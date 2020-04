I USA: Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), nåværende arbeids- og sosialminister, var med på det påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen (53) har kalt «drømmeseminar». Foto: Trond Viken, NFD

Dette koster Tangen-seminaret skattebetalerne

Nå har Nicolai Tangen regnet ut prisen på USA-seminaret. Regningen til det offentlige kommer på minst 120.000 kroner.

VG fortalte lørdag hvordan Nicolai Tangen (53) brukte millioner av kroner på en tre dagers konferanse for venner og bekjente i USA. Få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet.

Onsdag la milliardæren frem regnskapet for USA-seminaret, der blant annet 13 millioner gikk til privatfly.

Gjestene fikk middager, mottagelser og konserter med verdensstjernene Sting og jazzartisten Gregory Porter. Rundt 40 nordmenn deltok, inkludert flere samfunnstopper. Flere av gjestene på seminaret var norske embetsmenn eller ansatt i det offentlige da de deltok på det Tangen overfor VG har karakterisert som et privat arrangement.

Da saken ble kjent ba flere av dem om å betale tilbake utgiftene for hotellopphold eller måltider på seminaret.

Tangen vil ikke beklage noe ved seminaret eller kostnadene, men han beklager at deltagerne og Norges Bank er blitt rammet.

– Jeg har sendt ut oversikten over kostnadene og vil ikke si noe mer ut over dette nå. Jeg beklager at det har ført til ubehageligheter for venner og bekjente, og støy for oljefondet, sier Tangen til VG.

Faktura: Over 120.000 kroner

VG har regnet ut hva regningen trolig kommer på for FN-ambassadør Mona Juul, statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), Munch-direktør Stein Olav Henrichsen og NUPI-sjef Ulf Sverdrup. Til sammen skylder de påtroppende Oljefond-sjef Tangen over 120.000 kroner.

Men regningen blir sendt til arbeidsgiverne deres. Med andre ord: skattebetalerne.

– Dette seminaret ble planlagt og gjennomført da jeg jobbet med finans i London. Jeg hadde på det tidspunktet ingen planer eller tanker om at jeg skulle bli ansatt i en offentlig stilling i Norge. Som offentlig tjenestemann er jeg selvfølgelig klar over at jeg ikke vil kunne arrangere og finansiere denne typen seminarer, skriver Tangen i en pressemelding onsdag.

Dette viser regnskapet Tangen har gjort tilgjengelig:

8.824 kroner til mat og drikke per gjest.

2.880 kroner for hotell per natt per gjest.

Sting-konsert til rundt 9,2 millioner kroner.

Gregory Porter-konsert til 2,3 millioner kroner.

Sara Bareilles-konsert til cirka 1,4 millioner kroner.

To chartrede privatfly til over 13 millioner kroner.

NY SJEF: Finansmann Nicolai Tangen tiltrer som sjef for Oljefondet i september. Foto: Nina E. Rangøy, VG

Slipper privatfly-regning

Hver gjest fra Oslo, som reiste tur/retur, fikk overnatting i tre netter og alle måltider dekket av Tangen, kostet 160.000 kroner. Årsaken til den høye prisen var blant annet fordi han hadde leid inn et dyrt privatfly.

Til sammen betalte Tangen over 13 millioner kroner for to chartrede fly.

Oslo-Philadelphia-Oslo, kom på 573.728 dollar (USD) å leie, rundt 5.278.300 kroner.

London-Philadelphia-London kostet 851.900 dollar (USD) å leie, eller 7.837.480 kroner.

Tangen mener det ikke blir naturlig at deltagerne betaler for dette.

– For å beregne kostnaden for deltagere som ønsker å betale reisen selv, har vi tatt utgangspunkt i kostnaden ved å reise med fly på business klasse på samme strekning. Ifølge reisebyrået Berg-Hansen vil en flybillett tur/retur business klasse med British Airways fra Oslo til Philadelphia i november 2020 koste 31.248 kroner, skriver han i pressemeldingen.

Flyet fra Oslo-Philadelphia-Oslo kostet 142.656 kroner per gjest. Da er det lagt til grunn at regningen deles på 37, som var antallet som fløy hjem, mens det var 34 som fløy til USA.

Slik regnet vi ut tallet

FN-ambassadør Mona Juul har bedt om regning for opphold og måltider. Om hun betaler full pris for tre dager kommer det på 17.464 kroner.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) dro ikke med Tangens private fly, men med vanlig rutefly. Han var heller ikke med på alle måltidene. Regningen hans for mat og drikke blir ifølge Tangen på rundt 6490 kroner.

I tillegg til disse to har Norges Utenrikspolitiske Institutt (NUPI) sagt at de vil ta direktør Ulf Sverdrups reiseutgifter. Dersom det inkluderer fly, hotell og måltider kommer regningen på 48.712 kroner. Også Munchmuseet har sagt at de vil dekke kostnader knyttet til opphold og reise til USA-seminaret for direktør Stein Olav Henrichsen. Prisen blir den samme for ham.

For disse fire blir regningen dermed trolig 121.378 kroner, som må betales til Tangen. Denne regningen tas av det offentlige.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har sagt at han ikke vil betale tilbake for USA-seminaret, fordi han mener at han var der som en gammel venn av Tangen.

BETALER: Norges FN-delegasjon snur og betaler hotell og måltider for ambassadør Mona Juul. Foto: Helge Mikalsen, VG

Må svare Stortinget

Saken om reiseregningen blir nå tatt opp i Stortinget.

Tidligere i dag krevde tidligere stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad fra Frp svar fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

«Mener utenriksministere det er riktig at skattebetalerne skal betale for Norges FN-ambassadørs deltagelse på et privat arrangement?», skriver Bjørnstad i et skriftlig spørsmål.

Han begrunner spørsmålet slik:

«Norges FN-ambassadør Mona Juul deltok på Nicolai Tangens seminar «Back to University» i Philadelphia i USA, som ble avholdt 14–17 november i fjor. Juul deltok ifølge programmet i en paneldebatt på seminaret. Hun fikk dekket hotell og bevertning i forbindelse med dette av seminararrangøren Nicolai Tangen. Tangen har selv karakterisert seminaret som «privat». Etter saken ble omtalt i mediene har FN-delegasjonen tatt initiativ til å selv betale for Juuls opphold. I praksis er det dermed skattebetalerne som betaler for deltagelse på det som er et privat og lukket arrangement.»

Glemte hotellregningen

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen har tidligere opplyst til VG at han deltok som statsråd på hele konferansen, inkludert en privat Sting-konsert. Isaksen har hevdet departementet dekket hotell og reise, men ikke måltidene.

Ifølge Isaksen ble hotellregningen ved en feil ikke betalt av departementet, men lover at det ordnes opp i. Han har tidligere sagt at han vil betale for måltidene på seminaret.

Hotellregningen for to netter kom på rundt 6000 kroner, som nå skal tilbakebetales direkte til hotellet.

Her er hotellregningen til Røe Isaksen og hans daværende politiske rådgiver, Hannah Atic:











