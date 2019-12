FORGIFTET: Den døde ulvetispa inneholdt spor av etylenglykol, som blant annet er å finne i frostvæske. Foto: Politiet

Død ulv var forgiftet

En ulv som ble funnet død i Åsnes i Hedmark i mai, var forgiftet.

Den døde ulvetispa inneholdt spor av etylenglykol, som blant annet er å finne i frostvæske.

Det melder Innlandet politidistrikt i en pressemelding, hvor det kommer frem at de har flere erfaringer med at personer legger ut giftig åte i skogen. Politiet mistenker at dette er gjort med vilje, for å ta livet av ulv.

– Vi vil be folk være oppmerksomme og melde ifra hvis noen skulle komme over mistenkelige funn eller aktivitet som kan knyttes til dette, sier politifullmektig ved Avsnitt for økonomi og miljøkriminalitet i Innlandet politidistrikt, Einar Gauslaa Bergem.

Utlagte kjøttbiter som ble funnet i samme område i desember 2018, inneholdt også etylenglykol.

Politiet anser dette som alvorlig miljøkriminalitet. De opplyser også om at slike giftåter kan ha stort skadepotensiale for både rovvilt og hunder.

«I tillegg kan det påføre dyr store lidelser ved inntak», står det i pressemeldingen.

Politiet har ingen mistenkte i saken, og ber om tips.

