OUS: Arrangerte smittevernkurs for ansatte – to instruktører var smittet

70 personer ble satt i karantene etter et smittevernkurs ved Oslo universitetssykehus. To av instruktørene var smittet av coronaviruset.

I midten av mars ble det avholdt et kurs for ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS).

De skulle få oppfriskning i hvordan man bruker medisinsk teknisk utstyr, hvordan man stabiliserer en pasient med lungesvikt og andre prosedyrer relatert til smittevern.

Kort fortalt: De skulle bli trent i behandling av corona-pasienter. Instruktørene på kurset besto av ressurspersoner fra ulike intensivavdelinger på OUS.

– To av disse instruktørene fikk senere påvist smitte. Begge de to ansatte hadde svært milde symptomer, og det var ingen grunn til å mistenke corona-sykdom. En av de ansatte har en annen sykdomstilstand med lette symptomer, noe som gjorde det ekstra vanskelig å avdekke symptomer på covid 19, sier seksjonsleder ved medisinsk intensiv, Katharina Lende, til VG.

– Vi ønsker å beklage det som har skjedd.

70 ansatte i karantene

Den første instruktøren testet positivt 24. mars. Den andre instruktøren ble satt i karantene samme dag på grunn av nærkontakt med den første smittede. Personen testet positivt 26. mars.

– Det ble gjennomført smittesporing etter sykehusets rutiner, og alle nærkontakter ble satt i karantene, sier Lende.

Kursdeltagerne besto av spesialsykepleiere og sykepleiere fra flere klinikker ved OUS. Andre yrkesgrupper var også representert.

– Da det ble kjent at de to workshop-instruktørene hadde testet positivt for covid-19, ble det tatt en ny vurdering der man besluttet å kansellere fremtidige planlagte workshops med umiddelbar virkning.

70 kursdeltagere og ansatte ved OUS ble satt i karantene. 950 personer gjennomførte kurset før det ble kansellert.

– De to instruktørene var symptomfrie før kurset. De ble satt i karantene og testet da de oppga symptomer som kunne settes i sammenheng med covid 19, sier Lende.

Fredag er 148 ansatte ved OUS er bekreftet smittet av coronaviruset, mens 897 ansatte er i karantene, ifølge VGs oversikt.

VG har tidligere skrevet at en smittet overlege ved øyeavdelingen på Ullevål førte til at 280 ansatte måtte i karantene.

OUS: Har gode rutiner

Lende forteller at mangelen på intensivsykepleiere er en problemstilling – også på OUS. Det ble gjort avveininger mellom gevinst og smitterisiko før kurset ble avholdt.

– Det ble vurdert at kursene var viktige å gjennomføre, for å forbedre kritisk helsepersonell på corona-pandemien, sier Lende.

Ragnhild Raastad er overlege ved avdelingen for smittevern ved OUS. Hun sier at alle ansatte med symptomer egentlig skal holde seg hjemme:

– Hvis symptomene oppstår mens de er på jobb, skal de gå hjem. Terskelen for å bli testet er lav, og sykehuset har god testkapasitet. Dersom det avdekkes at en ansatt er smittet, blir det umiddelbart igangsatt sporing av alle nærkontakter for å forhindre videre smittespredning, sier Raastad.

