STØTTE: Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn bistår bygningsarbeiderne som ikke har fått lønn i konkursrammede Fagarbeideren AS. Sondre K. Høysæter (t.v.) leder Hope for Justice. Foto: Hallgeir Vågenes

Fagarbeideren AS konkurs: LO hjelper ansatte hjem til jul

Bostyrer etter konkursen i Fagarbeideren AS ønsker å komme i kontakt med de ansatte: - Men jeg kan ikke love at noen har penger til julaften.

Nå nettopp

Advokat Andreas Strime Christensen bestyrer konkursboet etter firmaet som er beskyldt for moderne slaveri mot ca. 35 arbeidere fra Bulgaria, Polen, Afghanistan og Norge.

– Jeg vil bistå de ansatte, slik at de først kan få dagpenger som arbeidssøkende og siden få tilbake utestående lønn fra den statlige lønnsgarantiordningen, sier bostyreren.

Advokat Christensen håper å få til et allmøte så snart som mulig, for å gi de ansatte den formelle oppsigelsen som er nødvendig for at de kan få støtte fra NAV.

– Jeg kan ikke love at noen får utbetaling før jul. Har de ikke penger til mat, er det spørsmål om fagforeningene eller andre kan gi nødhjelp, sier bostyrer Christensen.

LO jobber for å finne løsninger

Fagbevegelsen har engasjert seg sterkt i skjebnen til de innleide bygningsarbeiderne som ikke har fått lønn de siste månedene og ikke har råd til å reise tilbake til hjemlandet.

– Vi jobber på bred front for å finne løsninger for dem som er utnyttet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund, som har ansvar for arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i LO.

LO åpner solidaritetsfondet for ofrene for menneskehandel, men vil også hjelpe andre ansatte i Fagarbeideren AS.

– Dette er først og fremst et offentlig ansvar. Men vi vil bidra til at alle involverte som er organiserte kommer seg hjem til jul, uansett om de kommer fra Balestrand eller Bulgaria, sier Tinnlund.

LO-LEDER: Hans-Christian Gabrielsen, her på besøk på Kværner Verdal under høstens valgkamp. Foto: Gisle Oddstad

En mann som er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, skal ifølge firmaets eier Jan Ove Sævareid ha drevet Fagarbeideren AS mot konkurs.

Asker og Bærum tingrett brukte mindre enn en time torsdag på å ta konkursbegjæringen fra kemneren til følge og innstille virksomheten.

Eier beklager: Forferdelig trist

Fagarbeideren skylder kemneren 2,3 millioner i forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift og staten over 1,3 millioner kroner i merverdiavgift.

I tillegg vil over 30 bygningsarbeidere melde lønnskrav til boet på 2–3 millioner kroner.

– Jeg må bare beklage. Alt det som har skjedd, er forferdelig trist. Jeg visste ikke hvor ille det var fatt før i november, sier Jan Ove Sævareid etter rettsmøtet.

Fair Play Bygg, som er opprettet av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene for å rydde opp i bygge- og anleggsbransjen, kaller saken en skandale.

– Det er mange som står i fare for å gå sultne på julaften som følge av denne svindelen, sier Lars Mamen, som leder Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Sammen med Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet i LO bistår Fair Play Bygg Oslo og omegn omkring 35 ansatte i Fagarbeideren AS.

– Men det kan være flere vi ikke har identifisert som ofre. Vi kjenner til 153 arbeidere som har vært innom firmaet siden november 2018, opplyser Mamen.

JOBB: Fagarbeideren AS var engasjert på Politiets Nasjonale Beredskapssenter, som bygges utenfor Oslo. For dette oppdraget fikk de lønn som avtalt. Foto: llustrasjon: Nordic — Office of Architecture

Retter krav mot store entreprenører

Nå vil fagforbundene sende et såkalt solidaransvar-krav til entreprenører som har kjøpt tjenester fra Fagarbeideren AS, for å få dem til å betale arbeidernes lønn.

– De skal forsikre seg om at underentreprenørene utbetaler lønn. Oppfyller de ikke denne plikten, kan de holdes solidarisk ansvarlige, sier Lars Mamen.

Han er kritisk til at store entreprenører og offentlige byggherrer har leid inn Fagarbeideren AS.

– Dette firmaet har operert kriminelt i ly av en fin fasade. Jeg forventer at bransjen og myndighetene går i seg selv og rydder opp i problemene, sier Mamen.

Fagarbeideren AS har blant annet hatt oppdrag på Politiets Nasjonale Beredskapssenter, et bygg til 2,5 milliarder kroner som reises i Ski kommune sørøst for Oslo.

Sondre K. Høysæter leder Hope for Justice, som hjelper ofre for menneskehandel. Han mener at ansatte i Fagarbeideren har vært utsatt for moderne slaveri.

– Dette er systematisk utnyttelse av folk som ofte ikke kan språket eller har nettverk i Norge som kan hjelpe dem, når krisen treffer og de ikke får lønn, sier Høysæter.

– Vi jobbet og jobbet uten lønn

Hrabin F. Haralanov fra Bulgaria forteller at Fagarbeideren AS ordnet flybillett til Norge. De ansatte bor gratis og fikk 5000 kroner på konto da jobben startet.

– Problemet var at vi jobbet og jobbet, de fleste av oss i to måneder i høst. Uten å få lønn. Jeg fikk kranglet meg til 5000 kroner ekstra i forskuddsbetaling. Siden har vi ikke fått fem øre, sier den bulgarske bygningsarbeideren.

Se Haralanov fortelle hvordan han har opplevd å jobbe for Fagarbeideren:

Eieren av Fagarbeideren vedgår at han var naiv som overlot driften til en annen.

Denne mannen ble i 2002 og 2013 dømt til fengselsstraffer for arbeidslivsbedrageri. Han har flere konkurser bak seg og er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet for alltid.

Mannen skiftet navn to år før han i desember i fjor begynte å jobbe i Fagarbeideren AS.

– Jeg politianmeldte ham i går. Han gikk bak ryggen min, fortalte ikke om sin bakgrunn og har ikke spilt åpent, sier eier av Fagarbeideren AS Jan Ove Sævereid.

Konkursrytter avviser lederrolle

Til VG har mannen sagt at han bare er ansatt i selskapet. Han har hevdet at han ikke har en lederrolle eller driver næringsvirksomhet.

Sævereid hevder at firmaet har 7–8 millioner kroner utestående for utført arbeid. Det ledet ifølge ham til likviditetsproblemer etter sommeren og at ansatte ikke fikk betalt.

FIKK HJELP: Over 30 bygningsarbeiderne var mandag i møte hos Fellesforbundet, hvor de fikk hjelp med lønnskrav mot Fagarbeideren AS. Foto: Hallgeir Vågenes

Selv om det ikke er penger i boet, kan ansatte få dekket lønn og feriepenger som de har til gode fra lønnsgarantiordningen til NAV.

Men saksbehandlingstiden kan være over ni måneder - og enn så lenge kan de ansatte med oppsigelse i hånd få dagpenger som arbeidssøkende.

– Hvis de godtgjør sine krav overfor meg, vil jeg sende dem samlet over til NAV, sier bostyrer Andreas Strime Christensen.

Bostyrer: Vil følge pengestrømmene

Bærum-advokaten kaller situasjonen i Fagarbeideren AS «veldig uoversiktlig».

– Det er ingen tvil om at det er nødvendig å granske hvordan firmaet har vært drevet og undersøke hvor midler er blitt av. Jeg vil følge pengestrømmene og se om det foreligger straffbare eller kritikkverdige forhold, sier bostyrer Christensen.

Fair Play Bygg, Oslo og omegn varslet Akrimsenteret i Oslo om forholdene i Fagarbeideren AS i september. Firmaet er under etterforskning hos Oslo politidistrikt.

– Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping utgjør den største trusselen mot et anstendig arbeidsliv og den norske velferdsstaten, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VG på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4798060744.

Publisert: 19.12.19 kl. 21:50

Mer om

Flere artikler