UTENFOR KONTORDØREN: Slik var det utenfor kontordøren til Siri Kalvig tidligere i dag. I natt er hun i full beredskap. Foto: Privat/ Scanpix

Vær-Siri om stormflovarsel: – Aldri sett at de er så godt forberedt

Ekstremværet «Didrik» kan øke vannstanden med over én meter mange steder langs kysten i natt. Verst blir det i sør i Rogaland og vest i Agder.

Det opplyser statsmeteorolog Kristin Seter ved værvarslingen på Vestlandet til VG.

– Det blir veldig høy vannstand i Stavanger, sannsynligvis over bryggekanten. Men vannstanden blir enda høyere andre steder sør i Rogaland og vest i Agder. Samtidig som det vil variere mye fra sted til sted, sier Kristin Seter.

Hun forteller at Meteorologisk institutt har ekstra folk på jobb i natt for å følge opp varsler som skal oppdateres.

– Vi forventer at været er på det verste mellom kl. 01 og 03 i natt, sier Seter

Stormflo og høyere vannstand er den typen klimaendringer statsmeteorolog Siri Kalvig frykter mest.













– Klimaendringene gjør at vi må forberede oss på slike hendelser oftere. Bremser vi ikke klimaendringene vil mer vann og flom kunne gjøre enorm skade, sier Siri Kalvig til VG.

For sin egen del er Kalvig i full beredskap i natt. Hun er leder for Nysnø Klimainvesteringer – statens investerings-firma som har som hovedoppgave å begrense klimaendringene gjennom investeringer i teknologi.

– Våre lokaler ligger noen få meter fra vannkanten i Vågen i Stavanger og her er det stor fare stormflo. Anslagene varierer veldig mye. Men det siste fra Meteorologisk institutt er at vannet stige opptil 80–90 cm her i Stavanger da er jeg redd for at vannet vil komme inn over inngangsdøren vår. Jeg er bekymret og det er det mange butikkeiere i området som også er. Jeg regner med å være på plass i natt for å se hvordan det går, sier Siri Kalvig.

Samtidig har beredskapen som Stavanger kommune har iverksatt, gjort at hun ikke er så urolig som tidligere på dagen tirsdag.

– Jeg har aldri sett at de er så godt forberedt som de er nå, sier Kalvig.

Stavanger kommune har lagt ut en flomvern bestående av en 110 meter lang, vannfylt plastpølse i Vågen som er et av de mest utsatte områdene i byen.

– Vi har også fått på plass en god pumpekapasitet i samarbeid med nød etatene med tanke på P-hus og andre eiendommer som måtte få vannskader. Ved en så omfattende flo, den største vi har hatt på 25 år, kommer det til å bli skader på privat eiendom. Vi er i full beredskap utover natten og venter en ny flomtopp mellom klokken 13 og 15 i morgen og slapper ikke av før etter det, sier Torstein Nielsen, beredskapssjef i Stavanger kommune til VG.

Grunnen vil at havnivået øker så mye nå, er at alle forholdene ligger til rette for det:

Det har nettopp vært fullmåne

Månen er nærme

Det ligger et kraftig lavtrykk vest for landet

– Det er dette som kalles stormflo – at vi har en kombinert effekt av både månen, og et kraftig lavtrykk, opplyste meteorolog Pernille Borander til VG tidligere i dag. Det skal noen tilfeldigheter til at et kraftig lavtrykk sammenfaller med at du har fullmåne.

