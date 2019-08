ANSATTE: Rektor Arnhild Finne og inspektør Kenneth Bjørkli på Fosen Folkehøgskole i Rissa kommune utenfor Trondheim. Foto: Therese Alice Sanne

Folkehøgskolen: – Har blitt kontaktet av politiet om terrorsiktede

RISSA (VG) Medelever har fortalt at Philip Manshaus (21) fikk mer ekstreme holdninger på folkehøgskolen. Nå bekrefter ledelsen at de er i dialog med politiet.

På oversiden av inngangspartiet er «Fosen Folkehøgskole» risset inn i svartmalte bokstaver på en treplanke.

Ansatte er i ferd med å bære inn møbler i spisesalen, som har blitt renovert i løpet av sommeren.

Om mindre enn en uke skal folkehøgskolen nok en gang ta imot et nytt kull på rundt 70 elever, som skal fordype seg i alt fra båtbygging til tekstil og håndverk.

Likevel blir denne skolestarten litt annerledes.

Mandag ble det kjent at det er Philip Manshaus (21), en tidligere elev ved folkehøgskolen, som er siktet for terror etter moskéskytingen i Bærum, og for drapet på sin 17 år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

– Det var ganske uvirkelig, sier inspektør Kenneth Bjørkli om hvordan det var å se den tidligere eleven sin på TV før fengslingsmøtet mandag.

Inspektøren bekrefter at de har blitt kontaktet av politiet etter det ble kjent at Manshaus inntil nylig var elev ved folkehøgskolen. Han ønsker ikke å si noe mer om hva slags opplysninger de har blitt bedt om å gi.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra politiet tirsdag kveld.

SKIPSBYGGING: På Fosen folkehøgskole driver elevene blant annet med skipsbygging. Foto: Therese Alice Sanne

– En interessert elev

Bjørkli var lærer for sjølvbergingslinja, som Manshaus fulgte frem til 1. juni i år. Der får elevene blant annet erfaring med fisking og mange forskjellige håndverk.

Han forklarer at han kjenner Manshaus som en grei, høflig og interessert elev.

– Hva var han interessert i?

– Det er ikke naturlig for meg som hans lærer å gå inn på detaljer om hvordan han har vært, sier inspektøren.

I vinter mottok Bjørkli en konkret bekymring knyttet til Manshaus fra en annen elev ved skolen, under en elevsamtale.

Til VG forteller eleven at han varslet læreren i vinter, etter at den nå terrorsiktede 21-åringen hadde gitt uttrykk for at han vurderte å melde seg inn i den nynazistiske organisasjonen Nordfront.

Andre medelever VG har snakket med, forteller at Manshaus’ ekstreme holdninger til blant annet innvandring og kvinner, gradvis kom mer til uttrykk gjennom skoleåret.

les også Polititeori: Ville kopiere moskéangrepet på New Zealand

FOLKEHØGSKOLEN: Arnhild Finne og Kenneth Bjørkli foran inngangspartiet til Fosen Folkehøgskole, der de begge jobber. Foto: Therese Alice Sanne

Så ingen grunn til bekymring

Bjørkli ønsker ikke å gå i detalj på hva som ble sagt under elevsamtalen, men han bekrefter at han i etterkant tok en prat med Manshaus.

– Når vi får tilbakemeldinger på elever, tar vi kontakt med eleven. Det første steget er som regel å ha en samtale, og det ble gjort i denne saken.

– Stemmer det at du etter samtalen opplevde at det ikke var grunn til bekymring?

– Ja, det stemmer. Det var ikke kun basert på samtalen, men et helhetsinntrykk man som lærer har av sine elever. På en skole som dette kan helhetsinntrykket bli ganske stort, alle bor her og man har god kontakt med elevene.

– Er det noe elevene kan plukke opp som lærerne kan overse?

– Selvfølgelig. Veldig mye som skjer på en skole som ingen lærere vet om.

– Men i samtalen med Manshaus, var det sånn at du ikke oppfattet de ekstreme holdningene som medelevene har gitt uttrykk for at han hadde?

–Jeg kan ikke gå inn på opplysninger som har kommet fram i en elevsamtale.

En annen medelev VG har snakket med, bekrefter at Manshaus ikke uttrykket like ekstreme ideer mens lærerne var til stede.

SKILT: Dette skiltet vil møte de nye elevene som snart ankommer folkehøgskolen i Rissa kommune. Foto: Therese Alice Sanne

– Uvirkelig og vanskelig

Etter at navnet til Manshaus ble offentliggjort mandag, har skoleledelsen mottatt flere henvendelser fra elever som gikk på skolen i samme periode som ham.

Rektor Finne sier at de nå jobber med å ivareta elevene.

– Vi har kontaktet dem på e-post for å si at vi er her for dem og at de gjerne kan ta kontakt, sier hun og legger til:

– Det går vel ok med de fleste vi har snakket med, ut ifra forholdene. Alle synes det er uvirkelig og vanskelig.

Hun forteller at elever som går på folkehøgskolen, gjerne blir veldig godt kjent av å bo under samme tak over så lang tid.

Blant annet er det faste måltider i spisesalen hver dag. Medelever har fortalt til VG at Manshaus ofte brukte disse anledningene til å dreie samtalen over på livssynet sitt.

Finne sier at de ikke har plukket opp innholdet i disse samtalene.

– Hvis vi hadde avdekket den type ekstreme holdninger som vi i dag vet at han gir uttrykk for, hadde vi varslet.

– Man kan vel si at det å ville melde seg inn i Nordfront er ganske ekstremt?

– Jeg kan ikke dessverre ikke gå i detaljer på dette spørsmålet.

– Vil prege året som kommer

Rektor Finne erkjenner at det er utfordrende å vite når man skal gripe inn som tilsatt ved en institusjon hvor unge mennesker møtes og diskuterer.

– Basert på det vi vet per nå, er det naturlig å si at vi burde ha varslet videre. Men der og da opplevde vi ikke innholdet i samtalene med Philip som urovekkende. Ungdom i denne alderen har mange tanker, og er ofte i en personlig prosess på veien til å bli voksen, sier Finne.

Rektoren forklarer at de vil være åpne om hvordan skolen har opplevd hendelsen, når de nye elevene begynner på mandag.

– Så skal vi bruke tiden fremover til å gi vårt samfunnsbidrag ved å belyse og diskutere disse destruktive holdningene, som går mot alt vi ellers mener er viktig; inkludering, fellesskap og toleranse, sier Finne, som erkjenner at det som har skjedd vil prege året som kommer.

Publisert: 13.08.19 kl. 22:47