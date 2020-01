En av de tiltalte i den store narkotikasaken som startet i Nedre Romerike tingrett tirsdag, er sporløst forsvunnet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Narkotikatiltalt mann møtte ikke opp i retten

En av de ni tiltalte som tirsdag skulle møtt opp i en stor narkotikasak i Nedre Romerike tingrett, møtte ikke opp da saken startet.

NTB

Nå nettopp

Den yngste av dem, en mann i 20-årene bosatt i Vestfold, er sporløst forsvunnet. Han har vært etterlyst i flere uker i forbindelse med en av årets største narkotikasaker. Heller ikke hans forsvarer, advokat Ingrid Brekke, har fått kontakt med ham, skriver Dagbladet.

Påtalemyndigheten mener mannen har hatt en sentral rolle i forbindelse med et narkotikalaboratorium i en kjeller i Vestfold. Ifølge tiltalen har han blant annet stått for utblanding av amfetamin for videresalg.

To av de andre tiltalte er heller ikke til stede i retten. En av dem skal være innlagt på et sykehus i Spania. Mannen er ansett som en av hovedmennene i det politiet mener var et narkotikanettverk.

En annen ikke vært tilgjengelig før rettssaken. Hans forsvarer forsøkte i morgentimene tirsdag å få kontakt med ham uten å lykkes. På grunn av omstendighetene har flere av forsvarerne til de ni tiltalte bedt om at rettssaken utsettes.

Det var i januar i 2018 at opprullingen av den omfattende narkotikasaken startet. De ni personene ble pågrepet for å ha innført, oppbevart eller solgt til sammen rundt 50 kilo amfetamin, 7 kilo råopium og 87 kilo hasj, eller medvirket til dette.

Publisert: 07.01.20 kl. 11:47

Mer om

Flere artikler