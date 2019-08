Imamen etter moské-skytingen: – Bekymret for hva barna føler

BÆRUM (VG) Imam ved moskeen som lørdag ble angrepet, Syed Mohammad Ashraf, forteller at de fortsatt er redde etter det som har skjedd. Han er bekymret for hvordan det blir å vende tilbake.

– Jeg er bekymret for hva barna føler, og vet ikke hva som vil skje når moskeen åpner og vi er der inne. Vi er fortsatt redde og er bekymret for dette hele tiden, forteller Ashraf til VG.

Det var rett etter klokken 16 lørdag at den nå draps- og terrorsiktede Philip Manshaus tok seg inn i moskeen der Ashraf tilbringer mye av sin tid.

– Jeg var her til halv fire, og bare fem minutter før angrepet gikk vi ut av moskeen fordi bønnen var ferdig. Det var da denne forferdelige hendelsen skjedde, sier han.

– Jeg som imam tilbringer mye tid i moskeen, hvor jeg studerer og underviser. Normalt er det 40–50 barn her som studerer Islam her. Det er en forferdelig ting som har skjedd og vi tenker på sikkerheten – spesielt til barna, men også alle andre som kommer hit.

– Viser min store sorg for jentas familie

Inne i moskeen var fortsatt tre menn igjen i bønnerommet. Mohammed Rafiq (65), Mohammed Iqbal (75) og en mann i 40-årene. En av dem varsler politiet, mens de to andre får overmannet gjerningsmannen og holdt ham nede frem til politiet kom.

– Heldigvis var det ingen som omkom her inne. Mannen som angrep ble håndtert på en god måte. Vi er takknemlige overfor han som viste mot og taklet denne situasjonen, sier han.

Etter angrepet i moskeen ble siktedes stesøster på 17 år, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, funnet død i boligen der de begge hadde adresse. Manshaus er siktet for drapet. Imamen forteller at han tenker mye på jentas familie.

– Jeg viser min kondolanse og store sorg for den unge jenta som ble drept. Det er veldig triste nyheter for oss og for det norske samfunn at den uskyldige jenta mistet livet. Vi bekymrer oss for hennes familie. Dette skal ikke skje med noen, og vi ønsker at alle skal være trygge her, sier han.

I SORG: Imam Syed Mohammad Ashraf sier han føler med familien som mistet sin jente på 17 år. – Jeg viser min kondolanse, sier han. Foto: Frode Hansen

Skal forbedre sikkerheten

Tilbake ved moskeen tirsdag forteller han at sikkerheten skal utbedres. Han håper å få til et godt samarbeid med både kommunen, politiet og staten, og også med dem som bor i nærheten av moskeen. I tillegg vil et lenge planlagt kamerasystem bli installert.

Etter terrorangrepene mot moskeer på New Zealand tidligere år, hvor 51 personer mistet livet, forteller Ashraf at de tok grep rundt sikkerheten også ved moskeen i Bærum. Blant annet ble det installert en kodelås.

– Det er veldig, veldig viktig etter New Zealand. Vi var forsiktige her, og gjorde det vi kunne, men dessverre skjedde dette.

Ashraf forteller at de føler at både politiet og kommunen har tatt hendelsen på alvor og at de føler seg godt ivaretatt. Likevel har det satt en støkk.

– Alle føler på dette. Vi er også en norske. Andre religiøse samfunn har vist sin solidaritet med oss, og det er et godt tegn at de fleste nordmenn er veldig fredelige og samarbeider med hverandre, sier han.

ALLE VELKOMNE: Imamen forteller at alle er velkomne i moskeen dersom de ønsker å lære om hva som foregår. – Vi er også norske, sier han. Foto: Frode Hansen

– Men det er noen få som blir misledet, inspirert av nettet og mediene. Vi må være forsiktige med det, sier imamen.

Når moskeen vil være tilbake i vanlig drift vet han ikke ennå, men han forteller at alle er velkomne når den igjen er åpen.

– Om noen har bekymringer rundt Islam og undervisningen vi har her blir vi glad om de besøker oss og ser hva vi gjør. Det blir bra for dem. Vi er del av et godt og fredelig miljø her i Bærum, sier han.

Publisert: 13.08.19 kl. 17:46