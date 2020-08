FRYKT: Selv om hun har kraftig nedsatt immunforsvar, måtte Adeleide Dybsland (25) ta av seg munnbindet før jobb på Coop. Foto: Privat

Adeleide (25) ble nektet munnbind på jobb: - Brakk meg i frykt

Adeleide Dybsland (25) har legeerklæring på at hun skal ha munnbind og hansker på jobb. Likevel nektet arbeidsgiver henne å bruke det.

Da coronapandemien for alvor festet seg i Norge i mars, ble Adeleide Dybsland (25) umiddelbart sykemeldt i hele to måneder. Legene fryktet at det kunne gå svært dårlig med henne dersom hun ble smittet.

Da Trondheimskvinnen i mai skulle komme tilbake på jobb på Coop Xtra på Hitra, var det med legeattest på at hun måtte bruke munnbind og hansker på arbeid. Men det fikk hun ikke lov til av sjefen.

– Han sa det var bestemt av Coop sentralt at de ansatte ikke skulle bruke slikt smittevernutstyr. Og fordi FHI på det tidspunktet ikke oppfordret til bruk av munnbind, brukte de det som argument, og tok ikke hensyn til at jeg er langt mer utsatt for smitte enn andre på jobben, forteller Adeleide Dybsland til VG. Saken ble først omtalt i Adresseavisen.

Frykt for å dø

25-åringen har helt siden hun var i 12-årsalderen hatt grå stær og betennelse på regnbuehinnen. For å kontrollere øyesykdommen, går hun på medisiner som er immundempende, det vil si, gjør immunforsvaret hennes mindre motstandsdyktig.

– Legene har sagt at de ikke vet hva som kan skje hvis jeg blir smittet. Jeg frykter at jeg kan dø av corona fordi jeg har så dårlig immunforsvar, forteller hun.

Ringte ambulanse

Fordi Dybsland etter en rekke samtaler med sjefen fortsatt ikke fikk lov til å beskytte seg, så hun seg nødt til å gå på arbeid uten.

– Det har vært en intens redsel, så sterk at jeg ikke har ord for det. Jeg har gruet meg hver dag til jobb, og har stått utenfor arbeidet og brekt meg i frykt, sier Adeleide Dybsland til VG.

Nylig så noen kunder av Adeleide seg nødt til å ringe ambulansen, fordi kvinnen hadde skjelvinger og hyperventilerte i kassen.

Ignorerte skriv fra legen

VG har sett legeerklæringen som ganske riktig sier at kvinnen er « i risikogruppen for potensielt sett alvorlig forløp av covid-19», og at fordi hun er eksponert for kunder i sitt arbeid i fruktdisken, bør hun få mulighet til å skjerme seg og kunne bruke hansker og munnbind.

Adeleide ble, i motsetning til hva legen ber om, behandlet som alle andre ansatte som ikke er i risikogruppen, og hadde kun pleksiglass som beskyttelse i kassen.

– Jeg har måtte si fra noen ganger til noen kunder som har kommet for nærme når de for eksempel pakket varer eller hostet, siden jeg ikke har hatt den beskyttelsen jeg trenger, sier hun.

LANG KAMP: Helt siden mai har Adeleide Dybsland kjempet for å få beskytte seg i møte med kunder og potensielle smittekilder på jobb. Foto: Privat

Avisartikkel ble vendepunktet

Etter en tung vår og sommer for Adeleide, tok faren hennes tak i saken for et par uker siden. Han skrev brev til Coop sentralt, men uten at det ga resultater. Endringen kom da faren ringte Adresseavisen, som igjen tok kontakt med Coop for en kommentar.

– Endelig fikk jeg beskjed om at jeg kan beskytte meg slik jeg trenger. Jeg jublet i telefonen til pappa da det ordnet seg!, forteller en takknemlig Dybsland.

Selv om den Coop-ansatte kvinnen er glad for at hun nå kan gå på jobb med det smittevernutstyret legen anbefaler, så synes hun veien dit har vært unødvendig tung, sier hun.

– Jeg synes det har vært en dum kamp å måtte ta. Tenk at det har tatt så langt tid, helt siden mai, og at jeg har måttet være så redd for å dra på arbeid. Kroppen min sa til slutt stopp, og jeg opplevde å få angstanfall av ren redsel for å gå på jobb.

LEI SEG: Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, sier dette ikke skulle skjedd. Foto: Coop/ John Andreassen

Coop beklager

Adeleide sier hun ikke skylder på sjefen sin for den tunge tida, men mener at han bare fulgte ordre fra Coop sentralt.

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, sier til VG han beklager at dette har skjedd, og at retningslinjene sier at ved erklæring fra lege skal de ansatte få benytte munnbind på jobb.

– Vi beklager at den ansatte har blitt nektet dette og har ryddet opp i saken. Her har informasjonen ikke kommet godt nok frem til butikken, og det beklager vi, sier kommunikasjonssjefen til VG.

Vil hjelpe andre

Adeleide Dybsland kan nå endelig gå på jobb uten frykt. Hun håper at ved å stå frem med sin historie, kan hun hjelpe andre.

– Kanskje er det flere der ute som er redd for å ta opp smittevern med sjefen sin, og dette kan kaste lys over hvor viktig det er, sier hun.

Hun mener det generelt er for lite bevissthet rundt de mange som er i risikogruppen for et alvorlig forløp av covid-19.

– Jeg føler at mange ikke tar oss i risikogruppen alvorlig. Vi gjør samme jobben som alle andre og møter på jobb, men er mye mer utsatt og kan bli virkelig dårlige, sier Dybsland til VG.

