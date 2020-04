Foto: Frode Hansen

Student-krisepakken vedtatt: – Målet er å raskt gi studenter som har mistet inntekt mer å rutte med

Planen som skal hjelpe studenter i økonomisk krise er nå vedtatt i Stortinget. 30 prosent av ekstralånet studenter kan søke om hvis de mister inntekt, blir stipend.

For mindre enn 10 minutter siden

Etter at corona-krisen inntraff har den økonomiske situasjonen blitt kritisk for mange studenter. Regjeringen har gjort flere forsøk på å finne en løsning, blant annet ved å tilby studenter et lån på 26.000 kroner, uten at noe ble omgjort til stipend.

Etter mange reaksjoner har de gått tilbake på dette. Av de 26.000 kronene studentene kan søke om å få i ekstralån for tapt inntekt, vil 8000 kroner bli omgjort til stipend.

Det er en omgjøring på litt over 30 prosent, og ikke 35 prosent som VG og flere medier meldte tidligere i uken.

I pressemeldingen skriver Kunnskapsdepartementet at Stortinget har lagt 1 milliard kroner i potten for å gjøre dette mulig.

– Målet med studentpakken er å raskt gi studenter som har mistet inntekt mer å rutte med. Jeg forstår at situasjonen vi er i har skapt usikkerhet for mange, men nå vil tusenvis av studenter få utbetalt et stort beløp i april, i tillegg til å kunne motta et tilleggslån i mai, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i pressemeldingen.

Selvom ordningen ikke offisielt er klar før nå, har innholdet vært kjent siden tirsdag. Ikke alle var helt fornøyde.

– Det kommer godt med, selvfølgelig, men det er ikke godt nok, sa student Enja Kjeldsen (25).

Hun er permittert fra deltidsjobben på Lindex.

– For min del personlig, handler det om at jeg er arbeidstaker jeg også, og det blir bare helt skjøvet bort. Det bryr de seg ikke om i det hele tatt, og det kommer jeg ikke til å gi meg på.

Også Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne var skeptisk.

– Det er en seier til Regjeringen og Frp som har klart å straffe for eksempel sykepleierstudenter i en tid der folk står og klapper for sykepleiere. Det er dobbeltmoralsk, kommenterte Bastholm onsdag.

Publisert: 03.04.20 kl. 07:31

