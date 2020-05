«IKKE GJENNOMFØRBARE»: FHI-direktør Camilla Stoltenberg i samtale med statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie 12. mars, samme dag som «nedstengningen» av Norge. Få dager før mente FHIs utbruddsgruppe at press om å innføre tiltak som ikke var gjennomførbare. Foto: Heiko Junge

FHI i hemmelig rapport: Stort press om å innføre «ikke kunnskapsbaserte» tiltak i Norge

Andre lands inngripende tiltak la et press på Norge og var en utfordring, mente Folkehelseinstituttet (FHI) 8. mars. Fire dager senere trosset regjeringen deres råd da de innførte de strengeste tiltakene i fredstid.

VG har fått innsyn i et notat som var unntatt offentlighet, der FHIs ansatte med ansvar for å håndtere det pågående utbruddet går i detalj om situasjonen helgen 7. og 8. mars – dagene før regjeringen innførte de strenge kontrolltiltakene.

I FHI-notatet beskrives en situasjon som er under utvikling: På tolv dager hadde Norge gått fra smittefritt til 177 smittede innbyggere, helt ned i tre års alder. FHI mente at de hadde kontroll på smittekjeden for de fleste, med unntak av fire personer.

Rapportforfatterne beskrev flere utfordringer, og nevnte spesielt forventninger skapt av andre lands tiltak.

«Det er stort press på å implementere tiltak som ikke er kunnskapsbaserte eller gjennomførbare i Norge, spesielt etter at andre land har valgt å bruke inngripende tiltak som i nåværende situasjon vil ha begrenset effekt i Norge», skriver gruppen.

«Mange mener Norge er for sent ute»

De oppfattet kritikk mot Norge for å være for bakpå, og at andre etterlyste strengere restriksjoner sett opp mot hva andre land gjorde.

«Vi ser at mange mener Norge er for sent ute med tiltak og etterlyser strengere restriksjoner sett opp mot hva andre land gjør. Budskapet fra FHI om balanserte og ikke unødig inngripende tiltak kan bli oppfattet som for svakt. Noen signaliserer også at vi er for frampå og skaper unødig angst», skriver FHI.

Rapporten ble levert søndag 8. mars. Onsdag i uken som fulgte innførte Danmark svært strenge tiltak, med stenging av skoler og barnehager.

Dagen etter, torsdag 12. mars, gjorde Norge det samme.

KRITISK: FHI var skeptiske til tiltak som portforbud og feberscreening 8. mars, sier avdelingsleder Line Vold. Foto: Terje Pedersen

FHI: Skolestenging uten kunnskapsgrunnlag

– Torsdag uken etter innførte Norge de strengeste tiltakene i fredstid. Var det mot utbruddsgruppens anbefaling?

– Våre anbefalinger fremgår i risikovurderingen vi leverte til regjeringen, og som ble publisert 12. mars. Her diskuteres vi blant annet 14 dagers hjemmekarantene for nærkontakter av smittede, reiserestriksjoner, tiltak for å øke avstand og økt bruk av hjemmekontor, skriver Line Vold, avdelingsdirektør ved FHI, i en e-post til VG.

– Det har vært mest omtalt etterpå at vi i vår vurdering ikke anbefalte stenging av skoler og barnehager som et tiltak, fordi det ikke fantes kunnskapsgrunnlag for at dette hadde en effekt på smittespredningen.

– Hvilke tiltak er det snakk om som ikke er kunnskapsbaserte, gjennomførbare eller vil ha begrenset effekt i Norge?

– På dette tidspunktet hadde vi i Norge i underkant av 200 smittede, alle med kjent smittekjede. Det var ikke mange land med erfaring med effekten av tiltak for å begrense smitten, og referansene i media og blant kommentatorer var nok tiltakene i Kina, skriver Vold.

– Typiske tiltak vi opplevde å bli spurt om, blant annet i media, gjaldt dermed tiltak som portforbud/forbud mot å gå ut, fraråding av reiser til områder uten kjent smitte, og feberscreening av alle tilreisende på norske flyplasser.

– Sterkt press

Helseminister Bent Høie (H) er enig i at presset var stort.

– Det er en ganske presis beskrivelse av det jeg opplever var situasjonen i de dagene. Jeg var daglig i media og forsvarte blant annet at vi ikke hadde stengt skolene, og en del andre forslag som var fremme som det var press på at vi skulle innføre, sier Høie til VG.

Da regjeringen stengte skoler og barnehager 12. mars, var det mot FHIs råd.

– Det jeg sa den gangen og som jeg står ved, er at vi ikke utelukket at vi kom til å stenge skoler og barnehager, men vi kan ikke gjøre det for tidlig. Hvis vi gjør det risikerer vi at folk sier «men dette var ikke nødvendig», og da blir det heller ikke lojalitet til tiltakene, sier Høie.

FØLTE PRESSE: Helseminister Bent Høie. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Det å innføre inngripende tiltak for tidlig har fryktelig store negative konsekvenser, og det kunne ha undergravd viktigheten av tiltakene sånn at folk ikke akseptert de når vi innførte dem. Det var min hverdag de siste to ukene før 12. mars, fortsetter han.

Helgen 8. – 9. mars endret situasjonen seg, mener Høie. Ifølge FHI-rapporten var det fire personer de ikke hadde kontroll på hele smittekjeden til.

– Frem til det hadde vi kontroll ved at vi sporet opp alle og de ble satt i isolasjon. Vi var veldig klare på at på det tidspunktet vi fikk ukontrollert smittespredning, så måtte vi innføre mer inngripende tiltak. Men det var veldig sterkt press før vi hadde smitte som vi ikke kunne spore tilbake på å innføre strengere tiltak.

Publisert: 04.05.20 kl. 18:59

