Nye beslag i Vollvik-saken

Politiet har gjort nye beslag i saken der ekteparet Anita og Idar Vollvik er siktet for brudd på loven om medisinsk utstyr.

For mindre enn 10 minutter siden

Politiet mener Idar Vollvik bevisst har feilmerket og pakket om munnbind og seriegründeren på pågrepet i sitt hjem tirsdag morgen.

Onsdag kveld ble han løslatt og både torsdag og fredag har politiet gjort nye beslag i saken. Det bekrefter politiadvokat Sigrid Sulland i Vest politidistrikt til VG.

– Vi jobber med å gå gjennom de beslag og elektroniske bevis som er i saken. Samtidig gjøres det flere vitneavhør, sier hun.

Politiet: Ikke et uhell

I et intervju med E24 fredag forteller Vollvik at mener det er importøren som har levert feil munnbind.

Han mener hele saken er basert på en «misforståelse». Dette avviser av politiet.

– Vi står fast ved at vi mener at han har gjort dette med forsett. At det ikke bare er et uhell, sier Sulland til VG.

– Hva er det som gjør at dere mener han har gjort dette med viten og vilje?

– Det er basert på bevisene vi har i saken, sier Sulland.

Ektefellen siktet: Vil ikke forklare seg

Idar Vollviks kone Anita Vollvik er også siktet i saken.

– Hun har foreløpig ikke ønsket å la seg avhøre, sier Sulland.

Anita Vollvik er daglig leder og styremedlem i selskapet Vovi AS som oppgir at de driver med engroshandel med sykepleie- og apotekvarer. Vovi AS er fulleid av Idar Vollvik.

– Idar Vollviks virksomhet Vovi AS er sentral i etterforskningen, sier Sulland.

Politiet opplyser at Anita Vollvik får juridisk bistand fra advokat Brynjar Meling. Han sier følgende til VG om hvordan hun stiller seg til siktelsen:

– Jeg antar at siktelsen er en ren formalitet for å undersøke mobiltelefon og data, da må de sikte henne. Hun stiller seg avvisende til at hun har gjort noe straffbart og er overbevist om at det ikke er begått straffbare handlinger i virksomheten i det hele tatt.

Meling har rådet henne til å ikke forklare seg i saken, noe han begrunner med politiets fremgangsmåte i saken og viser til aksjonen tirsdag.

– Når de velger en sånn konfrontasjonslinje, får de en lignende linje fra forsvarer. Derfor har jeg anbefalt henne å ikke gå inn til avhør før saken har fått rette proporsjoner, sier Meling og legger til:

– Det sier seg selv at å pågripe en person og holde han i varetekt i halvannet døgn for noe som går på pakking av vareforsendelse, at dette er fullstendig uproporsjonalt, sier Meling.

Han ønsker ikke å uttale seg til VG om hva hennes rolle i selskapet har vært og understreker at siktelsen er en ren formalitet.

– Når tiden er inne skal hun forklare seg for politiet, så det blir en sak mellom henne og politiet.

Idar Vollvik: – Hun er helt uskyldig

Overfor E24 beskriver Vollvik konas rolle på følgende måte:

– Jeg har vært sjefen hennes i 25 år. Hun har ikke hatt noen utøvende rolle. Det vet alle ansatte, det vet hun selv og det var alle leverandører. Hun har håndtert og hatt ansvar for kundeservice, litt økonomi og «that’s it». Det har jeg forklart overfor politiet. Hun er helt uskyldig i det her.

– Men hvorfor er hun da siktet i denne saken?

– Fordi de (politiet red.anm.) hadde behov for å lese av telefon og datamaskiner og sånne ting. Så det tror jeg, det forsto jeg på politiet var mer formalia for å kunne gjøre beslag.

– Hva er det de har beslaglagt?

– PC og mobil. Vi har gitt ut alt. Vi har ingenting å skjule.

VG har tidligere skrevet om at Vovi AS flere ganger tidligere har fått forsendelser med munnbind stoppet i tollen.

Publisert: 04.09.20 kl. 16:36