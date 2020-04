Foto: PRIVAT/POLITIET

Ektemannen siktet for drap på Tirhas (33): Politiet vil ha biltips

Politiet i Trondheim tror den 33 år gamle firebarnsmoren kan ha blitt drept allerede 28. mars.

Sent tirsdag kveld denne uken ble Tirhas Tekle Kiflay (33) funnet død i Trolla i Trondheim. Hun hadde da vært meldt savnet av et nært familiemedlem i to dager.

Etter funnet har 33-åringens ektemann blitt pågrepet og siktet for drap. Han ble skjærtorsdag varetektsfengslet i fire uker.







– Det er flere opplysninger i saken som tilsier at avdøde ikke har vært i live etter lørdag 28. mars, sier politioverbetjent John Ola Volden i en video politiet har lagt ut på Facebook langfredag.

Ektemannen kontaktet politiet for første gang 31. mars og fortalt at kona var borte.

– Han har vært i to avhør hos politiet og erkjenner ikke straffskyld, sier politiadvokat Bente Bøklepp.

Politiet etterlyser nå observasjoner av familiens bil, en VH-registrert Mitsubishi Outlander 2010-modell.

– Politiet er interessert i alle opplysninger knyttet til denne bilen i aktuell periode, fra fredag 27. mars til tirsdag 7. april, sier Bøklepp.

Politiet ønsker opplysninger om denne bilen i perioden 27. mars til 4. april. Foto: Politiet

Politiet er spesielt interessert i observasjoner i området Flatåsen, Byneset og Trolla.

– Siktede har forklart i avhør av han lørdag 28. mars kjørte i retning Storlien i familiens bil. Han kjørte hjemmefra cirka klokken åtte og var tilbake klokken tolv. Politiet er interessert i opplysninger om noen har sett bilen, siktede eller gjenstander som kan tenke seg å ikke høre normalt til ved rasteplasser eller langs veien, sier Volden.

Den akutelle ruten skal ha gått fra Flatåsen i Trondheim, langs gamle E6 via Hommelvik, videre til Stjørdal og mot svenskegrensen til Storlien.

– Forøvrig er vi interessert i alle opplysninger fra publikum angående saken. Det gjelder personer, gjenstander, bevegelser og bil i perioden, sier Volden.

Politiet kan nås på tipstelefon 73489500

I løpet av de siste dagene har politiets krimteknikere undersøkt flere plasser i jakten på åstedet for drapet på den 33 år gamle firebarnsmoren fra Eritrea.

Ifølge VGs opplysninger er en av politiets hovedteorier at hun ble drept i familiens hjem sør i Trondheim før hun ble dumpet i Trolla.

Politiets teknikere har så langt finkjemmet funnstedet, som ligger i en bratt skråning mellom fylkesvei 715 og Trondheimsfjorden.

Publisert: 10.04.20 kl. 14:49

