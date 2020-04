DREPT: Politiet mener firebarnsmoren Tirhas Tekle Kifllay (33) fra Eritrea ikke har vært i live etter 28. mars i år. Et nært familiemedlem i utlandet meldte henne savnet til politiet i Trondheim åtte dager senere, søndag 5. april. Foto: PRIVAT

Polititeori: Drept i familiens hjem – dumpet i fjæra

Politiet tror ektemannen (34) kan ha tatt livet av kona Tirhas Tekle Kifllay (33) i familiens hjem i Trondheim, før han fraktet henne bort og dumpet liket i fjæra – en drøy mil unna.

I løpet av de siste dagene har politiets krimteknikere undersøkt flere plasser i jakten på åstedet for drapet på den 33 år gamle firebarnsmoren fra Eritrea.

En av hovedteoriene nå er at 33-åringen ble drept i familiens hjem, som ligger sør for Trondheim sentrum, får VG opplyst.







– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Vi har ikke konkludert, og det krimtekniske arbeidet pågår fortsatt, sier etterforskningleder John Ola Volden til VG.

Politiets teknikere har så langt finkjemmet funnstedet, som ligger i en bratt skråning i Trolla, mellom fylkesvei 715 og Trondheimsfjorden.

Hår, hudceller, blod eller andre typer DNA-materiale kan nagle ektemannen fast i drapssiktelsen som er tatt ut mot ham. Det samme kan fingeravtrykk, fotavtrykk og mønstre fra bildekk.

Saumfarer familiens bil

Krimteknikere har også finkjemmet ekteparets leilighet sør for Trondheim. Der søker de etter blodspor eller tegn til kamp som kan bidra til å fastslå om boligen var åstedet for drapet eller om avdøde ble utsatt for vold der.

De samme undersøkelsene har blitt gjort av familiens bil. Ifølge VGs opplysninger, er den drapssiktede ektemannen registrert med en Mitsubishi personbil, 2010-modell.

– Dette er naturlige plasser. Vi mener at hun ikke har vært i live etter 28. mars, men jeg kan foreløpig ikke kommentere bakgrunnen for dette da det blant annet gjenstår flere avhør av siktede, sier Volden.

Den drapssiktede har vært i to avhør, hvor han for det meste har forklart seg fritt om den alvorlige straffesaken. 34-åringen nekter straffskyld.

– Han nekter å ha noe med dødsfallet å gjøre og har ikke noe svar på hva som kan ha skjedd, sier siktedes forsvarer, advokat Kolbjørn Lium, til NTB.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere innholdet i klientens avhør. Lium har ikke besvart VGs henvendelser torsdag.

Ektemannen har ikke tidligere vært dømt for noe og har kun pådratt seg trafikkbøter.

PÅ JOBB: Krimteknikere i heldekkende beskyttelsesutstyr har saumfart funnstedet ved Trondheimsfjorden for spor. Etter at eventuelle spor er sikret og emballert, sendes de til Kripos og Folkehelseinstituttet for analyse. Det kan ta noe tid før man får svar på disse prøvene. Foto: SCANPIX

Drapssiktet jobber på bakeri

Politiet mener at det siste sikre livstegnet fra den avdøde firebarnsmoren var 27. mars. Fire dager etter denne dagen tok den nå drapssiktede ektemannen kontakt med politiet. I samtalen fortalte 34-åringen at kona hadde vært borte fra familiens hjem i tre dager.

Han fortalte også om årsaken til at hun var borte, ifølge politiet.

I løpet av de syv neste dagene er ektemannen flere ganger i kontakt med politiet i Trondheim, men det fremkommer ingen opplysninger som tilsa at firebarnsmoren var utsatt for en kriminell handling.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt innholdet i samtalene med ektemannen, sier etterforskningsledere.

Ifølge VGs opplysninger, er den drapssiktede ektemannen ansatt som tilkallingsvikar på et bakeri i Trondheims-område, men det er uklart om han har vært på jobb i dagene da kona var borte.

Avdøde Tirhas Tekle Kifllay har fire mindreårige barn, hvorav to av dem er med den drapsiktede ektemannen. Hun har også vært registret som bakeriarbeider, ifølge VGs opplysninger.

Bistandsadvokat Sigrun Dybvad har ikke besvart VGs henvendelser torsdag.

Den drapssiktede ektemannen ble torsdag varetektsfengslet i fire uker i Sør-Trøndelag tingrett.

