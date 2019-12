SØKER: Søket pågår fortsatt etter at en båt kantret utenfor Kragerø. Foto: NTB Scanpix

Mann døde etter båtulykke

Mannen som ble funnet hardt skadet på et skjær utenfor Kragerø er erklært død.

For mindre enn 10 minutter siden

Det melder politiet i Sør-Øst. Mannen ble funnet under en redningsaksjon etter funn av en båt med kjølen opp. Det søkes fortsatt etter flere på stedet.

– Vi jobber på mange fronter for å finne ut om han var alene. Vi har ute en redningsskøyte, dykkere og seaking-helikopter, så vi har bra med ressurser ute, sier operasjonsleder i politiet, Jan Kristian Johnsrud.

Operasjonslederen sier at det kan se ut som at en fritidsbåt har gått på et skjær og gått rundt. Johnsrud bekrefter at det er avdødes båt.

Redningsleder i Hovedredningssentralen Sør-Norge Kjetil Hagen sier til VG at det har blitt gjort funn av gjenstander i vannet.

– Vi nå jobber med å sette sammen med det som var i båten. Vi vil fortsette søket frem til at det er klare indikasjoner på at det bare var én person involvert, sier Hagen.

SØKER: Søket pågår fortsatt etter at en båt kantret utenfor Kragerø. Foto: Theo Aasland Valen

Hagen forteller at mannen ble funnet hardt skadet på et skjær.

– Det kom først inn en melding om observasjon av en båt som lå opp ned ved et skjær. Kort tid etterpå kom det inn en savnetmelding, og det ble gjort funn av en hardt skadet person på skjæret.

Kort tid etter ble mannen erklært død.

Publisert: 21.12.19 kl. 14:29

Mer om

Flere artikler