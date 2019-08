«GOD TUR»: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark vil heller at Frp trekker seg fra regjeringen enn at man kutter i bompengene. Foto: Therese Alice Sanne

Ønsker Frp «god tur ut av regjeringen» hvis de vil ha bomkutt

HALDEN/OSLO (VG) Venstre-leder Grande vil løse regjeringskrisen med mer forhandlinger. Men Unge Venstre-leder Sondre Hansmark mener Frp må ta Granavold-plattformen eller trekke seg fra regjeringen.

Tirsdag sa Trine Skei Grande (V) at hun ville ha videre forhandlinger om den nye bompengeskissen. Hun åpnet for at det er mulig å kutte bompenger, samtidig som man ikke fikk flere biler på veiene.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark mener derimot ikke at Grande skal tillate noen bompengekutt. Ikke med mindre det er bompenger som går til store veiprosjekter, som fergefri E39.

– Den politikken som føres følger Granavold-plattformen. Vi har rekordstore bominntekter og gir rekordmye til kollektivtransport. Byluften er renere og vi har langt flere elbiler på veiene, sier han til VG.

– God tur ut av regjeringen

Derfor ønsker han ikke at Venstre skal bøye seg for Frps krav og endre på plattformen partiene ble enige om.

– Jeg synes enigheten vi hadde i erklæringen var bra, så vi har ikke noe hastverk med å endre den, sier Unge Venstre-lederen videre.

Hansmark står dermed på at Venstre ikke skal la Frp få en «bompengeseier».

– Vi har regjeringsplattformen som grunnlag. Den burde vi stå knallhardt på, så får Frp vurdere om de vil sitte i en regjering som gjør det så dyrt å forurense.

– Hvis de mener vi har en for ambisiøs klimapolitikk, så ønsker jeg dem god tur ut av regjeringen.

«HAT MOT BILEN»: – Jeg har ikke sans for at han insinuerer en exit, sier Fpu-leder Bjørn Kristian Svendsrud, som mener at Unge Venstre-lederen ikke bryr seg om miljøet, men bare misliker bilen. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Mener skisse er positiv for miljøet

FpU-leder Bjørn Kristian Svendsrud mener dette ikke handler om klima og miljø fra Unge Venstre-lederens side.

– Det handler om hat mot bilen. De burde ha større forståelse for bompengebelastningen som folk møter der ute. Jeg har ikke sans for at han insinuerer en exit, sier han.

FpU-lederen håper Venstre kan bli med på skissen, da den ifølge han også er positiv for klimaet.

– Når det som ligger i avtalen er en økt satsing på kollektivtransport, betyr det mer penger til buss og bane, sier han.

Han mener det er helt normalt at de vil endre på Granavold-plattformen nå.

– Det er mye som skjer i løpet av kort tid i Norge, og hvis vi skal sitte stille i fire år, er vi ikke politikere.

VIL FORHANDLE: Venstre-leder Trine Skei Grande mener at det ikke nødvendigvis er positivt for Venstre hvis Frp går ut av regjeringen. Foto: Terje Bringedal, VG

– Klart det hvert år før

Trine Skei Grande vil ikke gå så langt som sin egen ungdomsleder.

– Det er klart at Fremskrittspartiet må prioritere sine gjennomslag på hvordan de skal få til gode løsninger på det de er opptatt av, nemlig bompenger, sier hun til VG i Halden onsdag kveld.

– Dette har vi klart hvert år før. Det har ikke vært vanskelig tidligere, og jeg håper ikke det blir det nå, fortsetter hun.

Grande mener også at det ikke nødvendigvis er positivt for Venstre hvis Frp går ut av regjeringen.

– I veldig mange saksområder for Venstre, for eksempel i klima og miljø, tror jeg ikke at alliansen Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget er positivt for miljøet.

Publisert: 22.08.19 kl. 05:44