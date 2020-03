I 2009 kjempet Endré for livet mot svineinfluensaen.

På et pasientrom på Rikshospitalet var 21-åringen koblet til en stor mengde avansert medisinsk utstyr. Nå holder han seg innendørs – og ber alle ta Corona-viruset på dypeste alvor.

I pårørenderommet på Rikshospitalet satt en mamma og skalv som et aspeløv.

June Dypdalen frøs ikke. Hun var vettskremt.

Det var Endrés tredje døgn på det mest spesialiserte nivået norsk helsevesen kan tilby.

Midt på natten var han lagt i en ambulanse på Akershus Universitetssykehus og overført til Riksen. Svineinfluensaen var på sitt aller farligste i den spinkle kroppen hans.

Legene diskuterte om han skulle legges på hjerte- og lungemaskin, 21-åringens egne organer slet tungt.

Synet av sønnen med slanger overalt var skremmende for June.

Det kunne gå bra. Men det kunne også gå helt galt.

Mamma fryktet det verste.

Slik er også situasjonen på intensivavdelingene nå, elleve år senere.

3156 personer har fått påvist smitte. Hittil har 112 coronapasienter vært innlagt på intensivavdelinger over hele landet. 81 av dem ligger fortsatt på sykehus.

Endré slapp fra svineinfluensaen med livet i behold. Men lungekapaisteten ble redusert til 70 prosent.

Derfor isolerer han seg hjemme nå.

Fra verandaen på Majorstua ser han ned på et av Norges travleste veikryss, som akkurat denne dagen er nesten uten trafikk.

Men da Endré beveget seg ut lørdag for en uke siden, møtte han folk side om side i gatene. Noen gikk også i flokk.

Han følte seg svært utrygg og kom seg raskt hjem.

– Nå er det viktigere enn noen gang å ta hensyn. Alle må bidra til å stanse smitten, fastslår Endré.

27. oktober 2009 er en mandag. Endré fryser og hoster da han kommer hjem til kollektivet han bor i, etter en arbeidsdag som tømrerlærling.

– Ofte når du blir syk, legger du deg og våkner dårligere eller bedre dagen etterpå. Med svineinfluensaen var jeg litt snufsete om morgenen. På ettermiddagen orket jeg ikke å stå oppreist på togstasjonen. Sykdommen utviklet seg veldig, veldig fort.

To dager etter at han kjenner de første symptomene, er han så dårlig at han ringer moren. June er sykepleier.

– Er det tungt å puste? Har du feber? Hodepine? spør hun.

Da June Dypdalen ser hvor syk sønnen er, kjører hun ham rett til Akershus Universitetssykehus. Han har svineinfluensa.

Lungebetennelsen utvikler seg, akkurat som dengjør hos alvorlig corona-syke i dag.

– Jeg elsker deg over alt på jord. Nå må du kjempe, sier June. – Ja da, vekk meg om to dager du, rekker han å svare. Så trilles sønnen bort i en seng.

Raskt etterpå trenger Endré pustehjelp og legges i respirator.

Midt på natten, en uke etter innleggelsen på AHUS, kjøres han til Rikshospitalet.

De neste dagene handler det om å overleve.

– Klokken tikker for min kjære, morsomme sønn, sier June Dypdalen til VG i 2009:

– Han har ikke engang begynt å leve. Endré er kjent for sin fine humor og selvironi. Han er 21 år, han skal være med kamerater, bli tømrer og bygningsingeniør. Han ble lagt i narkose. Siden er det bare blitt verre. Det har vært en forferdelig uke, forteller mammaen.

Da VG møtte henne den gang, var hun opprørt over at personvernlovgivningen på den tiden hindret legene som behandlet sønnen, i å hente erfaringer internasjonalt.

Dette ville hun ha fokus på, midt i den store krisen de sto i.

– Endrés hjerte jobber voldsomt, blodtrykket er veldig høyt. Indre organer kan svikte. Han har brukt opp alle krefter på å puste selv og er helt avhengig av respirator. Uten den vil han dø, sa June Dypdalen.

Dette døgnet bikket Endrés tilstand i riktig retning.

Etter to og en halv uke på Rikshospitalet kunne han overføres til lokalsykehuset på Lørenskog.

– Da veide jeg 28 kilo. Jeg begynte å trene med en gang. Fem dager etter at jeg ble skrevet ut fra AHUS, var jeg på toppen av klatreveggen på Catosenteret, forteller Endré. I syv-åtte måneder fortsatte fremgangen. Etter det er ikke lungene blitt bedre.

– Jeg har 70 prosent lungekapasitet og medisineres for det. Jeg er ikke like fysisk aktiv som før. Det tåler ikke lungene mine, sier Endré i dag.

VG intervjuer ham på Facetime – for sikkerhets skyld.

Helsemyndighetene definerer 1,6 millioner mennesker i Norge som sårbare for virussmitte. Endré er en av dem.

Folkehelseinstituttet om risikogrupper Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

diabetes type 1 og 2

kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade

nedsatt immunforsvar

svært alvorlig fedme (KMI over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Gravide etter 12. svangerskapsuke.

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Helsepersonell som har pasientkontakt

Personer som bor med andre som har dårlig immunforsvar.

Svinerøktere Vis mer

Han tar medisiner fordi han har Addisons sykdom. Det gjorde han også i 2009. Tilstanden er medfødt og gir forstyrrelser i binyrebarken.

Under ett år etter sykdommen tok han fagbrev som tømrer. Men det ble et umulig yrke. Jobben var for hard fysisk. Lungene tålte ikke støvet.

Endré ble omskolert og jobber nå med prosjektering av vann og avløp.

– Jeg kunne kanskje fått en form for uføretrygd. Men jeg har ambisjoner og vil være med i samfunnet, sier han.

Endré har reist verden rundt med kompiser, Med medisiner lever han helt normalt.

Men treffer viruset akkurat ham, er det større sannsynlighet for at han blir alvorlig syk enn for en som er helt uten sykdom.

Derfor tar ikke Endré sjanser. På to uker har han knapt sett folk, bortsett fra vennene som kjøper mat til ham.

Isolasjonen er hans eget valg, fordi han opplever helsen som truet.

Denne helgen skal han bruke til innflytting i en ny leilighet

June kommer for å kjøre ham, hun vil gjøre flyttingen så risikofri som mulig.

– Endré er voksen, men han er gutten min. Jeg er redd for at han skal bli smittet igjen, det vil ikke lungene hans tåle, sier June.

Hun blir rasende på alle som ikke følger påleggene fra helsemyndighetene.

«Alt det folk finner på for å komme seg til hytta eller båten. Jeg blir så lei meg. Jeg ser det som ren egoisme. Hytta eller båten forsvinner ikke. Nå må vi alle gjøre en innsats for sårbare grupper og gamle som ikke tåler smitten». June

REDD FOR SMITTE: June Dypdalen er mammaen til Endré. Foto: privat

Forrige lørdag ga Endré seg selv en pause fra isolasjonen. Med nyinnkjøpt elsparkesykkel, anskaffet for å unngå smitten i kollektivtrafikken, rullet han fra Majorstua og ned mot sentrum.

Det var sol, den første deilige vårlørdagen. Folk trengte den oppmuntringen.

Men de glemte den usynlige fienden.

Glade mennesker oppførte seg som om alt var helt normalt i vårsolen.

– Det var så mange ute at jeg tok bakgatene hjem. Jeg ble overrasket. Det var tydelig at veldig mange ikke bekymret seg.

Norge ikke er stengt ned for moro skyld, påpeker Endré.

– Selv om folk mener at de selv vil tåle smitten, kan de smitte noen som er sårbare.

