SMITTESTED: Den eldre mannen ble smittet mens han var innlagt på Akershus universitetssykehus. Foto: TORE KRISTIANSEN

Eldre mann ble coronasmittet på Ahus, sendt tilbake til sykehjem uten at noen visste om smitten

Den eldre mannen var ikke coronasmittet da han ble innlagt på Ahus, men fikk viruset fra en ansatt på sykehuset. Så ble han sendt tilbake til sykehjemmet.

Først onsdag denne uken fikk Nesodden kommune beskjed fra Akershus universitetssukehus (Ahus) om at mannen burde testes. Da hadde han allerede vært tilbake på Nesoddtunet sykehjem og utgjort en potensiell smitterisiko for medbeboerne sine i en uke etter at han ble skrevet ut fra sykehuset 8. april.

Fredag kom resultatet på coronatesten. Den var positiv.

Pasienten utgjorde altså en potensiell smitterisiko for de andre beboerne i en uke før smitten ble kjent, onsdag 15. april.

– En gammel mann har blitt smittet med en sykdom som potensielt er livstruende på et sykehus. Det sier seg selv at dette ikke er bra, sier Nesodden–ordfører Truls Wickholm (Ap) til VG.

Mannen ble fredag innlagt på Ahus igjen, opplyser Wickholm.

KRITISK: Nesodden-ordfører Truls Wickholm liker ikke at en av de eldre i kommunen hans har blitt coronasmittet mens han var innlagt på Ahus. Foto: Stortinget

Den eldre mannen ble opprinnelig lagt inn på Ahus den 30. mars på grunn av sykdom som ikke var corona-relatert. Han ble likevel testet for viruset som preger hele verden for øyeblikket, men testen var negativ.

Mannen ble skrevet ut da sykdommen han var innlagt for virket å være under kontroll ni dager etter innleggelse, forteller Wickholm. Uken etter fikk altså kommunen beskjed fra Ahus om at han hadde vært i kontakt med en coronasmittet på sykehuset.

– Vi har jobbet veldig hardt for å holde smitten vekke fra sykehjemmet, siden vi vet hvor sårbar gruppen som bor der er. Da er det veldig skuffende å få inn smitte fra et sykehus, sier ordfører Wickholm til VG.

Når norske sykehjem i disse dager har stengt for besøk, må beboere smøre seg med tålmodighet:

Ordføreren er kritisk til Ahus i denne saken.

– Det må jo ha vært en eller annen svikt i rutinene deres, sier Wickholm.

Erik Borge Skei, direktør for Medisinsk divisjon ved Ahus, tar imidlertid ikke selvkritikk.

– Vi er lei oss på vegne av pasienten, men slik vi ser det har den ansatte og de involverte opptrådt helt korrekt, sier Skei.

Han forteller at en av sykepleierne som stelte pasienten mens han var på Ahus, fikk lette luftveissymptomer i ettertid av at den eldre mannen var utskrevet. Sykepleieren meldte fra om dette og testet positivt for corona. Sykehjemmet fikk da beskjed om dette fra Ahus.

Skei sier også at siden symptomene på covid-19 kan være svært milde og helt fraværende hos noen, er det vanskelig å gardere seg mot smitte hos ansatte.

– Dessverre vil vi heller ikke i fremtiden helt kunne eliminere risiko for smitte, ut fra sykdommens karakter.

Beboere på sykehjem og andre institusjoner er ofte i risikogruppene for covid-19:

Pasientene ved Nesoddtunet sykehjem som har vært i kontakt med den smittede mannen, er isolert, men ingen av dem har utviklet symptomer på covid-19. Hvis de gjør det, vil de ble testet, opplyser sykehjemsleder Sølvi Bruflat til VG.

I tillegg er 15 ansatte som har vært i kontakt med mannen satt i to ukers karantene fra tidspunktet de sist var i kontakt med pasienten.

– Det gjør bemanningssituasjonen utfordrende, sier ordfører Wickholm.

Denne uken lanserte Folkehelseinstituttet appen Smittestopp, som skal bidra til smittesporing. Slik varsles du om du kan være utsatt for smitte:

