TVANGSTEST: Gravide Hege Grostad ble i desember tvunget til å ta en rustest etter politiske ytringer om rus.

Rustestet mot sin vilje – saken sendes til spesialenheten

Spesialenheten skal etterforske saken hvor gravide Hege Grostad ble tvunget til rustest.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I desember i fjor ble samfunnsdebattant Hege Grostad rustestet mot sin vilje. Eidsvoll kommune ba om bistand fra politiet til rustesting, etter at de fikk kjennskap til at rusdebattanten hadde blitt gravid.

Nå er saken oversendt til spesialenheten. Politiet bekrefter at dette er den samme saken som VG har skrevet om tidligere.

– Denne saken omhandler blant annet våre arbeidsmetoder, rutiner og praksis som i sum faller inn under mitt ansvar som politimester, sier politimester Ida Melbo Øystese i en pressemelding.

– Jeg har derfor besluttet å sende saken over til Spesialenheten for politisaker for videre undersøkelse.

– Trolig brudd på menneskerettighetene

På tidspunktet for vedtaket om tvangstesting, var det ingen konkrete mistanker om rus. Testen viste seg å være negativ, og kommunen trakk deretter saken.

Senere er det blitt stilt flere spørsmål til politiets håndtering av saken, samt hjemmelsgrunnlaget for bistand.

Grostads advokat John Christian Elden, har tidligere uttalt til VG at saken er svært alvorlig.

– Denne forfølgelsen av Grostad er trolig i strid med menneskerettighetene. Det er svært alvorlig, og vi forutsetter i første omgang at Statsforvalteren underkaster Eidsvoll kommune tilsyn. Så får vi komme tilbake til om kommunen bør straffes, sier Elden.