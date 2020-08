MENER POLITIET HANDLET RIKTIG: Høyrepolitiker Peter Frølich (H) reagerer på kritikken andre politikere har gitt til politiet. Foto: Frode Hansen

Frølich (H) om SIAN-demonstrasjonen: – Politiet gjorde det riktige

Politiet har fått sterk sterk kritikk for hvordan de håndterte situasjonen da SIAN-lederen ble angrepet lørdag. Peter Frølich (H) og Per-Willy Amundsen (FrP) forsvarer politiet.

Nå nettopp

– Jeg synes politiet kan gå ut av dette med hevet hode. Slike situasjoner er ekstremt vanskelige, og kan lett gå ut av kontroll, sier Frølich til VG.

Lørdag hadde den omstridte, islamfiendtlige gruppen SIAN markering på Festplassen i Bergen. Politiet hadde fra før satt opp barrierer for å unngå sammenstøt mellom grupperingene.

Men da SIAN-leder Lars Thorsen plutselig ble angrepet, brøt fullt kaos løs. Politiet brukte tåregass mot de som demonstrerte mot markeringen..

Markeringen ble oppløst av SIAN umiddelbart. Politiet trakk seg også vekk og valgte en «passiv fremgangsmåte», ifølge innsatsleder Jon Endre Skeie i Vest politidistrikt.

– Vil få kritikk nesten uansett hva de gjør

Flere har reagert på politiets maktbruk under markeringen, blant annet Arbeiderpartiets leder i byen, Geir Steinar Dale, og andre politikere.

I dag gikk Bergens-politiet ut og forsvarte maktgrepene de brukte, og rettet også en pekefinger til politikere som før arrangementet var kritiske til beslutningen om å tillate demonstrasjonen.

– Det er så uhyre enkelt å sitte på sidelinjen i ettertid og rette pekefinger, sier Høyre-politiker Frølich søndag kveld.

Foto: Eivind Senneset

Høyre-politikeren synes politiets maktbrukt lørdag virket nødvendig.

– Dette er et vepsebol med mennesker som er ytterliggående for hver sin front - noe som gjør det nesten umulig for politiet. De vil få kritikk nesten uansett hva de gjør.

Han understreker at han ikke støtter SIANs holdninger, men at det ikke forsvarliggjør å bruke vold mot ytringer.

– Mange setter pris på politiets arbeid for å sikre ro og orden, og det gir rom for demokratiske ytringer, sier Frølich.

les også SIAN-leder slått ned i Bergen – blør fra hodet etter hendelsen

– Vanlig politimetode

Lene Martinsen (21) var en av dem som ble gasset av politiet, og er sterk uenig i at politiet brukte en «passiv fremgangsmåte», slik politiet selv hevder.

– Tåregass er en vanlig politimetode som er tillat og kan brukes proporsjonalt. Politiet har god trening med dette, og har etter alle solemerker gått innenfor de hjemler som er gitt for maktbruk, sier Frølich.

– Selv om politiet har god trening, er det vel ikke slik at metodene aldri kan slå feil?

– Det er ikke slik at vi automatisk skal si at alt politiet gjør er riktig, men igjen: Det er veldig enkelt for politikere å sitte på sidelinjen og gi kritikk. Politiet skal ta avgjørelser på sekunder, og dette var en uoversiktlig situasjon.

Foto: Eivind Senneset

– Prinsippløst

Politiet får også full støtte fra Fremskrittspartiet (FrP).

– Bruk av tåregass er en relativt moderat form for maktbruk når demonstrasjoner blir voldelige og politiet må gjenopprette lov og orden, sier Per-Willy Amundsen, justispolitisk talsperson for FrP.

Han fortsetter:

– Det er totalt uforsvarlig og prinsippløst av politikere på venstresiden som nå kritiserer politiet for deres arbeid. Lovlige demonstrasjoner skal beskyttes og ytringsfriheten skal ikke undergraves av totalitære politiske krefter.

FRP-POLITIKER: Per-Willy Amundsen. Foto: Eskil Wie Furunes

Politiet reagerer

Selv mener politiet at enkelte politikere legitimerer aggresjon mot politiet, og forsvarer bruken av tåregass.

– Vi har politikere som legitimerer aggresjon mot politiet. Det setter oss i en vanskelig posisjon. Jeg skjønner også at de ønsker å ta standpunkt til ting, og det er viktig å få ungdommene politisk engasjert. Men vi må se på retorikken, sa Morten Ørn, geografisk driftsenhetsleder for politiet i Bergen søndag.

Ap-Dale mener det blir feil å få det til å virke som om politikere forherliger voldsbruk og at politiet må tåle kritikk. Samtidig ser han bekymringen når det gjelder ytringsdebatten:

– Dette forstår jeg. Jeg deler bekymringen for at vi nå får en generasjon som tilsynelatende har langt mindre respekt for politiet enn det vi ønsker, sier han.

Publisert: 23.08.20 kl. 20:41

Les også

Fra andre aviser