VG-Peil-Logo Vil at elevene skal reflektere mer over sex Seksualundervisningen i Norge har fått mye kritikk. Denne uken lanserte Sex og politikk et nytt undervisningsopplegg, som de håper vil gjøre det lettere for lærere å snakke med elever om sex. Maria Rud Halvorsen Av Publisert 02. september, kl. 08:48 Maria Rud Halvorsen Både elever og lærer synes det kan være flaut med seksualundervisning. Maria Rud Halvorsen Av Publisert 02. september, kl. 08:48 Sveip videre for å lese hvordan det nye opplegget er. Maria Rud Halvorsen Av Publisert 02. september, kl. 08:48

Nå blir seksualundervisningen ny: – Vi får si mer om hva vi mener

Nå skal porno inn i undervisningsmateriellet til Sex og Politikk.

For mindre enn 10 minutter siden

KROPPSIDEALER: Ungdommene tester ut noen aktiviteter fra «Uke 6»-opplegget og snakket om hva som hva som påvirker kroppsidealer og selvbilde. Gruppene snakker om mange faktorer, blant dem humør, kritikk, reklame, venner og Kardashian-søstrene. Foto: Maria Rud Halvorsen

«Aubergine, aubergine, aubergine» sier noen jenter ved Nordpolen ungdomsskole i Oslo. For dem som kjenner til at aubergine-emojien gjerne brukes som et symbol for penis, er det tydelig at dagens tema er sex.

En gruppe elever i 10. klasse får presentert et nytt opplegg for seksualundervisning som er laget av foreningen Sex og Politikk. «Uke 6» som opplegget heter, brukes av over 40 prosent av ungdomsskolene i Norge.

Syv av ti grunnskolelærere sa i en undersøkelse fra Sex og Samfunn i 2016 at kvaliteten på seksualundervisningen var for dårlig. Nå blir alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring fornyet, og derfor har også «Uke 6» blitt ny.

Nytt fokus på porno

Leder for Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen, forteller at man nå har fått tre overordnede temaer i læreplanen. Et av dem er folkehelse og livsmestring, og det innebærer seksualundervisning.

– Hovedforskjellen i «Uke 6» er at det er mer konkret rettet mot ungdommenes hverdager. Derfor har vi tatt med porno og fokuserer enda mer på sosiale medier. Det skal også bli enklere for undervisere å navigere i materiellet, også de som ikke er kjempeinteressert i temaet, men «må» ha det.

«Uke 6» er godkjent av og får støtte fra Kunnskapsdepartementet og Helsedirektoratet. Det betyr at alle lærere og skoler som ønsker det, kan benytte seg av materiellet.

NORMER: Leder for Sex og politikk, Tor-Hugne Olsen, forteller at normer er en del av undervisningen fordi refleksjon rundt hvilke normer vi har, kan gjøre det lettere å bryte dem. For eksempel hvis det er forventet at man skal forelske seg i en jente, men forelsker seg i en gutt. Foto: Maria Rud Halvorsen

Nå er også alt materialet refleksjonsoppgaver. Olsen sier at de legger stor vekt på at man lærer bedre av å diskutere seg frem til noe enn hvis man bare hører på, men også at man skal ha en positiv inngang til seksualundervisning.

– Dritflaut

Angela (14) synes det er bra at undervisningen innebærer at elevene selv reflekterer.

– Vi får si mer om hva vi mener, istedenfor at læreren skal fortelle oss det, legger Maya (15) til.

10. klasse-jentene er litt uenige om det er flaut å snakke om seksualitet med klassen og læreren.

– Dritflaut uansett, sier Sara (15).

– Jeg synes det er greit, så lenge ikke alle andre blir flaue. Da blir det ubehagelig, sier Ingeborg (14) og legger til at det er best å ha seksualitetsundervisning med en lærer man kjenner.

Gruppen med 10.-klassinger får prøve ut noe av det nye materiellet og snakker blant annet om normer og kroppsidealer. Daniel (15) forteller at han trodde de skulle snakke mer om det man først tenker på når man hører seksualundervisning, men synes likevel øvelsene er nyttige.

– Kjærlighet og tiltrekning handler jo også om kroppsidealer, så det er litt blanding med sex og samfunn, sier han.

KJENDISER: – På sosiale medier kan man se kjendiser som legger ut bilder av kroppene sine, men redigert og operert. Men mange unge kan kanskje lure på hvorfor man ikke ser sånn ut, sier Daniel (t.h.) om hvorfor hans gruppe mener sosiale medier påvirker kroppsidealer mest. Foto: Maria Rud Halvorsen

– Unge vil ha mer kunnskap

Statssekretær i kunnskapsdepartementet, Anja Johansen (V) mener mange lærere gjør en god jobb med seksualundervisning, men at dette varierer veldig fra skole til skole. Derfor er hun glad for at Sex og Politikk lager et opplegg som alle skoler har mulighet til å bruke.

«SEX EDUCATION»: – Når ungdom forteller at de lærer mer fra Netflix-serien «Sex Education» enn på skolen, forstår vi at vi har et forbedringspotensial, sier statssekretær Anja Johansen (V) og refererer til et innslag hun hadde sett på NRK. Foto: Maria Rud Halvorsen

Johansen har selv jobbet som lærer i mange år.

– Min erfaring er at barn og unge vil ha mer kunnskap om dette temaet. Særlig temaer som lyst og mangfold, grenser og integritet. Seksualitet er så mye mer enn biologi og sykdommer. Det handler også om identitet, kjærlighet, lyst og likestilling.

Publisert: 02.09.20 kl. 08:48