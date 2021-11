VINDENS HERJINGER: Boligfelt i Begnadalen i Valdres under oppryddingen lørdag.

Uværsrammede Rune (58): Kjørte fem kilometer for å få nettdekning

Høststormen i Sør-Norge har fratatt flere tusen husstander strømmen. Men søndag er det ventet godvær over hele landet.

Flere tusen er fortsatt uten strøm etter uværet på sørøst-landet. Etna Nett sitt område er spesielt utsatt, skriver Oppland Arbeiderblad. Elvia, Sør-Aurdal energi, og Griug meldte lørdag morgen også om at enkelte abonnenter er uten strøm.

Fylkesvei 51 Valdresflya i Innlandet er stengt på grunn av uvær, melder Vegtrafikksentralen Øst. Ny vurdering av kjøreforholdene blir ikke gjort før søndag morgen klokken 8.







Rune Stenslette (58) er blant dem som fikk merke naturkreftene. Han bor sammen med kona Karianne Stenslette (58) og golden retrieveren Dennis (9) i Begnadalen i Valdres.

Da VG snakker med ham i 13.30-tiden søndag hadde Stenslette kjørt fem kilometer for å få mobildekning.

– Har gått motorsager i hele natt

– Store deler av bygda her er uten strøm og nett. Høyspentlinjer ligge nede, mange har vært uten strøm og nett siden i går morges. Det er ganske skremmende for du får ikke ringt hverken 110, 112 eller 113, sier Rune Stenslette.

RAMMET AV UVÆRET: Rune Stenslette (58) fra Begnadalen i Valdres er uten strøm og nett etter uværet fredag.

Opprydningsarbeidet har pågått for fullt. Både privatveier og veien bort til Begna sagbruk har vært stengt.

– Situasjonen er frustrerende. Det har gått motorsager i hele natt, har vi hørt. Skogsmaskiner driver å rydder. Nå har været roet seg og vi ser litt sol, men det var en forferdelig vind i går, forteller han.

Trafikkoperatør Jeanette Andresen hos Vegtrafikksentralen Øst lover at det snart er lys i sikte:

– Nå er det ikke mye igjen å rydde opp. Vi har bare noen få veier igjen som er berørte. Valdresflya er stengt på grunn av dårlig vær. Men flertallet av de mange veiene som har vært stengt på grunn av trevelt og kraftig vind er nå åpnet, sier hun.

– Verst var det i Gamle Oppland gjennom Valdres. Der var det rotvelten trær etter vindkast som rev trærne ned som fyrstikker.

Også Vegtrafikksentralen Sør rapporterer at det er stille etter stormen:

– Her er det rolig nå, men i går var det fryktelig mye. Vest-Telemark hadde det verst med trær som falt ned på strømledninger og veier, samt E-verket og Telenor som hadde problemer. Det var mye for alle i går, oppsummerer trafikkoperatør Fabian Østeng.

Telenor har økt bemanningen

Telenor opplever fortsatt spredte og stedsvise utfall på mobil, bredbånd og telefoni i kommuner i Innlandet, Telemark, Vestfold og Viken. Det opplyser informasjonssjef Henriette Holte til VG søndag morgen.

– Utfallet er knyttet til uværet som har forårsaket store kraftutfall. Vi har fått satt opp nødaggregat som har gitt forsiktig bedring av situasjonen i enkelte områder. I andre områder gjør stengte veier og trefall arbeidet med feilretting vanskelig.

Selskapet har økt bemanning og er i gang med feilretting der forholdene tillater det. Forholdene har inntil nylig vært for dårlige til at det ble ansett som forsvarlig å sende ut entreprenører, forteller Holte.

– Tinn kommune (Rjukan) er en av kommunene som har vært rammet av kraftutfall. Dette har påvirket telefonnettet i området. Vi har fått satt opp er aggregat som har bedret situasjonen noe, men uværet har i tillegg medført et fiberbrudd. Vi skal straks sette i gang arbeidet med å reparere fiberkabelen.

Fikk lønn for kontantbruk

Også nabobygda til Rune Stenslette – Nes i Ådal er hardt rammet – rapporterer han. Der har folk brukt fem timer fra Hønefoss-kanten på å kjøre fem mil hjem.

– Det var busker over veien hele tiden, opplyser Stenslette.

– Hvordan oppleves det å plutselig befinne seg utenfor sivilisasjonen, avkuttet moderne kommunikasjonsmidler?

– Det er helt jævlig! Jeg har 5000 Facebook-venner, og jobber mye fra PC og telefon. Jeg er en aktiv Facebook-bruker, og jeg får ikke sett på tv heller for vi har jo fiber, svarer Stenslette engasjert.

– Når du ikke har telefon og ikke får ringt nødnummer og ikke får handlet på butikken, føles det ikke bra. Strømmen var helt borte på butikken her. Uten strøm og nett får du jo ikke handlet hvis du ikke har kontanter.

– Har du kontanter, da?

– Ja, jeg bruker kontanter hele tiden, jeg elsker å provosere, svarer Rune Stenslette og bryter ut i en god latter før han alvorlig tilføyer:

– Men nå ser vi eksemplet på hvordan det er når strømmen går. Du må ha kontanter! Det er du bare nødt til å ha.

Godværshelg i vente

Fredagens uvær er uvanlig og slett ikke ufarlig, opplyser vakthavende statsmeteorolog Terje Alvik Walløe hos Meteorologisk institutt til VG.

– Uværet rammet steder som nær aldri har problemer med vind; østsiden av fjellet i Sør-Norge. På fjelltoppene var vindstyrken oppe i 40 meter i sekundet i enkelte vindkast. Steder som Geilo og Beitostølen hadde vindkast på over 30 meter per sekund, mens i Hallingdal var kastene på rundt 25 meter i sekundet, sier Walløe.

Men etter stormen kommer stillheten. Statsmeteorologen lover finvær søndag.

– Det blir en rolig helg værmessig, med mye sol i Sør-Norge søndag, frister han.

Det er ventet mye sol på både Vestlandet, Østlandet og Sørlandet søndag. Nord-Norge må imidlertid by seg på snøbyger og kaldvær.

TATT AV VINDEN: Vakthavende statsmeteorolog Terje Alvik Walløe hos Meteorologisk institutt. Her fotografert i 2019.

Neste uke blir værbildet mer urolig.

– Mandag kommer et nytt lavtrykk inn, da vil særlig Vestlandet, Trøndelag og Nordland opp til Bodø få kuling og nedbør. I fjellet kommer det som snø, mens i lavlandet får vi en blanding av snø og regn, sier Walløe.

I Nord-Norge vil vinteren stramme kuldegrepet:

– Det blir en kald, vinterlig uke nordpå Finnmarksvidda får temperaturer ned mot under minus 20. Det er kaldt for årstiden. Vinteren har kommet for å bli i den nordlige delen av landet, konkluderer statsmeteorologen.

