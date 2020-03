STORTINGET: Representanter for flere partier ble registrert hos PST fordi de deltok i en vennskapsgruppe. Foto: Helge Mikalsen

PST registrerte stortingsrepresentanter – får kritikk fra EOS-utvalget

PST registrerte en rekke stortingsrepresentanter fra ulike partier fordi de deltok i en vennskapsgruppe. PST mente de kunne bli utsatt for fremmed etterretning. Nå får PST kritikk fra EOS, Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene.

Utvalget har kritisert PST for å ha registrert stortingsrepresentanter, utelukkende på bakgrunn av at de var medlemmer av en vennskapsgruppe, skriver EOS-utvalget i sin årsmelding som ble levert til Stortinget tirsdag formiddag.

– Å være medlem i en vennskapsgruppe kan ikke alene begrunne en arbeidsregistrering hos PST, skriver utvalget.

les også Gransker PSTs tipshåndtering før moske-angrepet

Journalist ble PST-registrert

EOS-utvalget løfter også en annen sak hvor en journalist ble registrert av PST fordi han ble invitert på middag av en person som er tilknyttet fremmed etterretning.

«Selv om det var gått fem år uten nye opplysninger i saken, mente PST det var nødvendig å beholde registreringen siden personen fortsatt kunne være utsatt for fremmed etterretning. Utvalget var uenig i at PST hadde grunnlag for å beholde registreringen. PST har senere opplyst til utvalget at de vil slette registreringen», skriver utvalget

Hele partiskalaen

Ifølge utvalget var det representanter fra hele partiskalaen i vennskapsgruppen. De var ikke registrert på grunn av partipolitisk tilhørighet.

Ingen av de registrerte har vært utsatt for skjulte tvangsmidler i form av avlytting, kameraovervåkning eller lignende av PST.

Likevel har EOS-utvalget kommet til at «registreringene var klart urimelige og at PST utviste et klanderverdig skjønn ved å registrere stortingsrepresentantene».

Store konsekvenser

I rapporten skriver utvalget at PSTs registrering inn mot politiske miljøer angår ikke bare den enkeltes rettssikkerhet, men kan få konsekvenser for hele samfunnet.

«Et demokrati er avhengig av en fri meningsdannelse og at borgerne kan virke politisk. Om en tjeneste registrerer en person alene på bakgrunn av noe som kan knyttes til et politisk miljø, kan det ha en nedkjølende effekt på borgernes mulighet til å virke politisk», uttaler utvalget.

PST: Vil bli slettet

PST har opplyst til utvalget at registreringene ikke hadde bakgrunn i stortingsrepresentantenes politiske oppfatninger.

Grunnlaget var, ifølge PST, fremmed etterretnings særlige interesse for vennskapsgruppene på Stortinget og at registreringene var en del av det forebyggende arbeidet. Utvalget var ikke enig med PST, som opprinnelig mente det var strengt nødvendig å beholde registreringen.

PST har også opplyst til utvalget at de vil slette registreringene og endre praksis fremover.

Publisert: 31.03.20 kl. 10:14

