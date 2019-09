GISKE HOLDER FØLGE: Nestleder Hadia Tajik og avgått nestleder Trond Giske har like stor oppslutning blant Aps lokalpolitikere, i spørsmålet om hvem som skal overta når partileder Jonas Gahr Støre går av. Foto: Helge Mikalsen

Meningsmåling: Politikere mener Giske kan bli Ap-leder

På tross av at han har gått av som nestleder, er Trond Giske blant de tre favorittene til å ta over etter Jonas Gahr Støre som Ap-leder, viser en ny meningsmåling. Også i Ap har han solid støtte.

– Jeg tror mange synes det er overraskende. Når settingen er slik, så er det ikke overraskende at det ikke er noen lederdebatt i Ap. Det er ingen klar arvtager, sier rådgiver for NorgesBarometeret, Øystein H.S. Moen, til VG.

Respons og NorgesBarometeret har spurt 1029 velgere i Norge og 1351 folkevalgte i norske kommunestyrer i to undersøkelser om hvem de tenker er mest aktuell arvtager som leder i Arbeiderpartiet.

Blant de folkevalgte i kommunene er det 20 prosent som oppgir at Tajik er den mest aktuelle arvtageren.

Hakk i hæl følger Raymond Johansen med 18 prosent og Trond Giske med 17 prosent.

Aps nye nestleder, Bjørnar Skjæran, får åtte prosent, partisekretær Kjersti Stenseng fem og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen tre prosent.

– Vel så spennende

Moen sier det er jevnt og innenfor feilmarginen mellom Tajik, Johansen og Giske.

– Men det er vel så spennende når vi bare ser på Ap-politikerne i kommunene. Der scorer fire politikere omtrent like mye: Raymond Johansen 21 prosent, Giske 18, Skjæran 17 og Tajik 16. Det betyr at det er full splittelse i Ap om hvem som bør overta når Støre gir seg, sier han.

Han legger til at det er naturlig at nestleder Skjæran gjør det bedre i Ap.

– Det er i Ap Skjæran er kjent.

– Giske er langt fra utslått

Giske forsvant ut av ledelsen i januar i fjor, etter at det kom flere varsler om seksuell trakassering mot ham. Partiet konkluderte med at han hadde brutt partiets regler for seksuell trakassering.

Daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse sier også det overraskende er at Giske gjør det så bra.

– Dette viser at Giske langt fra er utslått. Det er spesielt interessant at han står så sterkt blant de folkevalgte.

De har også målt hva velgerne mener. Der står Hadia Tajik sterkt. Hun får like stor støtte som alle de andre tilsammen:

34 prosent av velgerne peker på henne.

Så følger stortingsrepresentant Trond Giske på 12 prosent og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, på 11 prosent.

Partisekretær Kjersti Stenseng får tre prosent, nåværende nestleder Bjørnar Skjæran og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen får to prosent.

Tajik kan også være fornøyd når man ser på hva velgerne i Ap mener. Også der ligger hun mange hestehoder foran de øvrige mulige kandidatene.

– Hvis vi ser på hva velgerne i Ap mener, så er det omtrent som i landet: Tajik 35 prosent, Johansen 16 og Giske 12, sier Olaussen.

– Men ser vi på velgerne i Trøndelag, så viser de tallene at trønderne mener det er helt jevnt i kampen mellom de tre: 17 prosent til Tajik, 16 til Giske og 14 til Johansen.

Hverken Tajik eller Giske ønsker å kommentere saken.

Høyre og Frp

Respons og NorgesBarometeret har også spurt hvem som er den mest aktuelle arvtageren i Frp og Høyre.

I Frp er det tidligere statsråd og nestleder, Ketil Solvik-Olsen, og nestleder Sylvi Listhaug, som nevnes mest:

Blant kommunepolitikerne er han favoritt, 35 prosent mot Listhaugs 24 prosent.

Blant velgerne trekker 25 prosent frem Listhaug og 23 prosent Solvik-Olsen. Samferdselsminister Jon Georg Dale følger på tredjeplass, med 16 prosent støtte blant politikerne og ni prosent i folket.

I Høyre er utenriksminister Ine Eriksen Søreide knepen favoritt:

Blant lokalpolitikerne trekker 26 prosent frem Søreide, etterfulgt av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (20 prosent) og kunnskaps- og integreringsminister og nestleder Jan Tore Sanner (17 prosent).

Blant velgerne får hun 23 prosent, Isaksen 15 og Sanner 13 prosent. Hver tredje velger er usikker.

Fakta om undersøkelsen

Landsomfattende meningsmåling blant velgere og folkevalgte politikere. Formål: Måle vurdering av partiledere og kandidater. Dato for gjennomføring: 12.–22. juli 2019 Datainnsamlingsmetode: Web Antall intervjuer: 1029 velgere over 18 år 1351 folkevalgte i norske kommunestyrer Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg fra webpanelet til Respons Analyse, og et representativt utvalg av folkevalgte fra NorgesBarometerets webpanel over folkevalgte i Norge. Vekting: Datasettet for befolkningen er vektet på kjønn, alder og geografi. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3.5 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Oppdragsgiver: VG

Begge undersøkelsene er utført via et representativt utvalg fra webpanel.

–Vår undersøkelse er foretatt i vårt folkevalgbarometer, hvor 8000 av landets rundt 11000 folkevalgt i kommunene er med. 1351 av dem har deltatt i denne undersøkelsen, sier Moen.

Publisert: 01.09.19 kl. 07:21







