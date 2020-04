ISOLASJON: Frp-politiker Erlend Wiborg, kona Maria Molteberg Wiborg og deres datter på ni måneder er endelig friske igjen etter å ha blitt smittet av coronaviruset og blitt syke med covid-19. Fortsatt må de holde seg noen dager til i isolasjon. Foto: Privat

Erlend Wiborg og familien ble coronasyke: – Ikke bagatelliser at barn også blir syke

Frp-topp og småbarnspappa Erlend Wiborg opplevde at datteren på ni måneder ble syk av coronaviruset. Han er kritisk til det han mener er bagatellisering av at barn og unge kan bli syke.

Nå nettopp

– Både min kone, jeg og vår baby er nå friskmeldt. Men vi er i isolasjon frem til mandag. Så vi er veldig glade og lettet nå, sier Erlend Wiborg til VG.

– Samtidig er vi også veldig kritiske til at man dysser ned barn og corona. Man får inntrykk av at barn ikke blir syke og de som blir syke får veldig milde symptomer. Det mener jeg blir altfor enkelt å hevde, sier han.

Saken ble først omtalt i Moss Avis.

Flere politikere syke

Frp-toppen var den tredje i partiets stortingsgruppe som fikk påvist coronasmitte. Han er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, men er for tiden i pappapermisjon. Likevel pleiet han litt omgang med politiker-kolleger den siste tiden før han ble syk.

Blant annet deltok han på det tidligere omtalte Jeppe-treffet i regi av tankesmien Civita på puben Dubliner i Oslo sentrum. I etterkant har det kommet frem at flere coronasmittede politikere var til stede på dette uformelle, borgerlige arrangementet.

Ekkel opplevelse

– Min kone og jeg hadde ganske like symptomer, med verk i hele kroppen, vondt i ledd og muskler, litt feber og hoste, og periodevis kraftig hodepine, sier Wiborg til VG.

– Men datteren vår – det er vanskelig å si hva slags symptomer hun hadde, siden hun er så liten at hun ikke kan snakke – men vi merket at hun hadde mye vondt i magen og diaré. Vi slet med å få i henne nok væske, hun ville ikke ha mat, og hadde periodevis høy feber, i underkant av 40 grader, forteller småbarnspappaen.

Han syns det var en ekkel opplevelse at datteren ble coronasyk:

– Det svingte veldig. En dag kunne hun virke mer eller mindre bra, den neste var det rakt motsatt.

– Kan ikke si ifra

Wiborg reagerer på det han mener er en bagatellisering av at covid-19 også rammer helt små barn.

– Babyer er jo ikke de som kan si ifra selv. At vi hører lite om syke barn henger jo også sammen med at barn i langt mindre grad testes enn voksne. Det fikk vi oppleve selv etter at jeg testet positivt på coronaviruset, og ønsket å få testet min kone og datter. Da fikk vi først til svar at man ikke tester de minste barna fordi testen er så ubehagelig, sier Wiborg.

– Så en dag eller to senere ble hun markant dårligere, og da måtte vi opp på coronalegevakten med henne igjen, og da var det ikke noe tvil om at hun måtte testes.

– Må tas på alvor

Han understreker at han ikke er kritisk til helsepersonellet på bakken, som følger nasjonale retningslinjer, men til hva som kommuniseres om barn og corona.

– Jeg syns det bagatelliseres i for stor grad at også barn og unge blir syke. Alle må ta dette viruset på høyeste alvor, og foreldre må være obs. Vi har opplevd at folk tror at barn ikke kan bli syke, og det syns jeg er skremmende og alvorlig, sier Wiborg.

– Jeg skjønner at det er store forskjeller, at noen blir veldig syke mens andre blir litt syke – men alle kan bli syke. Vi har nå mange eksempler på at barn er blitt syke, noen av dem alvorlig, og det er noen som har dødd. Dette må man ta på høyeste alvor, sier Wiborg.

Han understreker at de føler at de ble tatt veldig på alvor hos coronalegevakten i Moss.

– Det har vært topp behandling, og jeg er mektig imponert over helsepersonellet, som gjør en fantastisk jobb i denne situasjonen, sier Wiborg.

Publisert: 04.04.20 kl. 09:53

