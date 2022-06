KUNSTNERISKE OMGIVELSER: Senterpartilederen springer mellom journalister i andre etasje av foajeen til Det Norske Teateret.

Knapp margin er ingen utfordring for Vedum: − Flertall er flertall

DET NORSKE TEATERET (VG) Vedum gjentar og gjentar at tiden for å overkjøre lokaldemokrati er forbi. Men: Han vil overkjøre kommunestyret i Kristiansand.

– Det er flott å være her på Det Norske Teateret, sier Vedum smørblidt til pressekorpset, med en oppfordring om at sakene bør skrives på nynorsk – målformen til teateret.

Senterpartiets årlige sommeravslutning ble nemlig gjennomført i kjernen av ring tre på Det Norske Teateret i Oslo.

Samme teater hvor de utskjelte og kritikerroste skandale-kunstnerne Vinge/Müller i helgen fremførte Ibsens «Hedda Gabler» – med et vell av nakne kropper, intimbarbering, masturbering, urinering i munnen på en skuespiller, og maling med avføring på scenen. Til strålende anmeldelser av blant annet Aftenposten.

– Noe for deg, Vedum?

– Ehh, jeg tror det er bra vi har kunstnerisk frihet i Norge.

– Så det er ikke et kulturpolitisk signal at dere kom akkurat hit i kjølvann av stykket?

– Nei.

TIL KAMP: Partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener at folk lokalt i de gamle småkommunene må få beslutte om nye Kristiansand kommune skal bestå.

Kristiansand, Kristiansand, Kristiansand

Samtidig som partilederen hadde invitert til pressekonferanse er både statsminister Jonas Gahr Støre og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik på vei til Kristiansand for å håndtere den gryende lokale misnøyen.

Regjeringen har nemlig besluttet at de vil gjennomføre en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune om skilsmisse fra Kristiansand ved kommunevalget i 2023.

De tre kommunene ble slått sammen i 2020 – men i gamle Søgne har motstanden vært stor også etter dette. I desember i fjor sa Kristiansand bystyre nei til en folkeavstemning – og trodde saken var over.

– Hva gjør dere om Kristiansand ikke vil arrangere folkeavstemning??

– Nå møter kommunalministeren ordføreren i Kristiansand i dag, og alle ønsker seg her en mest mulig ryddig prosess. Kristiansand var en like fantastisk by før man ble sammen med Søgne.

– Var det bedre tjenester i Søgne da det var en egen kommune?

– Det skal folk lokalt få avgjøre, de vet det bedre meg.

Vedum gjentok flere ganger under pressekonferansen at «tiden for å overkjøre lokalsamfunn er forbi».

– Tror du de folkevalgte i Kristiansand sitter med samme inntrykk?

– Jeg ser at mange har en annen oppfatning enn meg. Men kjernen er at vi ikke har konkludert. Vi skal la folk lokalt få bestemme.

– Dere har konkludert med en beslutning som de folkevalgte i Kristiansand er har avvist?

– Vi har konkludert med at vi skal lytte på folk.

– Mot de folkevalgtes vilje?

– Ja, men vi har ikke konkludert på om vi skal dele eller ikke.

KLAR BESKJED: Lokal motstand til tross, det blir folkeavstemning i Søgne og Sogndalen. Det varsler Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Her side om side med justisminister og partiyndling Emilie Enger Mehl.

Info Dette er striden Søgne er en av 13 kommuner som ble slått sammen mot sin vilje da kommunereformen reduserte antall kommuner i Norge fra 428 til 354. Innbyggerne stemte nei i en folkeavstemning i 2016. Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at tvangssammenslåtte kommuner kunne bli oppløst, dersom kommunestyret vedtar det og søker før 1. juli i år. Søgne ble slått sammen med Kristiansand og Songdalen. Kommunestyret i den nye storkommunen stemte mot å oppløse seg selv. Men i et innbyggerinitiativ i gamle Søgne ber underskriverne regjeringen om å overkjøre kommunestyrevedtaket. Det varslet regjeringen tidligere i juni at de ville lytte til, og at det nå må holdes folkeavstemning. Det er Sp som sterkt ønsket dette, og Ap ga etter. Regjeringen har selv tatt initiativ til å utrede spørsmålet om deling av stor-Kristiansand. Statsforvalteren i Agder har fått oppdraget. Vis mer

– Flertall er flertall

I forkant av kommunesammenslåingen sa både Søgne og Songdalen nei til sammenslåing i hver sin folkeavstemning.

– Hvis det blir 50,1 prosent som ønsker oppløsning – vil det være tilstrekkelig for at regjeringen beslutter oppløsning?

– Nå må vi la folkeavstemningen gå sin gang.

– Så det er helt oppe i luften, eller er flertall flertall?

– Flertall er flertall. Men jeg ønsker ikke å spekulere i tall nå, men har man folkeavstemning så er det fordi vi mener den skal lyttes til. Så får vi se hvor den lander.

– Du snakker stadig om å respektere lokaldemokratiet. I Kristiansand har de et lokaldemokrati i form av kommunestyret. Hvorfor respekterer du ikke deres beslutning?

– Problemet her er at man har også mindretallsrettigheter. Og vi legger til rette for å lytte til mindretallet ved å la dem si sin mening. Da oppstår slike situasjoner.

Vil ikke avkrefte hemmelig avtale

Ifølge en sak i Dagens Næringsliv ble fremtiden til nye Kristiansand kommune allerede forseglet under regjeringsforhandlingene, gjennom en hemmelig regjeringsprotokoll, som omhandlet oppløsning av den aktuelle kommunene.

– Finnes det en slik hemmelig avtale?

– Jeg har sett det har vært spekulasjoner.

– Har det eller ikke vært noen slike avklaringer på bakrommet som dere ikke har delt med offentligheten?

– Hele avklaringen om Søgne og Songdalen kom nå i månedsskifte mai/juni.

– Så du vil avkrefte spekulasjonene om at dere kom til enighet om dette i høst?

– Avklaringen kom nå. Jeg visste ikke hvordan konklusjonen ville bli før vi behandlet den.

Vedum frykter ikke at bråk og spetakkel om saken vil påvirke legitimiteten til regjeringens beslutning.

– Beslutningen vår er at folk som bor i Søgne og Songdalen skal få si sin mening, og at folk skal styre i et folkestyre. Der kommer legitimiteten.