Stortings-nei til statlig bestemt fritt skolevalg

Stortingsflertallet stemte fredag ned et forslag fra Frp om at alle fylker skal innføre fritt skolevalg i videregående opplæring.

Forslaget fra Frp var slående likt et forslag som er sendt ut på høring fra regjeringen og forankret i Granavolden-plattformen, men som møtte massiv motstand i høringsrunden.

Leder i utdanningskomiteen Roy Steffensen (Frp) legger ikke skjul på at han er skuffet både på eget partis og elevenes vegne. Men også skuffet over sin gamle regjeringspartner Høyre:

– Jeg er særdeles skuffet, spesielt over Høyre, og at de i dag velger å stemme imot noe vi var enig om for bare få måneder siden.

– Dette anser jeg som en stor seier for KrF, som har vært skeptiske til dette, og som nå får god tid til å drive omkamp i regjeringen. Dette betyr at vi trolig ikke får fritt skolevalg høsten 2021, og det er et stort tap for landets elever, sier Steffensen, som selv regner seg som en av Stortingets største liberalister.

Hans komitékollega fra Rogaland, Torstein Tvedt Solberg (Ap), velger å ta fredagens utfall i Stortinget som en delseier.

– Høyreregjeringen stemmer mot eget forslag, og statsråd Guri Melby bekrefter at det nok ikke blir innført fra høsten 2021, slik planen til Høyre var. Jeg håper nå KrF får gjennomslag i regjeringen slik at vi kan legge dette i en skuff en gang for alle, sier Solberg.

Han mener erfaring fra Oslo er at fritt skolevalg skaper A- og B-skoler, og bidrar til økte forskjeller.

Men Oslo-politiker, utdanningspolitiker og tilhenger av fritt skolevalg, Mathilde Tybring-Gjedde (H), deler på ingen måte den analysen.

– Fritt skolevalg har sine utfordringer, men det er verdt å nevne at veldig mange av dem som har fritt skolevalg, har hatt en enorm forbedring i gjennomføring av videregående skole. Finnmark har hatt en sterk økning, samtidig som de har hatt færre borteboere. Oslo har hatt en økning fra 65 prosent som gjennomfører, til over 80 prosent, sa Tybring-Gjedde i stortingssalen.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er prinsipielt for fritt skolevalg, men lydhør for den entydige motstanden mot dette i høringsrunden.

– Selv om jeg prinsipielt er for fritt skolevalg, er vi selvsagt nødt til å lytte til de motforestillingene som kom fram i høringen, og sikre at vi greier enda bedre å balansere elevenes frie valg med lokal frihet til å utforme modeller som fungerer over hele landet, sa Melby.

Regjeringen skal jobbe videre med å vurdere hvordan opptaksmodeller kan innrettes. Men det kan ta lengre tid enn planlagt å komme tilbake til Stortinget med en sak.

– Arbeidet med ny opplæringslov og stortingsmelding om videregående opplæring, som vi er godt i gang med, vil selvsagt være en viktig hjelp i dette arbeidet. Men jeg må føye til, kanskje sett i lys av Fremskrittspartiets forslag, at med tanke på den situasjonen vi nå er i, er det også en sannsynlighet for at dette arbeidet vil ta litt lengre tid enn opprinnelig planlagt, sa Melby.

Publisert: 25.04.20 kl. 14:54

