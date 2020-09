SVINDEL: Bildet viser et eksempel på en e-post som ble sendt ut til ansatte, forkledd som kolleger, men med skadelig vedlegg. Foto: Skjermbilde fra Hedmark IKT

Over 10.000 kommunalt ansatte utsatt for alvorlig e-post-angrep

Hedmark IKT sier de er utsatt for et alvorlig e-post-angrep tirsdag kveld. Syv kommuner i innlandet er rammet.

Oppdatert nå nettopp

Rundt klokken 18:30 oppdaget en ansatt på driftsavdelingen at det ble sendt ut en rekke e-poster som han oppfattet som mistenkelige.

Daglig leder i Hedmark IKT, Edvard Lysne, sier til VG at de er utsatt for et eksternt angrep. Han sier at noen har sendt ut e-poster til alle ansatte, forkledd som kolleger, men med skadelig vedlegg.

Lysne sier at alle ansatte er rammet, men at de foreløpig ikke har oversikt over hvor mange som har trykket seg inn på vedlegget. Derfor kjenner de ikke til skadeomfanget.

– Nå sitter vi sammen med kriseledelsen og teknisk ekspertise for å kartlegge omfang og avgrense videre skade. Vi har samtidig sendt ut beskjed til ansatte, sier han.

Hedmark IKT er et interkommunalt IT-selskap som drifter, forvalter og utvikler løsninger for de syv kommunene Hamar, Stange, Kongsvinger, Sør-Odal, Løten, Nord-Odal og Grue.

– Dette er svært alvorlig for oss, sier han.

Lysne sier de tirsdag kveld er i kontakt med nasjonale sikkerhetsmyndigheter.

Ser dere en sammenheng mellom dette angrepet og IT-angrepet på Stortinget i forrige uke?

– Det er nærliggende å se en sammenheng siden det kommer så tett i tid, men vi kjenner ikke nok til angrepet, sier han.

Publisert: 01.09.20 kl. 23:32 Oppdatert: 01.09.20 kl. 23:48