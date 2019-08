Gigantene faller: Velgerne flykter fra Ap og Høyre

Velgernes dom over de to største partiene er hard. Høyre er nede på 19,9 prosent, mens Arbeiderpartiet (Ap) får 23,1.

18 dager før valget sliter Høyre med bompengeforhandlinger, intern splid i regjeringen – og velgerflukt. På VGs partibarometer, utført av Respons Analyse, får Høyre 19,9 prosent, mot 23,3 prosent i forrige lokalvalg.

– Det er første gang på lenge at vi ser Høyre på under 20 prosent, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Statsminister Erna Solberg (H) benekter ikke at bompengekrisen tærer på Høyres oppslutning.

– Når det er mye bråk, synes Høyres velgere at det ikke skal være bråk. Sånn er det alltid på meningsmålingene. Når det er mye diskusjon om ulike spørsmål i regjeringen, vil de gjerne ha ordning og løsning på tingene, sier Solberg til VG.

– Jeg tror vi kan få gode løsninger som Høyres velgere kan være glade for.

Bare 55,4 prosent av Høyres velgere i stortingsvalget 2017, er fortsatt lojale mot partiet ifølge målingen.

Det mest oppsiktsvekkende er at nedgangen til Ap og Høyre fortsetter, mener Olaussen i Respons Analyse.

– Selv om nedgangen fra forrige uke er liten, er det en gradvis nedgang gjennom de siste månedene, både for Høyre og Ap, sier han.

– Dårlige tall for oss i Ap

Ap-nestleder Hadia Tajik er ikke tilfreds med 23,1 prosent – nesten ti prosentpoeng under oppslutningen på 33 prosent i forrige lokalvalg.

– Det er for dårlige tall for oss i Arbeiderpartiet, og betyr at vi skal stå enda hardere på for bedre skole og oppvekst, nei til kommersialisering av omsorgen og ja til et mer seriøst arbeidsliv, sier Tajik til VG.

– Det mest slående er at høyresiden samlet scorer veldig lavt og landet åpenbart ikke ønsker mer høyrepolitikk.

IKKE SÅ STOR: Arbeiderpartiets nedtur fortsetter på VGs partibarometer. Hadia Tajik mener de må jobbe hardere. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Olaussen i Respons Analyse mener det er for tidlig å si om den siste ukens bompengebråk gir Frp en oppsving – partiet får sin høyeste oppslutning siden mai med 9,8 prosent.

Frp-leder Siv Jensen skriver i en e-post til VG at hun mener målingen er en oppmuntring:

– En hyggelig oppmuntring når vi kjemper for lavere bompenger for folk flest, skriver Frp-lederen til VG.

Opptur for KrF

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er på valgkampturné i hjemtraktene på Evje i Agder da VG overbringer ham et resultat på målingen på 5,1 prosent.

– Jeg ville vært fornøyd dersom dette ble valgresultatet. Vi har mange flotte lokalpolitikere som gjør en fantastisk jobb lokalt. De fortjener en slik måling nå, sier Ropstad til VG.

– Lønner det seg for KrF å sitte mest mulig stille i båten i regjerings-striden om bompenger?

– Folk ønsker en løsning. Det må vi ta på alvor. Derfor jobber også vi hardt for en løsning som ivaretar både en reduksjon i bompengenivået og en god klimapolitikk, svarer Ropstad som møtte statsminister Erna Solberg og Venstre-leder Trine Skei Grande til samtaler i statsministerboligen sent onsdag kveld.

Rødt: Lønner seg å være motpol til regjeringen

Rødt gjør en av sine beste kommunemålinger for VG noensinne, og ville fått 4,7 prosents oppslutning hvis valgresultatet blir som målingen.

Det er mer en dobbelt så stor oppslutning som i forrige kommunevalg, og like under dobling av resultatet i forrige stortingsvalg.

– Dette er et veldig godt resultat for Rødt, sier nestleder Marie Sneve til VG.

FORNØYD: 1. nestleder Marie Sneve i Rødt om VGs siste kommunebarometer. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Hun tror partiet tjener på å være motpol til regjeringen.

– Vi har sagt at vi i påvente av muligheten for en ny regjering vil bruke kommunestyrene til å motarbeide regjeringens politikk for økte forskjeller, som det er stadig mer misnøye om rundt om i landet, sier Sneve.

– Jeg tenker at veldig mange i Norge har sett hva én representant fra Rødt på Stortinget kan ha og si, og har lyst på sin egen Bjørnar Moxnes i sine kommunestyrer.

Liten nedtur for Sp

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, er fornøyd med målingen på tross av et fall fra 15,4 prosent forrige uke til 13,1 prosent.

– Denne uken har vi hatt veldig mange gode målinger over hele landet – og alle er over det beste lokalvalget vi noensinne har gjort. Vi er i god rute, sier Vedum.

I kommunevalget i 2015 fikk partiet 8,5 prosent. VG møter ham på tur til Leknes i Lofoten, og partilederen gir distriktsopprør æren for Sps opptur de siste ukene.

– Det har vært en voldsom sentraliseringsiver fra regjeringen, med kommunesammenslåing og en nærpolitireform som ble til en fjernpolitireform. Her er i området er det mye uro rundt ambulanse og nedlegging av Andøya. Vi har hatt andre svar. Vi ønsker å ha tjenester nær folk.

