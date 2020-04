DRØMMESØVN: Når du ikke ligger og tenker på at du må sovne, blir det lettere å gli inn i søvnen. Foto: Shutterstock

Derfor sover noen bedre nå

Sliter du vanligvis med søvnen, men sover som et lite barn nå? Du er ikke alene.

Nå har du nemlig fått noe annet å tenke på enn det at du ikke får sove. Dermed sovner du. Samtidig kan de som normalt slukner med en gang de legger hodet på puten, ha fått så mange bekymringer at det tar lengre tid å komme i drømmeland.

– Det er veldig forskjellig fra person til person, men noen kan sove bedre. Særlig de som har insomni og bekymring rundt innsovning. Nå har de fått andre bekymringer som opptar tankene mer, sier søvnforsker Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen.

Tenker på noe annet

Professoren i allmennmedisin, som har drevet med søvnforskning i over 30 år, forteller at behandling for søvnproblemer går ut på at du må tenke på noe annet enn at du ikke får sove. Derfor teller noen sauer.

Bjørn Bjorvatn, professor i allmennmedisin og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer. Foto: Universitetet i Bergen

– Nå har de skiftet bekymring litt. Fokuset er ikke søvnrelatert, men på Covid 19. Da kommer søvnen lettere, sier Bjorvatn. I tillegg har hverdagen blitt roligere for mange. Det er færre ting vi må gjøre og rekke.

Hjemmekontor kan gi mindre stress – i alle fall hvis du ikke samtidig må undervise små barn – siden du slipper å løpe etter bussen eller toget og får ekstra tid om morgenen. Vi pepres heller ikke av alt det morsomme andre gjør på Face og Insta. De sitter også hjemme. Det gir mindre FOMO (fear of missing out).

Også søvnforsker Harald Hrubos-Strøm tror at dagens unntakstilstand gjør at man fokuserer mindre på søvnproblemer.

– I disse coronatider med masse bekymringer og tanker har ikke folk tid til å tenke på at de sover dårlig. Da får man et mer naturlig forhold til søvn. Vi skal bare sovne når vi er trøtte, sier overlegen ved Øre-nese-halsavdelingen på Ahus.

Forfatteren av boken «Sov godt» tror også det hjelper at vi nå må trene eller gå turer ute i dagslys for å få mosjon siden alle treningssentrene er stengt.

– Det bidrar nok til at vi får en bedre døgnrytme.

Men ikke alle sover søtt.

– Jeg hører fra andre at de sover dårligere fordi de har mistet jobben, har økonomiske problemer og er tvunget til å bo tett på samboer eller kjæreste i forhold som kanskje er dårlige og med unger som krangler, sier Bjorvatn.

Skal forske på søvn og corona

Bjorvatn synes søvn i coronaens tid er så interessant at han sammen med utenlandske kolleger planlegger et forskningsprosjekt som skal gjøres i en rekke europeiske land denne våren.

– Søvn er veldig viktig for et godt immunforsvar. Vi lurer på om de med søvnproblemer har et annet sykdomsforløp når det gjelder Covid 19. Det kan tenkes at de som sover dårlig, er mer sårbare, sier Bjorvatn.

Professoren frykter at det kan bli en opphopning av søvnproblemer når vi har lagt unntakstilstanden bak oss.

– Vi er bekymret for hvordan vi reagerer på denne isoleringen over tid, det psykiske aspektet. For eksempel hvis man må holde begravelser med få personer til stede eller man ikke får tatt ordentlig farvel med sine kjære. Det kan bli et savn og en sorg man føler på i ettertid, sier Bjorvatn.

Han peker på at mange også lar være å gå til fastlegen med både fysiske og psykiske problemer fordi de frykter coronasmitte.

– Det er all grunn til å tro at vi kan få en opphopning av søvnproblemer i ettertid, mener Bjorvatn.

Publisert: 16.04.20 kl. 21:30

