars måtte han en tur til legen. Trolig ble han smittet den dagen, ifølge Nilsen.

Noen dager senere ble han lagt inn på Ahus med coronasmitte.

Klarte ikke å snakke

De første dagene fikk ikke familien besøke ham på grunn av smittefaren. Etter hvert som han ble dårligere og dårligere, fikk familien komme på besøk på sykehuset.

– Moren min, broren min og jeg var med ham de to siste dagene før han døde. Da hadde vi på oss fullt verneutstyr, med masker som dekket ansiktet, forteller Nilsen.

Det var de siste møtene med faren før han døde. De ble vitner til hvordan coronaviruset herjet med kroppen hans.

– Han stirret på oss, mens han kjempet for å puste. Han forsøkte å si noen ord, men han klarte det ikke. Han hadde mer enn nok med å puste, sier Nilsen.

Vil advare andre

Søndag formiddag kom telefonen fra Ahus. Faren hadde tapt kampen mot coronaviruset.

– Jeg kan bekrefte ett dødsfall, sier pressesjef Geir Lindhjem ved Akershus universitetssykehus til VG.

VIL ADVARE: Line Nilsens innlegg hadde mandag morgen fått flere tusen interaksjoner og delinger på Facebook.

Nilsen la mandag morgen ut en melding på Facebook-gruppen «Bli med på Norges største dugnad. Ta en for laget.»

– Jeg går ut med dette for å advare folk: Ta myndighetenes råd og retningslinjer på alvor. Jeg blir oppgitt når jeg leser om folk som ikke følger de rådene som blir gitt, vi har ingen flere å miste, sier Nilsen.

– Jeg var også en sånn som tenkte «dette skjer ikke meg». Man tror jo ikke at dette skal ramme en selv, men så gjør det nettopp det. Og det er så uvirkelig og fjernt når man plutselig sitter i det selv. Derfor må vi følge retningslinjene, sier Nilsen.

– Dette er fryktelig trist. Jeg vil få lov til å uttrykke min dypeste medfølelse med de pårørende, sier ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan (Ap) til VG.

