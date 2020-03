SENGELIGGENDE: 38-åringen forteller at han blir behandlet som en prinsesse av datteren på seks år. Foto: Privat

Lege snudde etter VG-sak: Da fikk corona-smittet hjelp

Tirsdag skrev VG at en overlege ved Akerhus Universitetssykehus mener flere corona-pasienter blir innlagt for sent. Samme dag ble en 38 år gammel mann fra Viken oppringt av legevakten.

– Legen ringte, og sa at han hadde lest artikkelen i VG. Basert på den, og at jeg har slitt med pusten i over en uke, mente han at jeg kanskje burde vurderes for sykehusinnleggelse likevel, sier 38-åringen som VG har snakket med.

Mannen ønsker ikke navnet sitt på trykk.

Tirsdag skrev VG at mange av pasienter som nå blir behandlet ved intensivavdelingen på Ahus, hadde gått hjemme med alvorlige symptomer i en til to uker før de tok kontakt med helsevesenet. Flere var så dårlige når de kom til sykehuset at de måtte kobles til respirator.

– Noen av dem burde helt klart kommet til sykehuset tidligere, sier avdelingsoverlege ved infeksjonsavdelingen på Ahus, Jan Erik Berdal til VG.

Lege: - Fikk meg til å reflektere

VG har snakket med spesialist i allmennmedisin, Marius Ryengen, ved Lillestrøm legesenter. Det er han som har vurdert 38-åringen.

Ryengen vil ikke kommentere mannens sak spesifikt, men bekrefter at han leste saken i VG:

– Det fikk meg til å reflektere over hvordan jeg skal vurdere mine tungpustede pasienter med Covid-19 smitte, sier Ryengen til VG.

Legen sier at det er krevende å «fjernvurdere» pasienter. Han må blant annet lytte til pusten deres over telefon.

– Hvis de bare er tungpustet i aktivitet og ikke blir verre, har de fleste det sannsynligvis bedre i sin egen seng enn i en sykehusseng. Hvis de blir verre eller slitne, må vi legge dem inn, sier Ryengen.

– Utfordringen er at vi har flere titalls pasienter med influensasymptomer i telefonen hver dag og de fleste oppgir nå å være tungpustet i aktivitet.

Ble smittet på fest

38-åringen fra Enebakk kommune ble syk etter en privat fest 7.mars. To dager senere begynte både han og forloveden å føle seg dårlig. Flere av de andre som hadde vært på festen ble også syke - inkludert mannens søster.

Mannens søsteren ble testet og fikk påvist covid19-smitte torsdag 12. mars, fordi hun har astma og er i risikogruppen.

38-åringen forteller at han den første uken hadde 39-40 i feber døgnet rundt. Han hadde også en «helt sinnssyk» hodepine. Mannen ringte legevakten i Enebakk flere ganger, men ble bedt om å holde seg hjemme. Han fikk heller ikke lov å teste seg, fordi han ikke var i risikogruppen eller hadde vært i et risikoutsatt område.

– Elleve av femten som var på festen ble syke. Fire av dem fikk tunge symptomer, mens andre bare fikk milde symptomer. Viruset ser ut til å operere ekstremt ulikt fra person til person, sier mannen.

Etter en uke med feber, ble mannen tung i pusten. Han måtte ligge helt stille i sengen på ryggen, og kunne ikke bevege seg. Med en gang han reiste seg - for eksempel for å gå på do - slet han med å få nok luft ned til lungene. 38-åringen følte seg også konstant trøtt, og sov store deler av døgnet.

Igjen ringte han legevakten, denne gangen for å be om sykemelding:

– Jeg fikk endelig lov å teste meg, og fikk bekreftet at jeg var smittet av corona-viruset 20. mars, sier mannen til VG.

– Legen sa at han ikke ville belaste sykehusene

Mandag morgen hadde mannen en ny samtale med lege, fordi han fremdeles slet med pusten. Denne gangen med Ryengen ved Lillestrøm legesenter.

– Legen sa at han ikke ville belaste sykehusene, så lenge jeg klarer å puste selv. Han informerte meg om at sykehuset bare kunne gi pustehjelp, og så lenge jeg klarte og puste selv anbefalte han at jeg holdt meg hjemme.

Mannen forteller at han ble overrasket da legen ringte opp igjen tirsdag morgen:

– Han sa at han hadde lest saken i VG, og tenkt på meg. Han sa at jeg kanskje trengte behandling, fordi jeg hadde slitt med pusten så lenge. Tydeligvis har de skjønte at sykehuset ikke vil at pasientene skal komme inn for sent.

Mannen er nå blitt vurdert for innleggelse ved Lillestrøm legekontor, hvor de har opprettet en egen lungepost for pasienter som ikke trenger akutt sykehusinnleggelse. En lege ved luftveisklinikken har så langt bestemt at mannen skal holde seg hjemme.

Mannen er glad for at han nå får tettere oppfølging. Han forteller at han tidligere er frisk, bortsett en lungesarkoidose i 2015. Det vil si en betennelse i lungene.

– Jeg synes det var tragisk at det tok så lang tid før vi fikk teste oss. Jeg har stor respekt for det norske helsevesenet, som gjør en vanvittig innsats, men jeg føler at fastlegene og sykehusene ikke er samstemte. Derfor vil jeg belyse temaet.

Mannen sier at han håper folk respekterer regjeringens retningslinjer, holder avstand og unngå store grupper.

– Du kan bli veldig syk av dette viruset, å dersom du har to barn slik jeg og min forlovende har, så er det svært belastende og ligge med denne sykdommen, samtidig som du må ta deg av barna.

