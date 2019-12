KAKEMANN: Syv år på rad har Caroline laget stadig mer imponerende pepperkakebyggverk. Foto: Privat

Carolines (32) pepperkakeskulpturer er til å spise opp!

Det er hverken tre, plast eller marmor som er råmateriale i Caroline Erikssons (32) livaktige skulpturer, men pepperkake.

Nå nettopp

Det ser nesten ut som Caroline Erikssons «Groot»-skulptur er skåret ut i tre, men det er et langt mer spiselig materiale som er tatt i bruk.

For syvende jul på rad lager Eriksson storslåtte pepperkake-skulpturer hjemme på kjøkkenet. Det som startet som et innslag i en pepperkakekonkurranse i 2013 har utviklet seg til det hun selv omtaler som en «noe usunn» lidenskap for pepperkakeskulpturer.

– Jeg har alltid lagd figurer tilknyttet film og årets kinopremierer. Jeg vil gjerne utfordre meg selv, og tenkte på denne figuren, «Groot» fra «Guardians of the Galaxy», sier Eriksson, som til daglig jobber som 3D-designer.

– Jeg tenkte det ville være heftig å prøve å få til en treaktig tekstur, sier Eriksson til VG, og forteller at hun har tatt i bruk spesialverktøy i form av et kjevle med spor for å få til skårene i deigen.

Eriksson er opprinnelig fra Sverige, men er bosatt i Oslo, og har etter hvert lang erfaring i pepperkakevirket. For eksempel lagde hun i 2014 dragen «Smaug» fra «Hobbiten», og året etter Star Wars-skurken «Darth Vader». Begge årene dro VGTV på besøk for å se på verket:

I fjor fikk Eriksson for alvor oppmerksomhet etter at hennes «Xenomorph»-skulptur (kjent som det farlige romvesenet fra «Alien»-filmene) gikk viralt gjennom internett og internasjonale medier.

– Det var superkult. Jeg har fått mye oppmerksomhet for skulpturene siden starten, men i fjor tok det virkelig av, sier hun.

«Alt» er spiselig

Eriksson har trøbbel med å anslå hvor mange deler «Groot» består av, eller hvor mye deig som er brukt. Men med steking, forming, smelting og pynting har hun stått på kjøkkenet nærmest sammenhengende siden starten av desember, kan hun fortelle.

– Det er flere hundre deler, kanskje mellom 500 og 1000. Jeg har brukt fem deiger, og sikkert syv pakker sukker. Hele starten av julen har gått med til baking, sier hun.











Der enkelte av de mest hardbarkede pepperkakebyggmesterne «jukser» med lim og alternative materialer, sverger Eriksson at nesten hele skulpturen i praksis er spiselig.

– Unntaket er et reisverk av hønsenetting, som støtter skulpturen. Alt annet er spiselig, selv om jeg lager en egen type pepperkakedeig som er litt hardere og holder bedre, forteller hun.

Publisert: 21.12.19 kl. 16:30

Mer om

Flere artikler