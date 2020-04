MISFORNØYDE: Kongeparken kan ende med et samlet krav på mot 20 millioner kroner hvis resten av billettkjøperne slutter seg til massesøksmålet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Russen går til massesøksmål mot Landstreff Stavanger

Flere russ har samlet seg for å kreve pengene tilbake etter at festen ble coronaavlyst. Elden-advokat bistår i søksmålet.

For mindre enn 10 minutter siden

Forrige uke ble det klart at årets største russetreff, som holdes i Gjesdal utenfor Stavanger, ikke kan arrangeres i år på grunn av coronapandemien.

Landstreffet Stavanger samler 14.500 russ i Kongeparken hvert år, og var utsolgt. Mandag fikk de som hadde billetter tilbud om flere former for kompensasjon for billettene – men å få pengene tilbake var ikke et alternativ.

les også Russ reagerer på kompensasjon for avlyst landstreff

Hjelper russen

Det er advokat Svein Kjetil Svendsen ved Eldes kontor i Stavanger som styrer søksmålet. Tirsdag kveld hadde litt over 700 stykker tatt kontakt med ham.

– De som har tatt kontakt ønsker pengene tilbake fra Landstreffet Stavanger, sier Svendsen til VG.

– Jeg tenker at russen har krav til å få billettprisen tilbakebetalt. Landstreff Stavanger burde ha satt opp et tilbud om refusjon som et alternativ. For russen så er det ikke noe kompensasjon å få årskort til en familiepark. For noen er det kanskje greit, men ikke for alle.

Til NRK Rogaland som omtalte saken først sier han et jusen i saken er «ganske grei».

HJELPER RUSSEN: Advokat Svein Kjetil Svendsen i Elden har blitt kontaktet av russ som ønsker pengene tilbake fra Lund-gruppen. Foto: Alf Ove Hansen

Lund Gruppen tilbød russen et festivalpass til et lite utvalg musikkfestivaler i år eller neste år eller to sesongkort i Kongeparken, noe rundt halvparten av russen skal ha akseptert, ifølge pressekontakt Aasmund Lund.

– Vi har ingen muligheter til å betale dette uten å gå konkurs, sier Lund.

Kongeparken kan ende med et samlet krav på mot 20 millioner kroner hvis resten av billettkjøperne slutter seg til massesøksmålet.

Misfornøyd

Leiv Richard Bystoel-Hill (18) fra Stavanger, er en av dem som har signert oppropet.

– Jeg syns det er bra at russen klarer å samle seg og tar initiativ til å få gjennom det de mener er rettferdig. Mange russ, inkludert meg selv, er svært misfornøyd med tilbudet LS har gitt om kompensasjon, og det føles litt som de prøver å snylte oss med force majeure, som juridist sett ikke gjelder for LS-billettene, sier han til VG.

Force majeure er et begrep som brukes i jusen, og betyr at uforutsette omstendigheter fører til at noen ikke kan holde sin del av en kontrakt.

RUSS: Flere russ er reagerer på kompensasjonen for avlyste Landstreff Stavanger. Leiv Richard Bystoel-Hill (18) vil ha pengene tilbake. Foto: Privat

Nå håper Leiv at Landstreff Stavanger og Lund-gruppen oppfyller kravet om refusjon av billettene til de som ønsker det. Han mener det ikke holder å skylde på den økonomiske situasjonen som grunn til å ikke betale tilbake pengene for billettene

– De fleste har respektert kundenes rettigheter. Blant annet har landstreffet i Lillehammer refundert billettene, sier Leiv, som sier han også har fått tilbud om pengene tilbake for flere andre tjenester og arrangementer som er avlyst på grunn av pandemien.

Oppfordrer til å klage

Russens Hovedstyre i Oslo og Akershus retter også kritikk til Landstreffet Stavanger.

– Vi oppfordrer Landstreffet Stavanger å refundere billetten, som et alternativ på lik linje med alle andre landstreff, skriver pressesjefen Silje Tollefsen.

I en kommentar til arrangøren skriver de at mange russ er misfornøyde og at de oppfordrer russen å be om refusjon av billettpengene.

VG snakket med Forbrukerrådet mandag. De mente at russen burde kunne kreve pengene tilbake:

– Ta kontakt med arrangøren og be om pengene igjen. Løser ikke dette saken kan man sende inn en klage til oss, sier direktør Lise Blyverket.

Publisert: 01.04.20 kl. 07:57

Mer om Russetid Landstreffet Stavanger Kongeparken Forbrukerrådet

Fra andre aviser