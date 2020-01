TILSTEDE I GATEBILDET: Sarah Gaulin (24) er natteravn og lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Foto: Trond Solberg, VG

Natteravner om drapet i Prinsdal: – Alle skal føle seg trygge

PRINSDAL (VG) Natteravner i bydel Søndre Nordstrand opplever ikke at folk er redde, til tross for at en 21 år gammel mann ble drept fredag kveld.

To stearinlys er tent utenfor Prinsdal Grill. Lørdagskvelder er vanligvis travle her, men i dag har det vært helt stille.

Grillen er en del av Prinsdal sentrum, som ligger i bydelen Søndre Nordstrand, lengst sør i Oslo. Tvers over gaten ligger en klesforretning, et treningsstudio og en ambulansestasjon.

Vanligvis begynner natteravnene Sarah Gaulin, Hans-Christian Haga og Ragnhild Fjellstad å gå ved 21-tiden, men denne dagen er ekstra spesiell.

Fredag kveld ble en 21 år gammel mann skutt og drept utenfor gatekjøkkenet, i det politiet beskriver som et tilsynelatende målrettet drap av en foreløpig ukjent gjerningsperson.

– Jeg opplever at de fleste føler seg trygge, men det er en skolevei opp her, og sikkert ekkelt for mange foreldre å vite at skoleveien til ungen deres har blitt åsted for et gjengoppgjør eller hva det kan ha vært, sier Gaulin, som også er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet.

Prinsdal-drapet: «Han var som en bror for meg»

Behov for flere natteravner

Rett før VGs journalist møter natteravnene, har de nettopp snakket med en ungdomsgjeng på 10–12 år.

Gaulin forteller at de ikke var redde, på tross av det som har skjedd i lokalmiljøet deres.

– Det er en selvfølge at alle skal føle seg trygge her ute, sier hun og legger til:

– Og så har det ikke som jeg er kjent med vært vold eller skyting her før, det er et veldig rolig område.

Natteravnene etterlyser nå politi med bedre kjennskap til bydelen og ungdommene, for å unngå lignende hendelser. De håper også flere vil bidra til å øke tilstedeværelsen i gatebildet.

– Vi sliter med rekrutteringen, så det er begrenset hvor mye vi klarer å dekke, sier Haga.

– Det trenger ikke å være foreldre heller, det kan være en bestemor eller en god nabo, tilføyer Gaulin.

Publisert: 11.01.20 kl. 17:25

