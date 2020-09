LEID UT TIL FILMINNSPILLING: MS «Fridtjof Nansen» har blitt brukt som innkvartering under innspillingen av den nye «Mission Impossible»-filmen i Hellesylt på Sunnmøre. Foto: Odin Jaeger

Iselin Nybø: Oppfordrer Hurtigruten til å endre praksis nå

Næringsminister Iselin Nybø (V) ber Hurtigruten om oppvaskmøte etter at MS «Fridtjof Nansen» har fungert som hotell for Tom Cruise og resten av filmproduksjonen til den nye «Mission: Impossible».

Hurtigruten har fått kritikk etter at et produksjonsselskap bruker skipet MS «Fridtjof Nansen» til innkvartering under filminnspillingen av den syvende utgaven av «Mission: Impossible».

Skipet ligger til kai i Hellesylt og mannskapet skal i hovedsak bestå av filippinske arbeidere.







Fellesforbundet og Sjømannsforbundet har gått sammen om å politianmelde Hurtigruten for brudd på utlendingsloven, da de mener at det regnes som et hotell og at man derfor må ha arbeidstillatelse for å kunne arbeide i Norge.

Flere politikere har også kritisert Hurtigrutens bruk av skipet til å huse filmproduksjonen og bruken av utenlandske besetningsmedlemmer.

MS «Fridtjof Nansen» er et ekspedisjonscruise som seiler under NIS-flagg, og er dermed underlagt internasjonale regler, i motsetning til NOR-registrerte skip. Derfor benytter Hurtigruten filippinsk mannskap, som ifølge Sjømannsforbundet tjener ned mot 29 kroner med dagens dollarkurs.

Varsler forskriftsendring

– Det er uheldig at Hurtigruten opererer som hotellskip i norske havner, og jeg har derfor varslet at det vil komme en forskriftsendring som jeg vil ta raskt initiativ til, skriver næringsminister Iselin Nybø i en e-post til VG.

VIL MØTE HURTIGRUTEN: Næringsminister Iselin Nybø sier at hun vil møte Hurtigruten og Sjømannsforbundet for å finne en løsning. Foto: Frode Hansen

Næringsministeren har tidligere uttalt til VG at hun mener at dagens regelverk viser at NIS-skip ikke kan brukes som hotellskip i norske havner:

– Men ettersom både Hurtigruten og Sjøfartsdirektoratet i dag har vurdert at et NIS-skip kan ligge i havn og utøve næringsvirksomhet uten å komme i konflikt med reglene, ser jeg nå at regelverket ikke er tydelig nok. Jeg vil derfor ta et raskt initiativ til en forskriftsendring, slik at det blir enda tydeligere at NIS-registrerte skip ikke kan drive hotellvirksomhet i norske havner, sa Nybø onsdag.

Vil invitere til møte

Nå vil hun at Hurtigruten skal endre praksis, og sier at hun vil møte Hurtigruten og Sjømannsforbundet for å løse situasjonen.

– Jeg vil oppfordre Hurtigruten til å innrette sin virksomhet i tråd med de varslede endringene, og jeg vil invitere både Hurtigruten og Sjømannsforbundet til et møte for å diskutere hvordan vi kan løse situasjonen som nå er oppstått, skriver Nybø.

– NIS-loven skal sørge for at vi kan ha et internasjonalt konkurransedyktig skipsregister, samtidig som vi skjermer norsk innenriksfart fra konkurranse. Hensikten er ikke å legge til rette for hotellvirksomhet i norske havner.

Hurtigruten: Innenfor eksisterende regelverk

Hurtigruten sier til VG at de gjerne møter næringsminister Nybø for å finne en løsning på situasjonen.

– Vi vil selvsagt stille i et slikt møte med statsråden, skriver kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten i en e-post til VG.

Hun mener at premisset om at Hurtigruten skal drive hotellskip i konkurranse med norske hoteller er helt feil.

– Våre skip er bygget for ekspedisjonsseilinger. Du kan ikke dra til skipet og leie deg rom. Chartringen av MS «Fridtjof Nansen» til filmproduksjonen er en helt ekstraordinær situasjon, og Sjøfartsdirektoratet har allerede slått fast at vi ligger godt innenfor det eksisterende NIS-regelverket.

– Positive til en presisering

Ifølge Bjørnflaten vil Hurtigruten gi mannskapet lønn i tråd med norske vilkår.

– MS «Fridtjof Nansen» er ikke valgt for å spare kostnader, men fordi dette skipet tilfredsstiller kravene som er stilt, spesielt av smittevernfaglige hensyn, skriver hun.

Sjøfartsdirektoratet sier at de er åpne for en endring av forskriftene.

– Vi er positive til en presisering av regelverket som næringsministeren nå har varslet. Når det gjelder de varslede regelverksendringene/presiseringene så må NFD (Nærings- og fiskeridepartementet journ.anm.) uttale seg om den videre prosessen for disse, skriver kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet i en e-post til VG.

