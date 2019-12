Klikk for å aktivere kartet

Dømt etter dramatisk biljakt utenfor Molde

Politiet kastet ut spikermatte og avfyrte skudd for å stanse mannen i 40-årene. Tingretten mener han brukte bilen som våpen.

Biljakten endte dramatisk i romjulen for ett år siden, med flere skudd mot bilen. Mannen i 40-årene ble tiltalt for å ha forsøkt å kjøre ned tre politimenn.

Nå er han dømt til ti måneder ubetinget fengsel, for å forsøke å kjøre på tre politipatruljer med en bil på over to tonn.

Tingretten mener den tiltalte brukte bilen som våpen mot politiet.

«Tiltalte domfelles nå for handlinger som meget lett kunne ha fått et alvorligere utfall enn hva som ble tilfelle. Tiltalte brukte bilen som et redskap på en slik måte at han måtte forstå at de som satt i bilene han kjørte på, lett kunne bli påført betydelige kroppsskader.»

Han ble dømt til ti måneder fengsel i Romsdal tingrett. Mannen har ikke erkjent straffskyld og kan anke dommen til lagmannsretten.

Kjørte mot politipatruljer

Det var mannens kone som varslet politiet om at han kjørte familiens bil med promille.

Tre politipatruljer ble sendt for å stanse ham. Da han kjørte inn i den første politibilen han møtte, ble politibilen hektet fast og dratt cirka 50 meter etter, ifølge dommen fra Romsdal tingrett.

En annen politiansatt forsøkte å legge ut spikermatte, da mannen kom kjørende mot ham i stor fart. Ifølge dommen måtte han springe ut av veien for å ikke bli truffet.

Han kom seg dermed unna politiet, som forsøkte å lage en ny veisperring.

Det endte med at den lokale mannen skal ha kjørt inn i en ny politibil.

Avfyrte skudd mot mannen

En politibetjent forsøkte å stanse ham ved å avfyre fire skudd mot førerhuset. To av dem gikk gjennom frontruten. Han fortsatte likevel ferden, og stanset ikke før han kom til en fergebom.

Politiet skjøt to skudd mot motoren, slik at bilen ikke lenger var førbar. Blodprøvene etter at han ble pågrepet viste en promille på 1.04.

Den tiltalte har vært dømt flere ganger tidligere for vold og trusler.

Publisert: 16.12.19 kl. 18:44 Oppdatert: 16.12.19 kl. 18:57

