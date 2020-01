FORTSATT I TRØBBEL: Venstre-leder Trine Skei Grande, og nestleder Terje Breivik. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

VG-måling: Venstre sliter kraftig

Senterpartiet går litt tilbake i den første VG-målingen på nyåret. Men det er fortsatt rødgrønt flertall med god margin, og Venstre er langt under sperregrensen.

– Vi får bekreftet at Venstre fortsatt sliter med å kare seg over sperregrensen. De er godt under, mens KrF så vidt kommer seg over. Det er jo en av betingelsene for at regjeringen Solberg skal ha en sjanse ved neste valg at begge de to regjeringspartiene får over fire prosent oppslutning, sier analysesjef Thore Gard Olausen i Respons Analyse.

Fakta om målingen Dato for gjennomføring: 2.–6. januar 2020. Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju. Antall intervjuer: 1001 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-2–3 prosentpoeng for hovedfrekvensene.

I den siste målingen de har gjort for VG, får regjeringspartiene til sammen 64 mandater – et godt stykke unna de 85 mandatene man må ha for å få flertall for en regjering. Uten Rødt og MDG får Ap, SV og Sp 87 mandater.

Målingen bekrefter i stor grad det som har vært trenden i tidligere målinger, uten store endringer.

– Det er forholdsvis stabilt, og bekrefter trendene fra i fjor sier Olaussen.

På en nylig NRK-måling gikk Arbeiderpartiet frem hele 3,2 prosent frem, til 26,1 prosent. På VGs måling gjør de ikke dette hoppet, men vokser med én prosent.

Dupp for Senterpartiet

Senterpartiet har hatt en voldsom vekst både frem mot sitt beste lokalvalgsresultat noensinne i høst, og videre etter valget. De gjorde sin beste VG-måling i desember, med 17,4 prosent oppslutning. På denne målingen i januar faller de noe, til 15,8 prosent.

– Det kan se ut til at Senterpartiet har nådd toppen, inntil videre i alle fall. Man får ofte en medvind etter et godt valg, så at en får noen justeringer etter noen måneder er ikke unaturlig. Men om de opplever fortsatt nedgang, er for tidlig å si, sier Olaussen.

Bakgrunnstallene viser at nedgangen først og fremst skyldes at velgerovergangen fra Fremskrittspartiet til Senterpartiet har mer enn halvert seg.

– Dette er en veldig solid måling for Senterpartiet–vi var jubelglade i september da vi fikk det beste lokalvalget i partiets historie, som var halvannen prosent lavere enn det denne målingen viser, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Dette er kjempegode tall for Sp, og det handler om at vi er den tydeligste røsten for å utvikle hele Norge.

FORTSATT FORNØYD: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Fredrik Solstad

Venstre lekker til Ap

Når det kommer til Venstres krymping på målingene, viser bakgrunnstallene at de mister flest velgere til Arbeiderpartiet. Etter det, mister de flest velgere til MDG.

– 19 prosent av dem som stemte Venstre i 2017 har gått over til Ap. Så skal Venstre ha en sjanse til å trå oppover, så må de i alle fall stoppe den lekkasjen der, sier Olaussen.

Venstre-nestleder Terje Breivik sier Venstre har en jobb å gjøre med å vise frem hvor mye politikk Venstre leverer i regjering.

– Spesielt på kombinasjonen klima- og næringspolitikk, som er så viktig både for å få gjort noe med klimaproblemet, men også gjort på rette måten er veldig god næringspolitikk. Vi har en industri som har alle forutsetninger og er på god vei til å både bidra med teknologi som løser klimautfordringer, og å legge grunnlaget for trygge grønne arbeidsplasser, sier han.

– Det er vanskelig å ha en god forklaring på hvorfor akkurat denne målingen havner på 2,5 prosent. Vi har utvilsomt en jobb å gjøre.

Publisert: 08.01.20 kl. 21:17

